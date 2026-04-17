Gulyás Gergely váratlan bejelentést tett: döntött kormány az üzemanyag védett áráról, Orbán Viktor aláírta – de ez még nem elég

Csányi Sándor: reális az euró bevezetésének terve – az OTP-elnök a Tisza-győzelemről, Nagy Mártonról és Varga Mihályról is véleményt mondott

A közgyűlést követően sajtótájékoztatót tartott a nagybank. Csányi Sándor OTP-elnök Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterről és Varga Mihály MNB-elnökről is elmondta a véleményét, és az új kormány várható intézkedéseire is reagált. Az euró bevezetésére vonatkozó ütemterv reális, a bankadó kivezetését üdvözölnék, a vagyonadó logikáját egyelőre nem értik.
K. T.
2026.04.17, 14:28
Frissítve: 2026.04.17, 14:45

Mérsékelt hazai gazdasági növekedésre számít 2026-ban az OTP, gyors és pozitív lépést ugyanakkor nem várnak a bankadó kivezetése terén az új kormánytól, de bíznak benne, hogy erre is sor kerül, és a kormányzati beavatkozások megszűnnek a bankpiacon – mondta el az OTP osztalékról is döntő éves rendes közgyűlését követő sajtótájékoztatón Csányi Sándor elnök.

Csányi Sándor OTP-elnök szerint rengeteg adót fiet a bank, a vagyonadó logikáját nem érti / Fotó: www.arpadkurucz.com

A Tisza győzelme benne volt a lehetőségek között, de a kétharmados győzelem engem is meglepett – reagált Csányi Sándor, az OTP frissen újraválasztott elnöke a vasárnapi országgyűlési választási eredményekre. Szerinte biztató, hogy a voksolásra adott piaci reakció pozitív volt, a forint és az OTP részvények szempontjából is.

Csányi Sándor még nem találkozott a leendő Tisza-kormány képviselőivel, de hamarosan sort kerítenek erre, remélik, hogy addig semmilyen, a bankot érintő döntésre nem kerül sor.

Nőnek az OTP adóterhei, de a magyar gazdaság is beindulhat végre

Az OTP előrejelzései szerint idén mérsékelt, 1,8 százalékos gazdasági növekedés jöhet Magyarországon. Gyors és pozitív lépést nem várnak a bankadó kivezetése terén, de bíznak benne, hogy erre is sor kerül, és a kormányzati beavatkozások megszűnnek a bankpiacon.

Idén várhatóan így is több adót fizetnek majd be, mint amennyi nyereséget az anyabank megtermelt Magyarországon. Így külföldön is nehezebb versenyeznie az OTP-nek.

A tervezett vagyonadó logikáját nem érti, de egyébként fairnek tartja, előbb azonban a konkrét részleteit is látni kellene – mondta el Csányi Sándor.

A tervezett bankvásárlásról nem kívánt megosztani részleteket a pénzintézet, azt ugyanakkor megerősítették, hogy még idén sor kerülhet az akvizíció bejelentésére.

Reális az euró bevezetésének terve

Az előző négy év gazdasági teljesítményét nem lehet kiemelkedőnek nevezni, az ugyanakkor nem egyértelmű, hogy ebben mekkora szerepe van a politikától való visszavonulását pénteken bejelentő Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek – hangsúlyozta a legnagyobb magyar bank elnöke.

A közgyűlésen megjelent Varga Mihály MNB-elnökkel való kapcsolatát megfelelőnek tekinti, és a jegybank élén végzet munkáját is kiválónak tartja. A magyar gazdaságnak is sokat jelentene, ha harmonikus együttműködés tudna kialakulni az új kabinet és az MNB között.

A Tisza euró bevezetésére vonatkozó terveit reálisnak tartja az OTP, a következő négy év alkalmas lehet az eurózónához való csatlakozás előfeltételek megteremtésére.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
