Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Száguldott az OTP, a Magyar Telekom és a 4iG, új történelmi csúcson zárt a Richter

Kiváló formában voltak pénteken a magyar blue chipek. Az OTP vezetésével és óriási forgalom mellett tört a magasba a BUX.
Murányi Ernő
2026.04.10, 17:23
Frissítve: 2026.04.10, 17:37

Az európai részvényindexek jellemzően enyhe, 1 százalék alatti emelkedéssel zárták a hét utolsó kereskedési napját. A tőkepiacokat támogatta, hogy az olajárak a közel-keleti feszültségek ellenére is stabilak maradtak. A Brent nyersolaj hordónkénti jegyzése 96 dollár alá csökkent.

A figyelem most már az iráni háború lezárásáról szóló pakisztáni tárgyalásokra irányul, amelyekre várhatóan a hétvégén kerül sor

– idézte a dpa-AFX a Commerzbank elemzőjét, Hauke ​​Siemßent. A befektetőket különösen az Izrael és Libanon közötti tartós tűzszünetről szóló tárgyalások érdeklik, miután a legfrissebb hírek a felek tárgyalási hajlandóságára utalnak.

 

Idehaza viszont szabályosan kilőtt a BUX, a pesti tőzsde vezető indexe 3,8 százalékkal, 132 888 pontra emelkedett.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta az 59 milliárd forintot.

Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 5,9 százalékkal, 41 290 forintra ugrott. A pénzintézeti csoport előtt az elemzők szerint osztalékesős évek állnak.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 290 HUF 0 / +5,87 %
Forgalom: 43 902 360 170 HUF
A Mol  1,2 százalékkal, 4056 forintra erősödött, az olajcég közgyűlése meghozta a döntést a gigantikus osztalék kifizetéséről.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 056 HUF 0 / +1,2 %
Forgalom: 3 112 200 030 HUF
A Richter részvényei eközben 3,2 százalékkal, 12 800 forintra drágultak, ami új történelmi csúcsot jelent.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 800 HUF 0 / +3,23 %
Forgalom: 3 854 927 500 HUF
A Magyar Telekom 2338 forinton zárta a hetet, ami 4,8 százalékos erősödés csütörtöki záróárához mérten. A távközlési cégre céláremelés is érkezett pénteken.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 338 HUF 0 / +4,84 %
Forgalom: 4 636 587 582 HUF
Ezúttal a 4iG is csatlakozott a ralihoz, záróára 4,2 százalékkal, 2490 forintra emelkedett.

A forint is erősödött. Az euró jegyzése nagyjából 0,3 százalékkal, 375,2 forintra csökkent a bankközi devizapiacon.

