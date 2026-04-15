Fontos engedélyt kapott az OTP: indulhat a nagybevásárlás, 60 milliárdot költhet magára a legnagyobb magyar bank
Az OTP Bank elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedélyt kapott a Magyar Nemzeti Banktól, melynek értelmében 2026. december 31. napjáig mindösszesen 60 milliárd forintnak megfelelő összegben jogosult saját részvényt visszavásárolni – jelentette be szerdán a pesti tőzsde honlapján a pénzintézet.
Pénteken jön az OTP nagy napja, az osztalékról is döntenek
Az OTP pénteken tartja éves rendes közgyűlését, ahol a befektetők összesen 300 milliárd forint – részvényenként 1100 forint – osztalék kifizetéséről dönthetnek, emellett a vezetőséget saját részvények vásárlásra is felhatalmazhatják. Utóbbi keretében annyi OTP-részvényt vásárolhat az igazgatóság, hogy a társaság birtokában lévő állomány egyetlen időpillanatban sem haladhatja meg a 70 millió darabot.
A legfrissebb, február végi információk alapján a társaság birtokában 14 434 004 darab OTP-törzsrészvény volt.
A részvény-visszavásárlásra 2027. október 17-éig, vagyis a közgyűlési jóváhagyástól számított másfél évben lenne lehetősége a pénzintézetnek. A saját részvények megszerzése tőzsdei és tőzsdén kívüli ügylet keretében egyaránt történhet majd.
A nagybank tavaly áprilisban már kapott egy hasonló engedélyt a jegybanktól, összesen legfeljebb 150 milliárd forint értékű saját részvény vásárlására. Ennek keretében az OTP 131,8 milliárd forint értékben hajtott végre saját részvény-visszavásárlást.
A részvény-visszavásárlást elsősorban
- a vezetői érdekeltségi rendszer részvényszükségletének biztosítása,
- az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fenntartása,
- valamint a társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében hajthatja végre.
A részvény-visszavásárlás az osztalékfizetés mellett a részvényesi juttatások közvetett formájaként is széles körben alkalmazzák a tőzsdei vállalatok, annak ugyanis árfolyamfelhajtó hatása van. A visszavásárlás a részvényesi osztalék tényleges méretékét is növeli, mivel a megszerzett saját részvények után járó osztalékot is a részvényesek kapják.
Az OTP 1,4 százalékkal erősödött szerda délelőtt, az elmúlt két hétben pedig már több mint 20 százalékot ralizott az árfolyam, amihez az országgyűlési választások eredménye is jelentős felhajtóerőt adott. A legnagyobb magyar bank részvényeire előző nap 54 184 forintos célárat határozott meg az Autonomous Research, és az Erste becslése szerint is 50 ezer forintnál többet érhet a bankpapír.