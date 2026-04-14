Kihirdették a PannErgy osztalékpolitikáját: itt a felső korlát, megvan, hogy meddig mennek el

Az EBITDA 50 százaléka a felső korlát. Csak olyan mértékű osztalékot fizetnek ki, amely nem veszélyezteti a PannErgy tőkehelyzetét és likviditását.
Murányi Ernő
2026.04.14, 18:29

A PannErgy igazgatótanácsa minden üzleti évben olyan osztalékfizetési javaslatot terjeszt a társaság közgyűlése  elé, amely minél magasabb és vonzóbb osztalékbevételt eredményezhet a részvényeseknek - közölte kedden a geotermikus energia hasznosításával foglalkozó tőzsdei cég. 

Kihirdették az osztalékpolitikát / Fotó: PannErgy

Az osztalékpolitika célja a kiszámítható és fenntartható osztalékfizetés, amely értéket teremt a részvényeseknek, és egyúttal összhangban áll a stabil vállalati működéssel, valamint a prudens pénzügyi gazdálkodással – tették hozzá.

Az osztalék mértékére vonatkozó javaslat kialakítása során az igazgatótanács célkitűzése a pénzügyileg rendelkezésre álló, biztonságos működéshez és a stratégiai célok megvalósításához szükséges pénzeszközállományt meghaladó likviditás részvényesek közötti felosztása. Mindezekre tekintettel az osztalék mértékére vonatkozó javaslat kialakításánál minden évben figyelembe kell venni: 

  • a társaság eredményességét, 
  • tőke- és likviditási helyzetét, 
  • az organikus eladósodás mértékét, 
  • az aktuális piaci és gazdasági környezetet, 
  • a szabályozói környezetet 
  • és egyéb lényegesnek ítélt körülményeket. 

Az igazgatótanács mérlegeli továbbá a befektetési és beruházási lehetőségeket, valamint a szükségletek finanszírozásának biztosíthatóságát is.  

Lényeges továbbá, hogy az osztalékként kifizethető vagyon körében a társaság utolsó lezárt pénzügyi évében elért adózott eredménye és szabad eredménytartaléka,

 legfeljebb a társaság utolsó lezárt pénzügyi évi konszolidált EBITDA-ja 50 százalékának megfelelő összeg erejéig vehető figyelembe

 a jogszabályok által meghatározott, saját tőkére vonatkozó és egyéb osztalékfizetési korlátok betartása mellett. 

A társaság csak olyan mértékű osztalékot fizet ki, amely nem veszélyezteti a PannErgy tőkehelyzetét és likviditását. Szükség esetén, vagy amennyiben azt célszerűnek tartja, az igazgatótanács a közgyűlés által elhatározotthoz képest mérsékeltebb összegű osztalék kifizetésére, vagy a kifizetés elhalasztására tehet javaslatot, hogy biztosítsa a társaság biztonságos működését.  

A PannErgy részvényei kedden délutánig 2,4 százalékkal, 2100 forintig erősödtek. A tavalyi évet 1910 forinton zárta a papír.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
