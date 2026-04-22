Megint az osztrák kormányon csattant az ostor, Michael O’Leary nem nyugszik, változik a Ryanair reptéri folyamata is

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ismét verbális támadást indított a bécsi kormány ellen. Ha Ausztria nem törli el a légiutas-adót május 1-jéig, a fapados légitársaság további útvonalakat szüntet meg, áldozatul eshet a Linz–London desztinációkat összekötő járat is – írja a Kronen Zeitung.

Korbács és mézesmadzag O’Leary kezében

Követeljük, hogy a kormány május 1-jéig törölje el az értelmetlen légiutas-adót

– harsogta az ír sztármenedzser. Követelését pedig azzal nyomatékosította, hogy ellenkező esetben a légitársaság tovább csökkenti Ausztriából induló járatai számát, ami egyebek mellett a Linz–London-útvonal törlését is jelentheti.

A brit főváros mellett

a Ryanair Linzből a spanyolországi Alicantéba,

nyáron pedig az olaszországi Bariba is repül.

A sógorok szerint ugyanakkor nehéz felmérni, mennyire komoly a fenyegetés az excentrikus Ryanair-főnök részéről.

Az tény ugyanakkor, hogy a Linz–London-járatokra – amelyek hetente kétszer közlekednek – jelenleg nem foglalhatók helyek a novembertől kezdődő téli menetrendre. Múlt ősszel pedig a Ryanair 19 bécsi bázisú repülőgépéből ötöt más repülőtérre vezényelt át, szintén a légiutas-adóval indokolva a lépést.

O’Leary egyébként mézesmadzagot is kínált nyugati szomszédunknak, amennyiben eltörlik az utasonként fizetendő tizenkét eurós adót, bővítenék az ausztriai hálózatot – mondta.

Van, aki már hajlik a Ryanair-vezér szavára

Norbert Draskovits, a linzi repülőtér ügyvezető igazgatója a Kronen Zeitungnak elmondta, hogy szerinte a londoni útvonal megmarad.

Nagyon jó kapcsolatunk és többéves szerződésünk van a Ryanairrel, és feltételezem, hogy O’Leary nem akar szerződést szegni.

Draskovits mindazonáltal versenyhátránynak tartja a légiutas-adót, „mert a Ryanair oda csoportosítja át a kapacitását Európa-szerte, ahol a költségek a legalacsonyabbak”.

Valószínűleg nem véletlen, hogy Markus Achleitner, Felső-Ausztria tartomány gazdasági minisztere és – nem mellesleg – a linzi repülőtér felügyelőbizottságának elnöke egy nappal korábban ugyancsak a légiutas-adó eltörlésére szólított fel. Thomas Stelzer tartományi kormányzó pedig az adó feletti rendelkezési jog átadását követelte az érintett tartományoknak.

A légiutas-adónak a tartományoknál van a helye. Ha a döntéshozatali hatalom a tartománynál lenne, akkor az adóbevételt Linzben fektethetnénk be. Ez egyértelmű ösztönzőket és keretet teremtene a légitársaságoknak a meglévő kapcsolatok megőrzésére és újak létrehozására

– emelte ki a kormányzó.