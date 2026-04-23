A globális piacokon a befektetők figyelmét csütörtökön is a közel-keleti feszültségek és az ismét emelkedő olajárak kötötték le. A Brent a pesti börze kicsengetése magasságában csaknem 103 dollárra rúgott, de korábban 106 dollár fölé is bekukkantott, ami mintegy két hete a legmagasabb szint.

Zuhant az OTP és a Richter, kilőtt az Opus Global / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Thomas Altmann, a német QC Partners piaci elemzője a következőképpen foglalta össze a helyzetet:

Az olajár és a kamatok ismét emelkednek. A részvényárak esnek.

Az elemző rámutatott, hogy a stabilabb energiapiacokhoz való visszatérés egyre csak késik, és az iráni konfliktus okozta gazdasági terhek folyamatosan nőnek. Összességében a befektetők türelme érezhetően fogytán van.

Nem véletlen, hogy a három meghatározó amerikai részvényindex mínuszban nyitott, s a német DAX is moderált veszteséget mutatott délután 5 óra körül.