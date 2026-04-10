Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Az OTP és az Opus vezetésével zakatol a BUX, történelmi csúcson a Richter

A Mol kivételével száguldanak a magyar vezető részvények pénteken. A 4iG és az Opus is csatlakozott az OTP vezette ralihoz.
Murányi Ernő
2026.04.10, 14:05
Frissítve: 2026.04.10, 14:20

Az OTP részvényei pénteken kora délutánig 4,1 százalékkal, 40 610 forintig vágtáztak, míg az Opus Global árfolyama 3,7 százalékkal, 446 forintra emelkedett.

Az OTP és az Opus vezetésével zakatol a BUX / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Az európai tőkepiacokon megint csak az optimizmus kerekedett felül, a frankfurti DAX például 0,3 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb.

OTP részvény15:28:31
Árfolyam: 41 070 HUF +2 070 / +5,04 %
Forgalom: 25 100 382 310 HUF
A BUX persze túltett mindkettőn, s 2,2 százalékkal, messze 130 ezer pont fölé, 130 617 pontra nőtt.

Az OTP-n és az Opuson kívül – a Mol kivételével – jól teljesített az összes blue chip, sőt még a 4iG is.

OPUS részvény15:26:01
Árfolyam: 444,5 HUF +14,5 / +3,26 %
Forgalom: 1 164 300 771 HUF
A Richter 2 százalékkal egyenesen új történelmi csúcsra, 12 650 forintra röppent, miközben a Mol 0,2 százalékkal, 4000 forintra gyengült.

RICHTER részvény15:28:09
Árfolyam: 12 740 HUF +340 / +2,67 %
Forgalom: 2 286 966 900 HUF
A pénteken céláremelést kapó Magyar Telekom kurzusa 1,4 százalékkal, 2260 forintra erősödött, míg a 4iG árfolyama 1,3 százalékkal, 2420 forintra emelkedett.

MTELEKOM részvény15:27:37
Árfolyam: 2 292 HUF +62 / +2,71 %
Forgalom: 2 596 324 078 HUF
4IG részvény15:27:58
Árfolyam: 2 490 HUF +100 / +4,02 %
Forgalom: 1 062 442 086 HUF
A forint ugyanakkor némileg gyengült. Az euró 0,2 százalékkal, 377,2 forintra izmosodott, míg a dollár 322 forint környékén stagnált.   

Az euró-dollár árfolyama eközben fontos mozgóátlagok fölé került, melyek így 1,1670 felett rövid távú támaszt jelentenek. A technikai kép változatlanul felfelé mutat, a következő potenciális ellenállás 1,1784-nál húzódik, felette pedig 1,1914-nél. A délutáni amerikai inflációs adatok hozhatnak nagyobb elmozdulást

– írja az Equilor Befektetési Zrt.

Háromnegyed kettő körül a devizapár 1,1712-en állt.

