Hiteltörlesztés helyett a zsíros osztalékot választották: blue chipnyi forgalommal tépték, majd dobták a SZIT papírt
Nagyot pattant 100 milliós forgalommal a Graphisoft Park, miután a közgyűlés elfogadta a gáláns osztalékjavaslatot. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) részvényenként 1,83 eurót fizet. A kurzus 16,3 euróról 18,75 euróra pattant. Majd 17,1 euróra süllyedt. Ezen a szinten 10 százalékos az osztalékhozam. Az árfolyam hirtelen visszaesése azzal magyarázható, hogy a döntéssel egyúttal egy hiteltörlesztést is elvetettek, ami jövőre 500 ezer eurós többletkamatot jelent.
Kétszámjegyű osztalékhozam
Kereskedési időben közölte a társaság, hogy
az ülésező közgyűlés azt a határozatot hozta, hogy „A” sorozatú törzsrészvények után részvényenként 1,83 EUR osztalékot fizet.
A társaság az osztalékfizetésről 2026. május 15-ig jelenteti meg részletes közleményét.
Hiteltörlesztéssel kombinált osztalékfizetés volt a másik opció
A mai közgyűlés 4. napirendi pontjában elfogadott osztalékjavaslat az volt, hogy
a társaság az eredménye 90 százalékát fizesse ki osztalékként:
- tehát az állandó és rendszeres tevékenységének eredménye után 0,84 euró osztalékot,
- az egyszeri (rendkívüli) bevételei után pedig 0,99 euró osztalékot,
- azaz mindösszesen 1,83 euró osztalékot fizessen euróban törzsrészvényenként.
Volt egy másik lehetőség is.
Az osztalékmegállapítással kapcsolatban az igazgatótanács javasolta figyelembe venni, hogy 2026. év végén lejár az egyik leányvállalat által felvett kedvezményes hitel, melyből a lejáratkor még fennálló 11,6 millió euró hitelrészlet refinanszírozása a jelenlegi makrogazdasági és pénzügyi feltételek mellett
- 2027-től az eddigiekhez képest évi akár 500 ezer euró többletkamat terhet jelenthet a társaság számára.
- Ezért az igazgatótanács javasolta megfontolni, hogy a társaság a leányvállalat eladásából származó egyszeri, rendkívüli nyereség összegét a lejáró hitel végtörlesztésére fordítsa,
- és csak az állandó és rendszeres tevékenységének eredménye után fizessen osztalékot.
Ebben az esetben 84 eurócent lett volna az osztalék. Ám ezt
a lehetőséget a közgyűlés elvetette, vállalva jövő évtől a 500 ezer eurós többletkamat terhét.
Ezzel magyarázható, hogy a felpattanás után, hasonlóan meredeken süllyedt a jegyzés.