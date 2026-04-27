Katapultált az OTP árfolyama, menetel a forint is, miután hatalmas áttörés várható az iráni-amerikai tárgyalásokon

Az ajánlat célja állítólag a patthelyzet feloldása, ám ugyanakkor csökkentheti Donald Trump elnök befolyását abban, hogy Teheránt nukleáris engedményekre kényszerítse.

A jelentés hozzátette, hogy Trump várhatóan találkozik nemzetbiztonsági csapatával, hogy megvitassák a tárgyalások menetét, miközben továbbra is ragaszkodik a tengeri blokád folytatásához, hogy nyomást gyakoroljon Iránra.

A békülékenyebb iráni hozzáállás azonnal megmozgatta az európai részvénypiacokat. A frankfurti DAX-index például 0,6 százalékos pluszba emelkedett, de a pozitív tartományban jár a többi meghatározó európai részvényindex is.

A befektetők az iráni háború potenciális végét és az erős negyedéves eredményeket, amelyek a vállalatok ellenálló képességét jelzik a magas energiaárak ellenére, tartják szem előtt

– kommentálta a piaci fejleményeket Jochen Stanzl, a német Consorsbank elemzője.

Fontosak azonban számukra a központi bankok jelzései is, amelyek az infláció megugrását átmenetinek tekintik, és ezért nem várható a kamatlábak emelése

– tette hozzá az elemző.

A globális részvénypiacok másik fő mozgatórugója továbbra is a mesterségesintelligencia-boom. A Wall Streeten pénteken rekordmagasságokba törtek a technológiai részvények, és a felfelé irányuló trend hétfő reggel Ázsiában is folytatódott.

A japán Nikkei 225 index először lépte át a 60 ezer pontos határt.