Csányi Sándor: reális az euró bevezetésének terve – az OTP-elnök a Tisza-győzelemről, Nagy Mártonról és Varga Mihályról is véleményt mondott

Mérsékelt hazai gazdasági növekedésre számít 2026-ban az OTP, gyors és pozitív lépést ugyanakkor nem várnak a bankadó kivezetése terén az új kormánytól, de bíznak benne, hogy erre is sor kerül, és a kormányzati beavatkozások megszűnnek a bankpiacon – mondta el az OTP osztalékról is döntő éves rendes közgyűlését követő sajtótájékoztatón Csányi Sándor elnök.

A Tisza győzelme benne volt a lehetőségek között, de a kétharmados győzelem engem is meglepett – reagált Csányi Sándor, az OTP frissen újraválasztott elnöke a vasárnapi országgyűlési választási eredményekre. Szerinte biztató, hogy a voksolásra adott piaci reakció pozitív volt, a forint és az OTP részvények szempontjából is.

Csányi Sándor még nem találkozott a leendő Tisza-kormány képviselőivel, de hamarosan sort kerítenek erre, remélik, hogy addig semmilyen, a bankot érintő döntésre nem kerül sor.

Nőnek az OTP adóterhei, de a magyar gazdaság is beindulhat végre

Az OTP előrejelzései szerint idén mérsékelt, 1,8 százalékos gazdasági növekedés jöhet Magyarországon. Gyors és pozitív lépést nem várnak a bankadó kivezetése terén, de bíznak benne, hogy erre is sor kerül, és a kormányzati beavatkozások megszűnnek a bankpiacon.

Idén várhatóan így is több adót fizetnek majd be, mint amennyi nyereséget az anyabank megtermelt Magyarországon. Így külföldön is nehezebb versenyeznie az OTP-nek.

A tervezett vagyonadó logikáját nem érti, de egyébként fairnek tartja, előbb azonban a konkrét részleteit is látni kellene – mondta el Csányi Sándor.