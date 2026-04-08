Deviza
EUR/HUF378,36 +0,3% USD/HUF323,94 +0,36% GBP/HUF434,97 +0,57% CHF/HUF410,34 +0,49% PLN/HUF88,86 +0,42% RON/HUF74,28 +0,32% CZK/HUF15,5 +0,68% EUR/HUF378,36 +0,3% USD/HUF323,94 +0,36% GBP/HUF434,97 +0,57% CHF/HUF410,34 +0,49% PLN/HUF88,86 +0,42% RON/HUF74,28 +0,32% CZK/HUF15,5 +0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 603,79 +2,1% MTELEKOM2 240 +2,23% MOL3 990 -0,75% OTP39 090 +3,76% RICHTER12 440 +1,85% OPUS461,5 +1,41% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 780 +3,14% BUMIX8 956,45 +1,09% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 690,27 +3,13% BUX128 603,79 +2,1% MTELEKOM2 240 +2,23% MOL3 990 -0,75% OTP39 090 +3,76% RICHTER12 440 +1,85% OPUS461,5 +1,41% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 780 +3,14% BUMIX8 956,45 +1,09% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 690,27 +3,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
olaj
iráni háború
Shell
tőzsde
Mol
olajcégek
BP

Ütik-vágják az olajrészvényeket, rég láttunk ekkora zuhanást – a Shell és a BP is szenved, a Mol olcsón megúszta

Az iráni tűzszünet hírére mélyrepülésbe kezdett az olaj ára, magával rántva az európai olajcégek árfolyamát is. Az olajrészvények 8-10 százalékos zuhanással indították a napot, a Mol felülteljesít a vert mezőnyben. Egy olajipari cég van a térségben, amely ebben a helyzetben is nagyot ralizik.
K. T.
2026.04.08, 10:31
Frissítve: 2026.04.08, 10:45

Ünnepelnek a tőzsdék az iráni háborúban történt kedvező fordulat miatt szerda reggel, azonban nem mindenkinek van oka az örömre: az olajárak zuhanása miatt menekül a tőke az olajrészvényekből, amelyek a friss közel-keleti fejlemények legnagyobb vesztesei.

Meredeken zuhannak az európai olajrészvények szerda reggel / Fotó: / Shutterstock

Miközben a piacokon hurráoptimista hangulat lett úrrá szerda reggel, miután Donald Trump drámai fenyegetésével ellentétben nem az iráni civilizáció teljes pusztulására, hanem kéthetes amerikai–iráni tűzszünet hírére és a Hormuzi-szoros megnyitásának ígéretére ébredhettek. Az európai részvénypiacok óriási lendülettel nyitottak, az amerikai határidős indexek is 2-3 százalék feletti pluszban kereskednek. Az olaj ára zuhanásba kezdett a közel-keleti konfliktus enyhülésére, magával rántva az olajrészvényeket is.

Szakad az olajár, vele együtt ütik az olajrészvényeket is

Az európai olaj- és energiacégek számára mélyütés az olaj árának meredek csökkenése, a kereskedők pedig rögtön át is árazták a tőzsdéken a szektor képviselőinek papírjait.

A Brent határidős jegyzése 13 százalékkal 95 dollár alá zuhant be hordónként, a WTI árfolyama pedig 15 százalékkal szakadt, 95,8 dollárra.

Az iparág globálisan is meghatározó szereplői közül a Shell árfolyama 7 százalékkal, a BP részvényei pedig közel 8 százalékkal zuhantak a kereskedés első órájában a londoni börzén.

A két brit központú társaság ezzel az FTSE 100 index sereghajtója volt szerda reggel, miközben a vezető londoni részvénykosár 2,4 százalékos pluszban indította a napot.

A Shell zuhanásához hozzájárult, hogy a brit-holland társaság visszavágta az első negyedévre vonatkozó gáztermelési előrejelzését a katari kitermelési zavarok miatt, amit az iráni támadások okoztak. Emellett az olajóriás rövid távú likviditásának is ártott a közel-keleti háború, az olajtermelésből származó profitja ugyanakkor megugorhatott az idei első három hónapban a vezetőség friss jelzése szerint.

Nem jártak sokkal jobban a francia TotalEnergies befektetői sem, akik a kurzus 6,3 százalékos esését tapasztalhatták reggel.

A norvég olajipari vállalatokkal is nagyon elbántak a befektetők: az Equinor, a Var Energi és az Aker BP részvényeit 10-12 százalékkal ütötték lejjebb.

A Mol olcsón megúszta, akad üde kivétel a régiós olajcégek között

A kelet-közép-európai térségben működő energiacégekkel valamivel kegyesebbek ma a befektetők, noha körükben is masszív mínuszok jellemzőek.

  • az osztrák OMV közel 5 százalékkal került lejjebb a kereskedés elején, 
  • a lengyel Orlen 4,8 százalékos mínusznál járt tíz óra előtt pér perccel, 
  • a török Tupras pedig 6,2 százalékos árfolyamesést szenvedett el.

A Mol átvészelte a reggelt szűk másfél százalékos eséssel, a magyar olajvállalat ezzel a jobban teljesítő papírok közé tartozik a szektor vert mezőnyében, feltehetően a kiegyensúlyozott, integrált olajipari vállalatszerkezetének is köszönhetően, amelyben az olajárakra leginkább érzékeny kutatás-termelés mellett a finomítás és a fogyasztói szolgáltatások is jelentős súlyt képviselnek.

 MOL részvény
MOL részvény12:02:53
Árfolyam: 3 986 HUF -34 / -0,85 %
Forgalom: 913 020 880 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A térségben a Petrol számít csak igazán üde kivételnek, a szlovén társaság árfolyama 5,5 százalékkal lőtt ki szerda reggel. A masszív felülteljesítésben szerepe lehet, hogy a ljubljanai központú vállalat nem rendelkezik saját kitermeléssel, fő tevékenysége az üzemanyag-kereskedelem, az alapanyagok árának csökkenése tehát alapvetően kedvező számára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
