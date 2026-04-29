Tőzsdezárásra lerántották az OTP-t, lefordult a BUX és a forint sem bírta a nyomást

A magyar tőzsde szerdai kicsengetésekor a meghatározó európai részvényindexek enyhe mínuszban jártak, miután a Wall Street is a negatív tartományban nyitott. A befektetők az amerikai jegybank kamatdöntését és Jerome Powell Fed-elnök utolsó kommentárját várják, miután hamarosan Kevin Warsh veszi át tőle a stafétát.

Tőzsdezárásra lerántották az OTP-t / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az iráni háború okozta bizonytalanság közepette a Fed valószínűleg szerdán a harmadik egymást követő alkalommal is változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat. A jövőbeli monetáris politikát övező bizonytalanság változatlanul magas.

Az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is kulcsfontosságú tényező.

A Hormuzi-szoros még mindig kettős blokád alatt áll, és az elhúzódó lezárás valószínűleg tovább növeli az inflációt és fékezi a gazdasági növekedést az Egyesült Államokban, bár a hatás ott várhatóan kevésbé lesz súlyos, mint a világ egyéb részein, például Európában.

Az Atlanti-óceán mindkét partján a gyorsjelentési szezon köti le a befektetőket a hét közepén. A tengerentúlon az Alphabet, az Amazon, a Meta Platforms és a Microsoft is a New York-i tőzsde zárása után teszi közzé negyedéves gyorsjelentését.

Idehaza a leendő miniszterelnök brüsszeli tárgyalásainak eredményére, a hazánknak járó EU-s pénzek sorsára kíváncsiak a befektetők.