Rengeteg pénzt fizet a vasárnapi választás kulcsszereplője – nyáron érkezik a kifizetés

Megtartotta éves rendes közgyűlését az ANY Biztonsági Nyomda szerdán, ahol a részvényesek a bőkezű osztalékfizetőnek számító társaság osztalékjavaslatáról is döntöttek.

Tavalyi nyereségének 85 százalékát osztalékként fizeti ki az ANY Biztonsági Nyomda / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A részvényesi gyűlésen az igazgatóság javaslatát elfogadva 503 forint részvényenkénti osztalékot szavaztak meg a befektetők, ez a tavaly megtermelt nettó nyereség 85 százaléka. A saját részvények figyelembevételével várhatóan 519 forint részvényenkénti juttatás érkezhet a tulajdonosokhoz.

A keddi záró árfolyammal számítva kereken 7 százalékos hozammal forognak az ANY részvényei. A kifizetést július 15-én kezdi meg a nyomdatársaság.

Stabil évet zárt a pesti tőzsde kedvenc osztalékfizető cége

Az ANY Biztonsági Nyomda részvényesei elfogadták a 71,9 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt és a 8,521 milliárd forint mérleg szerinti eredményt tartalmazó, 2025-ös év üzleti beszámolóját is.

A világ számos országába exportáló, biztonsági nyomtatványokat, bankkártyákat, hivatalos dokumentumokat, köztük útleveleket is gyártó társaság stabil működéssel és növekvő eredménnyel zárta a tavalyi évet:

árbevétele 2 százalékkal bővült,

EBITDA-ja 8 százalékkal, 14,3 milliárd forintra nőtt,

az üzemi eredmény 9 százalékkal, 11,8 milliárd forintra bővült,

az adózott nyereség pedig 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az április 12-én tartott magyarországi országgyűlési választásra is az ANY szállította a szavazólapokat. A vállalat ehhez még tavaly decemberben kötött 2,94 milliárd forint keretösszegű szerződést a Nemzeti Választási Irodával a 2026-os általános országgyűlésiképviselő-választás, valamint időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások és helyi népszavazások nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére.