Megint az osztrák kormányon csattant az ostor, Michael O’Leary nem nyugszik, változik a Ryanair reptéri folyamata is

A Ryanair vezérigazgatója újra az osztrák légiutas-adó eltörlését követeli. Ha Bécs nem paríroz, újabb járatokat veszíthet Ausztria. Néhány tartományi politikus már elfogadná O’Leary követelését, tulajdonképpen bagatell összegről van szó. Közben az ír fapados cég fontos változást vezet be utasfelvételi és poggyászfeladási rendjében.
Murányi Ernő
2026.04.22, 14:14
Frissítve: 2026.04.22, 14:29

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ismét verbális támadást indított a bécsi kormány ellen. Ha Ausztria nem törli el a légiutas-adót május 1-jéig, a fapados légitársaság további útvonalakat szüntet meg, áldozatul eshet a Linz–London desztinációkat összekötő járat is – írja a Kronen Zeitung.

Ryanair press conference O'Leary
Michael O’Leary, a Ryanair vezére / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Korbács és mézesmadzag O’Leary kezében

Követeljük, hogy a kormány május 1-jéig törölje el az értelmetlen légiutas-adót

– harsogta az ír sztármenedzser. Követelését pedig azzal nyomatékosította, hogy ellenkező esetben a légitársaság tovább csökkenti Ausztriából induló járatai számát, ami egyebek mellett a Linz–London-útvonal törlését is jelentheti.

A brit főváros mellett 

  • a Ryanair Linzből a spanyolországi Alicantéba, 
  • nyáron pedig az olaszországi Bariba is repül. 

A sógorok szerint ugyanakkor nehéz felmérni, mennyire komoly a fenyegetés az excentrikus Ryanair-főnök részéről. 

Az tény ugyanakkor, hogy a Linz–London-járatokra – amelyek hetente kétszer közlekednek – jelenleg nem foglalhatók helyek a novembertől kezdődő téli menetrendre. Múlt ősszel pedig a Ryanair 19 bécsi bázisú repülőgépéből ötöt más repülőtérre vezényelt át, szintén a légiutas-adóval indokolva a lépést.

O’Leary egyébként mézesmadzagot is kínált nyugati szomszédunknak, amennyiben eltörlik az utasonként fizetendő tizenkét eurós adót, bővítenék az ausztriai hálózatot – mondta.

Van, aki már hajlik a Ryanair-vezér szavára

Norbert Draskovits, a linzi repülőtér ügyvezető igazgatója a Kronen Zeitungnak elmondta, hogy szerinte a londoni útvonal megmarad. 

Nagyon jó kapcsolatunk és többéves szerződésünk van a Ryanairrel, és feltételezem, hogy O’Leary nem akar szerződést szegni.

Draskovits mindazonáltal versenyhátránynak tartja a légiutas-adót, „mert a Ryanair oda csoportosítja át a kapacitását Európa-szerte, ahol a költségek a legalacsonyabbak”.

Valószínűleg nem véletlen, hogy Markus Achleitner, Felső-Ausztria tartomány gazdasági minisztere és – nem mellesleg – a linzi repülőtér felügyelőbizottságának elnöke egy nappal korábban ugyancsak a légiutas-adó eltörlésére szólított fel. Thomas Stelzer tartományi kormányzó pedig az adó feletti rendelkezési jog átadását követelte az érintett tartományoknak.

A légiutas-adónak a tartományoknál van a helye. Ha a döntéshozatali hatalom a tartománynál lenne, akkor az adóbevételt Linzben fektethetnénk be. Ez egyértelmű ösztönzőket és keretet teremtene a légitársaságoknak a meglévő kapcsolatok megőrzésére és újak létrehozására

– emelte ki a kormányzó.

A bécsi kormány csökönyös kitartása a légiutas-adó mellett egyébként már csak azért is nehezen érthető, mert állítólag az adónem évente mindössze 150 millió eurót hoz, kevesebbet, mint a bécsi parkolási bírságok, ám a Ryanair állandó kritikája mellett már a Wizz Airt is elüldözte Schwechatból.

Fontos változás az utasfelvételnél és a poggyászfeladásnál is

A Ryanair szerdán jelentette be, hogy november 10-től módosítja reptéri folyamatait, az utasfelvétel és poggyászfeladás már a menetrend szerinti indulási idő előtt 60 perccel bezár, a jelenlegi 40 perc helyett – írja az Airportal.hu.

A döntés célja, hogy több időt biztosítson az utasoknak a biztonsági és útlevél-ellenőrzésen való áthaladásra, csökkentve a késéseket és a lekésett járatok számát.

Az intézkedés elsősorban arra a mintegy 20 százaléknyi utasra vonatkozik, akik feladott poggyásszal utaznak.

A légitársaság ezzel párhuzamosan gyorsítja az önkiszolgáló poggyászfeladó automaták telepítését: októberre a hálózat több mint 95 százalékán elérhetővé válnak ezek a rendszerek, amelyek az applikációval integrálva gyorsabb ügyintézést tesznek lehetővé.

A Ryanair hangsúlyozza, hogy az induló utasok többsége – akik online check-int használnak és nem adnak fel poggyászt – nem érintett a változásban, továbbra is közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez és a beszállókapuhoz mehetnek a repülőtérre érkezés után.

