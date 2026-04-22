Megint az osztrák kormányon csattant az ostor, Michael O’Leary nem nyugszik, változik a Ryanair reptéri folyamata is
Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ismét verbális támadást indított a bécsi kormány ellen. Ha Ausztria nem törli el a légiutas-adót május 1-jéig, a fapados légitársaság további útvonalakat szüntet meg, áldozatul eshet a Linz–London desztinációkat összekötő járat is – írja a Kronen Zeitung.
Korbács és mézesmadzag O’Leary kezében
Követeljük, hogy a kormány május 1-jéig törölje el az értelmetlen légiutas-adót
– harsogta az ír sztármenedzser. Követelését pedig azzal nyomatékosította, hogy ellenkező esetben a légitársaság tovább csökkenti Ausztriából induló járatai számát, ami egyebek mellett a Linz–London-útvonal törlését is jelentheti.
A brit főváros mellett
- a Ryanair Linzből a spanyolországi Alicantéba,
- nyáron pedig az olaszországi Bariba is repül.
A sógorok szerint ugyanakkor nehéz felmérni, mennyire komoly a fenyegetés az excentrikus Ryanair-főnök részéről.
Az tény ugyanakkor, hogy a Linz–London-járatokra – amelyek hetente kétszer közlekednek – jelenleg nem foglalhatók helyek a novembertől kezdődő téli menetrendre. Múlt ősszel pedig a Ryanair 19 bécsi bázisú repülőgépéből ötöt más repülőtérre vezényelt át, szintén a légiutas-adóval indokolva a lépést.
O’Leary egyébként mézesmadzagot is kínált nyugati szomszédunknak, amennyiben eltörlik az utasonként fizetendő tizenkét eurós adót, bővítenék az ausztriai hálózatot – mondta.
Van, aki már hajlik a Ryanair-vezér szavára
Norbert Draskovits, a linzi repülőtér ügyvezető igazgatója a Kronen Zeitungnak elmondta, hogy szerinte a londoni útvonal megmarad.
Nagyon jó kapcsolatunk és többéves szerződésünk van a Ryanairrel, és feltételezem, hogy O’Leary nem akar szerződést szegni.
Draskovits mindazonáltal versenyhátránynak tartja a légiutas-adót, „mert a Ryanair oda csoportosítja át a kapacitását Európa-szerte, ahol a költségek a legalacsonyabbak”.
Valószínűleg nem véletlen, hogy Markus Achleitner, Felső-Ausztria tartomány gazdasági minisztere és – nem mellesleg – a linzi repülőtér felügyelőbizottságának elnöke egy nappal korábban ugyancsak a légiutas-adó eltörlésére szólított fel. Thomas Stelzer tartományi kormányzó pedig az adó feletti rendelkezési jog átadását követelte az érintett tartományoknak.
A légiutas-adónak a tartományoknál van a helye. Ha a döntéshozatali hatalom a tartománynál lenne, akkor az adóbevételt Linzben fektethetnénk be. Ez egyértelmű ösztönzőket és keretet teremtene a légitársaságoknak a meglévő kapcsolatok megőrzésére és újak létrehozására
– emelte ki a kormányzó.
A bécsi kormány csökönyös kitartása a légiutas-adó mellett egyébként már csak azért is nehezen érthető, mert állítólag az adónem évente mindössze 150 millió eurót hoz, kevesebbet, mint a bécsi parkolási bírságok, ám a Ryanair állandó kritikája mellett már a Wizz Airt is elüldözte Schwechatból.
Fontos változás az utasfelvételnél és a poggyászfeladásnál is
A Ryanair szerdán jelentette be, hogy november 10-től módosítja reptéri folyamatait, az utasfelvétel és poggyászfeladás már a menetrend szerinti indulási idő előtt 60 perccel bezár, a jelenlegi 40 perc helyett – írja az Airportal.hu.
A döntés célja, hogy több időt biztosítson az utasoknak a biztonsági és útlevél-ellenőrzésen való áthaladásra, csökkentve a késéseket és a lekésett járatok számát.
Az intézkedés elsősorban arra a mintegy 20 százaléknyi utasra vonatkozik, akik feladott poggyásszal utaznak.
A légitársaság ezzel párhuzamosan gyorsítja az önkiszolgáló poggyászfeladó automaták telepítését: októberre a hálózat több mint 95 százalékán elérhetővé válnak ezek a rendszerek, amelyek az applikációval integrálva gyorsabb ügyintézést tesznek lehetővé.
A Ryanair hangsúlyozza, hogy az induló utasok többsége – akik online check-int használnak és nem adnak fel poggyászt – nem érintett a változásban, továbbra is közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez és a beszállókapuhoz mehetnek a repülőtérre érkezés után.