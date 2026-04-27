Deviza
EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,85 -0,56% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF396,04 -0,36% PLN/HUF85,87 -0,4% RON/HUF71,6 -0,5% CZK/HUF14,97 -0,39% EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,85 -0,56% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF396,04 -0,36% PLN/HUF85,87 -0,4% RON/HUF71,6 -0,5% CZK/HUF14,97 -0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technikai elemzés
OTP
BUX

Brutális célárakat kapott az OTP, kitört a Mol

A kelet-közép-európai régió – így Magyarország is – kiemelkedő teljesítményt nyújt. A BUX az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő indexe volt régiós összehasonlításban is, és ez a trend folytatódhat – egy teljesen új tényező megjelenésével, a hazai euróövezeti konvergencia lehetőségével.
Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
2026.04.27, 06:57

A globális részvénypiacok 2026-ban változatos képet mutatnak, de összességében a bikapiac folytatódik. Az Egyesült Államokban az S&P 500 és a Nasdaq a mesterséges intelligencia vezérelte tech-szektorból profitál, az eddigi jelentések többnyire pozitív meglepetést okoztak a piacon, a csipgyártók indexe új csúcsra emelkedett. 

OTP Bank: brutális célár, de rövid távon korrekciós kockázat

Az európai piacok (STOXX 600) lemaradnak a tengerentúltól, de a tartós kamatcsökkentési ciklus és az EU tőkepiaci integrációjának felgyorsítása pozitív hátteret teremt. 

  • Ázsiában a japán 
  • és a dél-koreai exportpiacok teljesítenek jobban, 
  • miközben Kína lassulása kihívást jelent a régiós hangulatra. 

A kelet-közép-európai régió – így Magyarország is – ebben a képben kiemelkedik. A BUX az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő indexe volt régiós összehasonlításban is, ez a trend folytatódhat – egy teljesen új tényező megjelenésével, a hazai euróövezeti konvergencia lehetőségével.

A BUX indexnél az elsődleges ellenállások 143 750-nél és 150 000-nél vannak. 

Az index trendszerű emelkedésben van, ugyanakkor az elérhető célzónák közelében mindig számítani kell a rövid távú profitrealizálásra. Egy geopolitikai sokk (Irán, orosz-ukrán konfliktus) és a minősítők véleményei a negatívan befolyásoló tényezők.

OTP Bank: brutális célár, de rövid távon korrekciós kockázat

Technikailag az OTP a legérzékenyebb a blue chipek közül a globális risk-on/risk-off (a piac mozgása a kockázatosabb és a kevésbé kockázatos befektetések között) mozgásokra – március 9-én például nyitáskor 5 százalékot zuhant egy nap alatt az iráni feszültségekre. 

A hirtelen emelkedést követő korrekció megtörtént, feltehetően a napokban támaszt talál az árfolyam a mostani árszint mellett, és ebből – még ha lassabb ütemben is – de újra egy trendszerű emelkedés következhet a legfrissebb célárak irányába.

Fundamentálisan rendkívül erős a kép: a Goldman Sachs a konszenzus 44 ezer forintos céláránál jóval magasabb, 52 700 forintos célárat adott az OTP-re, az Autonomous Research szintén rekord célárral rukkolt elő. Az OTP magasabb ROE-t (tőkearányos megtérülés) állít elő a nagy nyugati bankoknál, így még biztosak lehetünk abban, hogy még mindig diszkonton forog a papír. 

 

Richter Gedeon: célzóna elérve, figyelem a hosszra

A Richter a 11 875-ös ellenállást elhagyta felfelé, az első technikai célár 13 125 forint körül adódott - ezt az árfolyam el is érte. Enyhe túlvettség jelent meg, de lefordulásra utaló minta nem látható egyelőre, azonban korrekciónak van helye, mivel a rövid távú befektetők profitrealizálása esedékes lehet. 

Az osztalékfizetési várakozások támaszt jelenthetnek. Fundamentálisan a Richter stabil defenzív részvény, az EU/USA big pharma P/E-átlag (15-20x) jóval meghaladja a Richter ~10x-es szorzóját, ami potenciális felértékelődési teret is mutat hosszú távon, így a rövid távú esetleges esések csak egyértelműen korrekciónak tekinthetők.

 

Mol: kitörés, megnyílt a tér a 4375 forintos és a 4562 forintos árfolyam felé

A Mol kitörése további emelkedés irányába mutathat. Az emelkedő trendvonal még nem tört meg, töréséig a trend folytatása az alapforgatókönyv. A Mol rövid távon technikailag az egyik legígéretesebb blue chip, de ha az 50 napos átlag alá csúszik az árfolyam, kérdéses lehet a folytatás. 

Fundamentálisan a Mol a globális olajcégekhez képest diszkonton forog (P/B ~0,65), de ez részben a szabályozási kockázatokat és a kisebb piaci kapitalizációt tükrözi. A 4375 forintos ellenállás tesztelése valószínű (60% eséllyel); olajár-esés esetén a 3750 forintos támaszig visszahúzódás lehetséges.

 

Magyar Telekom: csúcs közelében, osztalékos sztori

A Magyar Telekom erős uptrendben mozog. Az ellenállások 2438-nál és 2500-nál vannak, a papír túlvett lett, így a long belépő már késő, de egy esetleges korrekcióban újra érdekes lehet venni a részvényt. 

A konszenzusos célárakat meghaladja az aktuális árfolyam, de a friss politikai fejlemények - például euróövezeti konvergencia - pozitív hatása még nem egyértelmű. Az osztalékfizetés lehetősége vonzó, de rövid távon – az erős áremelkedés után – esélyes a profitrealizálási nyomás.

 
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu