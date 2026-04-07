Rengeteg pénzt szór ki az egyik legnagyobb magyar cég: rendkívüli osztalékot is fizet – a tavalyinál sokkal bőkezűbb juttatás érkezik

Közzétette az április végére összehívott éves rendes közgyűlés határozati javaslatait a magyar gyógyszergyártó. A Richter összesen közel 120 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja tavalyi eredménye után.
K. T.
2026.04.07, 19:27
Frissítve: 2026.04.07, 19:35

Közzétette az éves rendes közgyűlésre vonatkozó határozattervezeteket és közöttük az igazgatóság osztalékjavaslatát a Richter a keddi tőzsdezárást követően, ezzel a negyedik hazai blue chip ajánlatát is megismerhették a befektetők.

Richter, osztalék
Rendkívüli osztalékot is fizet a Richter, a tavalyinál bőkezűbb kifizetés érkezik a gyógyszergyártótól

A gyógyszertársaság vezetősége a tavalyi adózott eredményének 40 százalékát tervezi kifizetni az arra jogosult részvényeseknek osztalék formájában, ami összesen 96 milliárd forint. A társaság ezen felül 23,4 milliárd forint speciális osztalékot is juttat befektetőinek. 

Ennyi osztalékot fizet a Richter 2026-ban

Az igazgatóság két tételből álló javaslata 656 forint osztalékot jelent részvényenként. A Richter-részvények keddi záróára alapján 5,4 százalékos osztalékhozamot kínál a papír.

Az osztalékfizetés részletes rendjét az igazgatóság állapítja meg és 2026. május 22-ig hirdetményben teszi közzé. 

A Richter tavaly 509 forintos közvetlen részvényesi juttatásánál is sokkal bőkezűbbnek számít az idei osztaléktervezet, amire természetesen meg is van a fedezet.

A társaság ugyanis sok szempontból rekordévet zárt tavaly. Az árbevétel árfolyamszűrten 8,3 százalékkal bővült, 914 milliárd forintra, ennél jobban, 14 százalékkal nőtt a tisztított üzemi eredmény (EBIT), ami 306,2 milliárd forintot tett ki 2025-ben, árfolyammal tisztítva. A 232 milliárd forintos adózott eredmény pedig csak a forinterősödés révén elkönyvelt, az árfolyamveszteség miatt nem futott a többi fő pénzügyi mutatóhoz hasonlóan rekordra 2025-ben.

A magyar gyógyszergyártó április 29-én, a Gyömrői úti Richter Központban tartja éves rendes közgyűlését, ahol a részvényesek jóváhagyása szükséges a tavalyi beszámolók és az osztalékjavaslat elfogadásához.

A Richter részvényei 0,5 százalékos emelkedéssel zárták a keddi kereskedést, a nap elején rövid időre csúcsra is futott az árfolyam. Az év eleje óta 24 százalékkal erősödött a kurzus.

 

 

