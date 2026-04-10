Az európai részvényindexek jellemzően enyhe, 1 százalék alatti emelkedéssel zárták a hét utolsó kereskedési napját. A tőkepiacokat támogatta, hogy az olajárak a közel-keleti feszültségek ellenére is stabilak maradtak. A Brent nyersolaj hordónkénti jegyzése 96 dollár alá csökkent.

Száguldott az OTP, a Magyar Telekom és a 4iG, új történelmi csúcson zárt a Richter

A figyelem most már az iráni háború lezárásáról szóló pakisztáni tárgyalásokra irányul, amelyekre várhatóan a hétvégén kerül sor

– idézte a dpa-AFX a Commerzbank elemzőjét, Hauke ​​Siemßent. A befektetőket különösen az Izrael és Libanon közötti tartós tűzszünetről szóló tárgyalások érdeklik, miután a legfrissebb hírek a felek tárgyalási hajlandóságára utalnak.