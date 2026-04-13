Fekete öves nagy bank jönne be Magyarországra, konkurenst kap az OTP és az MBH Bank

Közel 5 százalékkal drágultak hétfőn kora délutánig az OTP Bank részvényei, egészen 43 310 forintig, ami messze túlszárnyalja az árfolyam eddigi, idén februárban felállított 41 890 forintos történelmi csúcsát, holott valószínűleg egy nehéz súlyú versenyző érkezik a magyar piacra, a legnagyobb magyar pénzintézetnek is konkurenciát állítva.

Lengyelország piacvezető hitelintézete, a PKO Bank Polski ugyanis felgyorsítja a magyarországi fióknyitás lehetőségének vizsgálatát, miután a Tisza Párt vasárnap földcsuszamlásszerű győzelmet aratott – írta hétfőn a Bloomberg.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök 16 évnyi kormányzás után még aznap elismerte vereségét. Magyar Péter pártjának történelmi győzelme pedig várhatóan elősegíti az EU-s finanszírozáshoz való hozzáférést, amit Brüsszel jogállamisági szabályszegésekre hivatkozva részben befagyasztott – véli a lengyel bank.

A választásokat követően reméljük, hogy kiszámíthatóbb szabályozási környezet alakul ki

– mondta Szymon Midera, a PKO vezérigazgatója a Bloomberg Newsnak hétfőn, egy varsói banki konferencia szünetében.

A pénzintézet, amelynek legnagyobb, 31,39 százalékos részvénypakettje a lengyel állam tulajdonában áll, meg kívánja duplázni európai fiókhálózatát, hogy külföldön is, egyebek között Magyarországon is kiszolgálhassa legnagyobb ügyfeleit. Többek között az LPP és a Modivo divatkereskedelmi vállalatok, az élelmiszergyártó Grupa Maspex, valamint a szoftverfejlesztő Asseco Poland is jelen van Magyarországon a PKO Bank ügyfelei közül.

A varsói tőzsdén jegyzett PKO jelenleg Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában működtet külföldi fiókokat, valamint képviseleti irodákat nyitott Svédországban, Litvániában és Ausztriában. A magyar piac eddig nem szerepelt a terjeszkedési tervek között.

Magyarországon az OTP Bank és az MBH Bank versenyez a KBC, az UniCredit, az Erste Group és a Raiffeisen Bank International helyi leányvállalataival.