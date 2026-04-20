EUR/HUF362,71 +0,11% USD/HUF308,26 -0,15% GBP/HUF416,84 +0,17% CHF/HUF395,88 +0,51% PLN/HUF85,72 +0,06% RON/HUF71,15 +0,06% CZK/HUF14,93 +0,03%
BUX136 724,67 -1,51% MTELEKOM2 440 -0,25% MOL4 056 -0,79% OTP44 010 -1,91% RICHTER12 980 -1,31% OPUS324 -11,73% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 770 -2,73% BUMIX9 202,22 -0,23% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 844,09 -1,28%
Zuhan az Opus, rossz bőrben a 4iG, a Gránit Bank és a Delta Group

A BUX alig esett, de néhány részvény erősen leszálló ágba került. Az Opus Global mellett, a 4iG, a Delta Group és a Gránit Bank szénája is rosszul áll.
2026.04.20, 16:31
Frissítve: 2026.04.20, 17:12

A negatív globális tőkepiaci hangulatban több mint 9 százalékkal szakadtak be hétfő délutánra az Opus Global részvényei, 10 perccel 4 óra előtt már csupán 329 forint környékén járt az árfolyam, korábban egészen 320,5 forintig zuhant a kurzus, miközben a BUX kevesebb mint 1 százalékkal csökkent. Mészáros Lőrinc egyik cégével kapcsolatban elképesztő híresztelések láttak napvilágot. Az érintett cég már korábban jelezte, hogy jogi úton vesz elégtételt.

 OPUS részvény
OPUS részvény16:58:24
Árfolyam: 324 HUF -38 / -11,73 %
Forgalom: 227 088 693 HUF
Nincsenek jó bőrben a politikai szempontból szintén érzékeny 4iG papírjai sem, a technológiai és védelmi ipari részvény közel 5 százalékkal, 2230 forintig esett, holott a vállalat főtulajdonosa és menedzsmentje többször is megerősítette, hogy erős lábakon áll a holding üzleti modellje, a globálisan is vezető amerikai fegyvergyártó cégekkel, például a Northrop Grummannel kötött szerződései garanciát nyújtanak a további növekedésre is. 

 4IG részvény
4IG részvény16:58:02
Árfolyam: 2 238 HUF -102 / -4,56 %
Forgalom: 249 287 086 HUF
Hasonló vesszőfutást látni a Gránit Banknál és a Delta Groupnál is. Az előbbi 3,3 százalékkal, kereken 10 ezer forintra, az utóbbi 5 százalékkal, 47 forintra gyengült.

 DELTA részvény
DELTA részvény16:58:36
Árfolyam: 48,95 HUF -0,55 / -1,12 %
Forgalom: 17 429 179 HUF
Állják a sarat ugyanakkor a Waberer’s papírjai, az árfolyam változatlanul múlt pénteki záróértékén, azaz 4900 forinton áll.

 WABERERS részvény
WABERERS részvény16:26:51
Árfolyam: 4 770 HUF -130 / -2,73 %
Forgalom: 31 667 770 HUF
Az Appeninn árfolyama egyenesen kilőtt, az ingatlancég kurzusa 4,7 százalékkal, 620 forintig tört fel.     

 APPENINN részvény
APPENINN részvény16:54:29
Árfolyam: 674 HUF +82 / +12,17 %
Forgalom: 51 247 051 HUF
A cikkben említett részvények közül 

  • az Opus Global a hétfői kereskedést 10,9 százalékos mínuszban, 322,5 forinton zárta.
  • A 4iG 3,9 százalékos csökkenéssel, 2248 forinton,
  • a Gránit Bank 9 százalékos zuhanással, 9420 forinton,
  • a Delta Group 5,1 százalékkal lejjebb, 47 forinton,
  • a Waberer's 2,7 százalékos visszaeséssel, 4770 forinton, 
  • míg az Appeninn 11 százalékos emelkedéssel, 656 forinton zárt.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu