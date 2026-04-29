Tőzsdezárásra lerántották az OTP-t, lefordult a BUX és a forint sem bírta a nyomást

Jerome Powell utolsó kommentárját várták szerdán a piacok, idehaza pedig az EU-s pénzek sorsára kíváncsiak a befektetők. A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom is veszteséggel búcsúzott a kereskedéstől.
Murányi Ernő
2026.04.29, 17:29
Frissítve: 2026.04.29, 18:10

A magyar tőzsde szerdai kicsengetésekor a meghatározó európai részvényindexek enyhe mínuszban jártak, miután a Wall Street is a negatív tartományban nyitott. A befektetők az amerikai jegybank kamatdöntését és Jerome Powell Fed-elnök utolsó kommentárját várják, miután hamarosan Kevin Warsh veszi át tőle a stafétát.

Az iráni háború okozta bizonytalanság közepette a Fed valószínűleg szerdán a harmadik egymást követő alkalommal is változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat. A jövőbeli monetáris politikát övező bizonytalanság változatlanul magas. 

Az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is kulcsfontosságú tényező. 

A Hormuzi-szoros még mindig kettős blokád alatt áll, és az elhúzódó lezárás valószínűleg tovább növeli az inflációt és fékezi a gazdasági növekedést az Egyesült Államokban, bár a hatás ott várhatóan kevésbé lesz súlyos, mint a világ egyéb részein, például Európában.

Az Atlanti-óceán mindkét partján a gyorsjelentési szezon köti le a befektetőket a hét közepén. A tengerentúlon az Alphabet, az Amazon, a Meta Platforms és a Microsoft is a New York-i tőzsde zárása után teszi közzé negyedéves gyorsjelentését. 

Idehaza a leendő miniszterelnök brüsszeli tárgyalásainak eredményére, a hazánknak járó EU-s pénzek sorsára kíváncsiak a befektetők.

A pesti börzén a szerdai zárásra a BUX nagyjából 0,2 százalékkal, 132 634 pontra gyengült.

Az azonnali részvényforgalom éppen csak meghaladta a 13 milliárd forintot. Régen volt ilyen gyér az aktivitás.

Az OTP részvényárfolyama 0,5 százalékkal, 41 730 forintra csökkent, pedig a nap nagy részében az erős oldalon állt, ám késő délután irányt váltott a papír.

Árfolyam: 41 730 HUF 0 / -0,52 %
Forgalom: 7 501 452 400 HUF
A Mol kurzusa mindössze 0,1 százalékkal, 4044 forintra nőtt, holott

 a Brent kőolaj hordónkénti ára csaknem 6 százalékkal, 117 dollár fölé lőtt ki a nemzetközi piacon. 

Árfolyam: 4 044 HUF 0 / +0,1 %
Forgalom: 1 541 095 604 HUF
A Richter 0,7 százalékkal, 12 770 forintra drágult. A gyógyszergyártó szerdán tartotta éves rendes közgyűlését, melyen az osztalékot is megszavazták, s egyébként is záporoztak a vállalattal kapcsolatos hírek.

Árfolyam: 12 770 HUF 0 / +0,71 %
Forgalom: 2 488 694 250 HUF
A Magyar Telekom viszont 2482 forinton búcsúzott a szerdai kereskedéstől, ami 0,3 százalékos gyengülés keddi záróárához mérten. 

Árfolyam: 2 482 HUF 0 / -0,32 %
Forgalom: 768 102 340 HUF
A többi részvény közül a BÉT árfolyama 5,3 százalékkal, 13 800 forintig ralizott. 

Árfolyam: 13 800 HUF 0 / +5,34 %
Forgalom: 46 067 100 HUF
A forint sem bírta a késő délutáni nyomást. Az euró árfolyama 0,5 százalékkal, egészen 365,4 forintig ralizott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu