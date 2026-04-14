Kihirdették a PannErgy osztalékpolitikáját: itt a felső korlát, megvan, hogy meddig mennek el

A PannErgy igazgatótanácsa minden üzleti évben olyan osztalékfizetési javaslatot terjeszt a társaság közgyűlése elé, amely minél magasabb és vonzóbb osztalékbevételt eredményezhet a részvényeseknek - közölte kedden a geotermikus energia hasznosításával foglalkozó tőzsdei cég.

Az osztalékpolitika célja a kiszámítható és fenntartható osztalékfizetés, amely értéket teremt a részvényeseknek, és egyúttal összhangban áll a stabil vállalati működéssel, valamint a prudens pénzügyi gazdálkodással – tették hozzá.

Az osztalék mértékére vonatkozó javaslat kialakítása során az igazgatótanács célkitűzése a pénzügyileg rendelkezésre álló, biztonságos működéshez és a stratégiai célok megvalósításához szükséges pénzeszközállományt meghaladó likviditás részvényesek közötti felosztása. Mindezekre tekintettel az osztalék mértékére vonatkozó javaslat kialakításánál minden évben figyelembe kell venni:

a társaság eredményességét,

tőke- és likviditási helyzetét,

az organikus eladósodás mértékét,

az aktuális piaci és gazdasági környezetet,

a szabályozói környezetet

és egyéb lényegesnek ítélt körülményeket.

Az igazgatótanács mérlegeli továbbá a befektetési és beruházási lehetőségeket, valamint a szükségletek finanszírozásának biztosíthatóságát is.

Lényeges továbbá, hogy az osztalékként kifizethető vagyon körében a társaság utolsó lezárt pénzügyi évében elért adózott eredménye és szabad eredménytartaléka,

legfeljebb a társaság utolsó lezárt pénzügyi évi konszolidált EBITDA-ja 50 százalékának megfelelő összeg erejéig vehető figyelembe

a jogszabályok által meghatározott, saját tőkére vonatkozó és egyéb osztalékfizetési korlátok betartása mellett.

A társaság csak olyan mértékű osztalékot fizet ki, amely nem veszélyezteti a PannErgy tőkehelyzetét és likviditását. Szükség esetén, vagy amennyiben azt célszerűnek tartja, az igazgatótanács a közgyűlés által elhatározotthoz képest mérsékeltebb összegű osztalék kifizetésére, vagy a kifizetés elhalasztására tehet javaslatot, hogy biztosítsa a társaság biztonságos működését.