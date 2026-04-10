Mindenkit meglepett Warren Buffett kedvence, de az omahai bölcsnek nincs oka az örömre: semmit nem nyert az olajárak emelkedésén az olajvállalat

Az egyik legfontosabb amerikai palaolaj-termelő vállalat, az Occidental Petroleum, mely Warren Buffett és cége, a Berkshire Hathaway tetszését is elnyerte, meglepő tényről számolt be pénteken: az idei első negyedévben alacsonyabb olajárakat realizált, mint tavaly, noha az időszak utolsó hónapjában már javában zajlott az iráni háború és az egekben jártak az olajárak.

A houstoni vállalat lemaradt az olajárak szárnyalásáról / Fotó: Shutterstock

Hiába a magas olajárak, az Occidental elszámolta magát

Az Occidental a Hormuzi-szoros blokádja ellenére is csak átlagosan hordónként 69,61 dollárt kapott az első negyedévben felhozott olajáért, ami 1,6 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év azonos időszakában elért 71,07 dolláros hordónkénti árhoz képest – derül ki a Reuters összefoglalójából. A vállalat a földgáz eladások terén még rosszabbul járt, az idei év elején elért 1,2 dollár/millió köbláb ár alig több, mint a tavalyi 2,3 dolláros szint. Ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy

a cég még szerencsésnek mondhatja magát, hogy pozitív árat kapott a nyersanyagért.

Az olajvállalat annak ellenére volt kénytelen alacsony árakkal beérni, hogy az LSEG adatai szerint a Brent hordónkénti átlagára 89,62 dollár volt az első negyedévben, szemben a tavalyi 75,16 dolláros szinttel. Könnyen lehet, hogy az Occidental az iráni háború előtt még lefelé tartó árak árnyékában határidős piacokon adta el termelését, így a kiszámítható bevételért cserébe lemaradt egy óriási lehetőségről.

A cég a kondenzátumot és más köztes termékeket, például a propánt vagy butánt magában foglaló földgáz folyadékok értékesítésén sem keresett sokat, a hordónkénti ár ennél a termékcsoportnál 27 százalékos zuhanás után 18,99 dollárt tett ki. Az eset rámutat arra, hogy nem mindig a termelők kaszálnak nagyot egy-egy árupiaci termék emelkedésén, az lecsapódhat akár a kereskedőknél is.

Az Occidentalnak azonban nincs feltétlenül oka a panaszra, a cég csütörtökön a Reuters szerint arról számolt be, hogy olajat talált a Mexikói-öbölben a Chevronnal és a Woodside Energyvel közös kutatása során.