Deviza
EUR/HUF378,36 +0,3% USD/HUF323,94 +0,36% GBP/HUF434,97 +0,57% CHF/HUF410,34 +0,49% PLN/HUF88,86 +0,42% RON/HUF74,28 +0,32% CZK/HUF15,5 +0,68% EUR/HUF378,36 +0,3% USD/HUF323,94 +0,36% GBP/HUF434,97 +0,57% CHF/HUF410,34 +0,49% PLN/HUF88,86 +0,42% RON/HUF74,28 +0,32% CZK/HUF15,5 +0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 603,79 +2,1% MTELEKOM2 240 +2,23% MOL3 990 -0,75% OTP39 090 +3,76% RICHTER12 440 +1,85% OPUS461,5 +1,41% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 780 +3,14% BUMIX8 956,45 +1,09% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 690,27 +3,13% BUX128 603,79 +2,1% MTELEKOM2 240 +2,23% MOL3 990 -0,75% OTP39 090 +3,76% RICHTER12 440 +1,85% OPUS461,5 +1,41% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 780 +3,14% BUMIX8 956,45 +1,09% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 690,27 +3,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
tőzsdenyitás
OTP
BUX

Rakétaként lőtt ki az OTP, brutális árfolyamrekorddal indított a Richter

A Mol kivételével hatalmas emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést a magyar blue chipek. Az OTP kurzusa 39 ezer forint fölé lendült, a Richtert új árfolyamcsúcsra húzták.
Murányi Ernő
2026.04.08, 09:18
Frissítve: 2026.04.08, 09:48

Az Egyesült Államok és Irán között a végzetes eszkaláció előtti utolsó pillanatban létrejött kéthetes tűzszüneti megállapodás szerdán jelentős enyhülést hozott a globális tőkepiacokon. A diplomáciai áttörésben döntő szerepet játszott közvetítőként Pakisztán.

20251105_bet_021_VZ OTP
Nagyon megindult az OTP / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A háborús feszültség csökkenésével 15 százalékkal hordónként 93 dollár alá, azaz több mint kéthetes mélypontra zuhant a Brent jegyzése, míg a WTI-é 16 százalékkal, 95 dollár alá esett. Lefordultak az európai földgázárak is.

A hírekre Ázsiában látványos pluszba lendültek a részvényindexek, a Nikkei (5,39 százalék), a Hang Seng (3,13 százalék) és a Shanghai Composite (2,48 százalék) is kilőtt, miután az amerikai részvényindexek kedd este minimális elmozdulásokkal fejezték be a kereskedést. A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 4-5 százalékos emelkedéssel startolhatnak el – írta az Equilor Befektetési Zrt.

Idehaza alulmúlta az elemzői várakozásokat a márciusi inflációs adat, a múlt hónapban ugyanis a fogyasztói árak éves bázison átlagosan mindössze 1,8 százalékkal emelkedtek, így már két egymást követő hónapban maradt 2 százalék alatt az éves pénzromlás üteme.

A BUX sem okozott csalódást a becsengetés utáni percekben, a pesti tőzsde vezető indexe 2,8 százalékkal, 129 530 pontra emelkedett.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 5,9 százalékkal, 39 830 forintra ugrott. 

 OTP részvény
OTP részvény12:02:44
Árfolyam: 39 090 HUF +1 470 / +3,76 %
Forgalom: 16 088 840 220 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol  az olajárak zuhanása nyomán 2,2 százalékkal, 3932 forintra gyengült, holott a Bloomberg értesülése szerint a magyar olajtársaság összesen félmillió tonna amerikai kőolajat vásárolhat, 500 millió dollár értékben.

 MOL részvény
MOL részvény12:02:53
Árfolyam: 3 986 HUF -34 / -0,85 %
Forgalom: 913 020 880 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei 2,5 százalékkal, 12 520 forintra drágultak. Nem mellesleg ez új, bődületes árfolyamrekord.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:02:05
Árfolyam: 12 440 HUF +230 / +1,85 %
Forgalom: 1 164 172 020 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2240 forinton startolt el, ami 2,3 százalékos erősödés keddi záróárához mérten.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:01:10
Árfolyam: 2 240 HUF +50 / +2,23 %
Forgalom: 673 794 176 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Remek formában kezdte a napot a forint. Az iráni tűzszünet hírére az euró jegyzése nagyjából 1 százalékkal, 377,2 forintra csökkent.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
