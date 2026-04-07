AutoWallis: csalódást keltő az autókereskedő osztalékjavaslata, de vesznek saját részvényt
Kedden a kereskedési idő kezdetén tette közzé közgyűlési előterjesztéseit az AutoWallis. Különös figyelem kísérte az osztalékjavaslatot, amely azonban csalódást keltett. A kurzus 1 százalékos pluszban 150 forintra emelkedett. Az elemzői célárak konszenzusa 200 forint.
Nem javasolnak osztalékfizetést
Bár a társaság 2025. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját 222 439 millió forint mérlegfőösszeggel és 65 208 millió forint összegű saját tőkével, továbbá 4923 millió forint teljes átfogó eredménnyel terjesztik a közgyűlés elé, az igazgatóság mégis azt javasolja az eredmény felhasználására:
a csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében, a társaság nem fizessen osztalékot a 2025. évi eredménye után, hanem az eredményt az eredménytartalékba helyezze.
A tavalyi közgyűlés óta nem hajtott végre saját részvény ügyletet a társaság, melynek jelenleg összesen 12 300 darab saját részvénye van, ami az alaptőke 0,00228 százaléka. Most arra kérnek felhatalmazást, hogy saját részvényt vásároljanak, de a saját részvények száma a kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25 százaléka lehet.
Arra is felhatalmazást kérnek, hogy
az alaptőkét öt éven belül legfeljebb 10 milliárd forintra emeljék.
Kétszáz forintos elemzői konszenzus
Célárkonszenzussal lepték meg a piacot az elemzők idén januárban. Négy rendszeresen frissülő elemzéssel
- a Concorde,
- az Erste,
- az MBH
- és az OTP
is követi a társaságot. Miközben a 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, mind a négy elemzőház vételre ajánlja a kelet-közép-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának részvényeit.
Bár a 200 forintos célárkonszenzus alapján 29 százalékos ralira van kilátás a részvénynél, ehhez képest, bár
150 forint közeléből többször is meglódult a kurzus, de már 170 forintnál megjelentek az eladók.
Kisbefektetői sirámok
A kisbefektetői fórumon visszatérő téma:
a vállalat költségkontroll nélkül terjeszkedik.
Így hiába bővül az árbevétel, ha zsugorodik a profit.
Keveset nyom a latban a vonzó célár, mert a részvény piacán híre-hamva sincs osztaléknak.
A társaság közkézhányada 27 százalék, így a kicsiknek nincs sok esélyük a közgyűlésen. Tavaly sem fizetett osztalékot az AutoWallis, ehelyett az eredménytartalékot duzzasztották a további növekedés érdekében. És idén is ez a terv.