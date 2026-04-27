Katapultált az OTP árfolyama, menetel a forint is, miután hatalmas áttörés várható az iráni-amerikai tárgyalásokon
Nagyjából 2,4 százalékkal, 42 620 forintra lőtt ki az OTP árfolyama késő délelőtt, és a forint is nagyot erősödött, az euró jegyzése mintegy 0,5 százalékkal, 363,6 forint alá esett, miután kedvező hírek érkeztek az iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros lezárásának lehetséges végéről.
Az Axios amerikai hírportál szerint ugyanis Irán új, az eddigieknél kedvezőbb ajánlatot tett az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitására, ami kulcsfontosságú a globális olajpiacra nézve. Eközben a javaslat kéri a perzsa állam nukleáris képességeivel kapcsolatos táryalások elhalasztását is.
Az ajánlat célja állítólag a patthelyzet feloldása, ám ugyanakkor csökkentheti Donald Trump elnök befolyását abban, hogy Teheránt nukleáris engedményekre kényszerítse.
A jelentés hozzátette, hogy Trump várhatóan találkozik nemzetbiztonsági csapatával, hogy megvitassák a tárgyalások menetét, miközben továbbra is ragaszkodik a tengeri blokád folytatásához, hogy nyomást gyakoroljon Iránra.
A békülékenyebb iráni hozzáállás azonnal megmozgatta az európai részvénypiacokat. A frankfurti DAX-index például 0,6 százalékos pluszba emelkedett, de a pozitív tartományban jár a többi meghatározó európai részvényindex is.
A befektetők az iráni háború potenciális végét és az erős negyedéves eredményeket, amelyek a vállalatok ellenálló képességét jelzik a magas energiaárak ellenére, tartják szem előtt
– kommentálta a piaci fejleményeket Jochen Stanzl, a német Consorsbank elemzője.
Fontosak azonban számukra a központi bankok jelzései is, amelyek az infláció megugrását átmenetinek tekintik, és ezért nem várható a kamatlábak emelése
– tette hozzá az elemző.
A globális részvénypiacok másik fő mozgatórugója továbbra is a mesterségesintelligencia-boom. A Wall Streeten pénteken rekordmagasságokba törtek a technológiai részvények, és a felfelé irányuló trend hétfő reggel Ázsiában is folytatódott.
A japán Nikkei 225 index először lépte át a 60 ezer pontos határt.
Az OTP-re visszatérve, a nemzetközi hírekre legérzékenyebb magyar részvény erősödése hirtelen meglóduló tőzsdei forgalom mellett ment végbe, rövid idő alatt néhány milliárd forint értékben cseréltek gazdát a papírok a döcögős reggeli start után.
A forint pedig a dollárral szemben is szárnyra kapott, a zöldhasú árfolyama 0,8 százalékkal, 309,3 forintig esett vissza.