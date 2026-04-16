PepsiCo

Leckét adott a PepsiCo: így lesz az árcsökkentésből busás profit

Sikeresnek bizonyult a manőver. A sós harapnivalók árcsökkentésével növelte profitját a PepsiCo.
Murányi Ernő
2026.04.16, 15:30
Frissítve: 2026.04.16, 15:47

Meghaladta a várakozásokat a PepsiCo első negyedéves árbevétele és nyeresége is, miután a Doritos és a Lay’s gyártója a közelmúltbeli árcsökkentést követően felpörgette a sós harapnivalók értékesítését – közölte az üdítőital-gyártó csütörtökön.

Leckét adott a PepsiCo / Fotó: Patrick T. Fallon

Növekedés a lényeges sorokon

A nettó árbevétel 8,5 százalékkal, 19,44 milliárd dollárra nőtt, miközben az elemzők mindössze 18,94 milliárdot vártak. A vállalat az első negyedévben 2,33 milliárd dolláros, azaz részvényenként 1,70 dolláros nettó nyereséget (EPS) jelentett, szemben az egy évvel korábbi 1,83 milliárd dollárral, azaz egy részvényre jutó 1,33 dollárral.

A korrigált EPS 1,61 dollár lett a várt 1,55 dollárhoz mérten.

A PepsiCo egy hosszabb ideig tartó visszaesés után sikeresen lendítette fel Frito-Lay divíziójának növekedését, többek között azzal, hogy legfontosabb márkái árát akár 15 százalékkal is csökkentette. 

A legutóbbi negyedévben az üzletág organikus árbevétele helyre is állt, ami azt mutatja, hogy a PepsiCo a jelenlegi visszafogottabb fogyasztói hangulat ellenére is halad előre. A vállalatnak emellett szembe kell néznie az étkezési szokások általános változásával is, amely az egészségesebb, kevésbé feldolgozott termékeket preferálja, ezért olyan új termékeket dobott piacra, amelyek rost- és fehérjetartalma magasabb.

A menedzsment amúgy megerősítette az egész évre vonatkozó korábbi előrejelzését is.

A PepsiCo részvényárfolyama 1,4 százalékkal emelkedett a New York-i tőzsde nyitása előtti elektronikus kereskedésben. Év eleje óta a szerdai zárásig 7,9 százalékkal nőtt a kurzus, túlszárnyalva az S&P 500 index 2,6 százalékos emelkedését.

 

A PepsiCo nagy árcsökkentése

Érdekes részletek derültek ki a Frito-Lay üzletág árcsökkentésével kapcsolatban. Mivel – részben a megugró árak miatt – az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutattak a divízió bevételei, csökkent a termékek úgynevezett polctere is például a Walmartnál, és a nyomás alá került PepsiCo csak egy radikális irányváltással tudta megszakítani az ördögi kört.

Ramon Laguarta, a PepsiCo vezérigazgatója februárban kijelentette, hogy a vállalat az árak csökkentésével párhuzamosan a boltokban rendelkezésre álló polctér két számjegyű százalékos növekedéséről egyezett meg.

A vállalat csütörtökön azt is bejelentette, hogy átalakítja Gatorade márkáját is, mivel több egészségtudatos fogyasztót szeretne megnyerni, többek között olyan új termékcsaládokkal, amelyek jobban hidratálnak és alacsonyabb a cukortartalmuk. 

A Gatorlyte Longer Lasting, amely várhatóan jövőre kerül forgalomba, a vállalat szerint még több elektrolitot tartalmaz, mint a márka jelenlegi italai, és olyan alkalmakra tervezték – például hosszabb utazásokra –, amikor hosszabb ideig tartó hidratálásra van szükség.

A PepsiCo emellett azon is dolgozik, hogy eltávolítsa a mesterséges színezékeket por alakú és azonnal fogyasztható Gatorade termékeiből.

Az aktivista befektető Elliott Investment Management – amely tavaly mintegy 4 milliárd dollár értékű részesedést szerzett a PepsiCóban – szintén nyomást gyakorolt a vállalatra, hogy 

  • csökkentse a költségeket, 
  • és tegye a termékeit megfizethetőbbé. 

A PepsiCo decemberben jelentette be, hogy szűkíti amerikai termékpalettáját és lejjebb viszi az árait.


 

