Hiteltörlesztés helyett a zsíros osztalékot választották: blue chipnyi forgalommal tépték, majd dobták a SZIT papírt

Nagyot pattant 100 milliós forgalommal a Graphisoft Park, miután a közgyűlés elfogadta a gáláns osztalékjavaslatot. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) részvényenként 1,83 eurót fizet. A kurzus 16,3 euróról 18,75 euróra pattant. Majd 17,1 euróra süllyedt. Ezen a szinten 10 százalékos az osztalékhozam. Az árfolyam hirtelen visszaesése azzal magyarázható, hogy a döntéssel egyúttal egy hiteltörlesztést is elvetettek, ami jövőre 500 ezer eurós többletkamatot jelent.

Kétszámjegyű osztalékhozam

Kereskedési időben közölte a társaság, hogy

az ülésező közgyűlés azt a határozatot hozta, hogy „A” sorozatú törzsrészvények után részvényenként 1,83 EUR osztalékot fizet.

A társaság az osztalékfizetésről 2026. május 15-ig jelenteti meg részletes közleményét.

