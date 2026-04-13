Eurós reményekre lőttek ki a hazai blue chipek és száguldott a forint

Hatalmas tőzsdei forgalom mellett erősödtek hétfőn a magyar blue chipek, kiváltképp az OTP és a Mol. A magyar tőzsde totálisan függetlenítette magát a nemzetközi piacoktól. Míg a Wall Streeten és az európai piacokon is jobbára enyhe mínuszokat láthattunk, idehaza brutális száguldás bontakozott ki. Az azonnali részvénypiacon a befektetők több mint 126 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket.

Magyar Péter, a jövendőbeli Tisza-kormány miniszterelnök-jelöltje több, a befektetőknek tetsző nyilatkozatot is tett. Az egyik az euró potenciális bevezetése, amelyre ütemtervet is ígért, a másik, hogy együtt kíván működni Varga Mihály jegybankelnökkel, akit amúgy távozásra sem szólított fel.

A jegybank élén bekövetkező bármilyen változás olyan zavarokat okozna, amelyekre Magyarországnak nincs szüksége

– nyilatkozta Magyar hétfőn Budapesten.