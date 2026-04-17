OTP: háromszázmilliárdos pénzeső érkezik, újabb bankot vennének idén – két Csányi is megszólalt a befektetők ünnepén

Péntek délelőtt tartotta éves rendes közgyűlését az OTP, ahol a legnagyobb magyar tőzsdei vállalat tavalyi beszámolóiról és az eredményből fizetendő osztalékról is döntöttek a részvényesek. A Budapest Marriott Hotelbe összehívott részvényesi gyűlésen a részvényesi jogokat gyakorlók 58 százaléka jelent meg. A részvényesek 300 milliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá, Csányi Sándor és Csányi Péter bankvezérek pedig a nagybank idei terveiről is beszéltek. Egy akvizíciót már 2026-ban végrehajthat az OTP, amely régiós gazdasági növekedésre, a hazai extraprofitadó-terhek emelkedésére számít, és az új kormánnyal is korrekt együttműködésre készül.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csányi Sándor, a vezető hazai pénzintézet elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a 2025-ös teljesítményeit ismertette. Az elmúlt évek munkájának eredményeként az OTP mára öt országban meghatározó bank, az elmúlt évtizedben számos akvizíciót hajtottak végre.

Az OTP sikeres évet zárt tavaly:

a teljesítő hitelek állománya 15 százalékkal nőtt,

21,6 százalékos, kiemelkedő sajáttőke-arányos megtérülést értek el,

miközben a nem teljesítő hitelek aránya 3,6-ről 3,5 százalékra csökkent

– sorolta az elnök a teljesítménymutatókat.

Ennek a növekedésnek nagy része organikus volt, és nem eredményezte a hitelállomány romlását.

Újabb bankvásárlásra készül a legnagyobb magyar pénzintézet

Az S&P felmérése szerint az OTP nyújtotta a második legjobb teljesítményt az 50 legnagyobb, tőzsdén jegyzett európai bank közül.

Emiatt kicsit szégyellem magam, mert voltunk már elsők is

– mondta Csányi Sándor.

Csányi elmondta, hogy az elmúlt három évben nem hajtottak végre bankfelvásárlást, ugyanakkor

reményeik szerint egy jelentősebb akvizícióra még idén sor kerülhet. Erről több információt nem kívánt közölni a bakvezér.

Oroszország és Ukrajna két szenzitív befektetés az OTP számára, a két ország súlya mára csökkent a portfólióban, aminek az az oka, hogy a háború kitörése óta az orosz piacon a lakossági üzletág kivételével felfüggesztették tevékenységüket. Csányi Sándor hangsúlyozta, hogy semmilyen szankciós döntést nem sértett meg az itteni tevékenységével a magyar bank.