Nagyot mennek a pesti börzén a monopol helyzetben lévő cég részvényei
A blue chipek árnyékában - és a legkevésbé sem függetlenül az elmúlt hetekben megugró tőzsdei forgalomtól - egy, a pesti börze Standard kategóriájában jegyzett közepes méretű cég részvényei is hegymenetbe váltottak.
Hazai pályán száguld a pesti börze sztárpapírja
A Budapesti Értéktőzsde részvényei - merthogy róluk an szó - 2025-öt még 6550 forinton zárták és még március végén is 7600 forintért cseréltek gazdát, ám aztán megkezdődött az emelkedés, az áprilist már 8050 forinton kezdte az árfolyam, s azt követően egészen a mai napig, azaz csütörtökig sem volt megállás.
Április közepén lépte át a kurzus a 9000 forintot, két nap múlva pedig már 10 000 forint fölötti áron kötötték a BÉT-részvényekre az ügyleteket, csütörtökön, azaz április 23-án pedig a 11 000 forintos csúcsot is megmászta a részvény.
Ezzel év vége óta 68 százalékkal, ebben a hónapban pedig 17 százalékkal ralizott az árfolyam.
A tőzsdeüzemeltető papírjainak száguldása összefüggésben lehet a hazai azonnali részvényforgalom ugrásszerű növekedésével, hiszen míg 2024-ben 11,8 milliárd forint volt az átlagforgalom a BÉT-en, tavaly már 17,3 milliárd forintra emelkedett, április 6. és 10. között pedig már csaknem 35 milliárd forintra lőtt ki, s a következő héten meghaladta a 67 milliárd forintot. Persze az országgyűlési választástól távolodva, valószínűleg tarthatatlan lesz egyelőre az elmúlt hetek forgalma, ám várhatóan a korábbi szintre sem ereszkedik vissza.
A forgalommal ugrik a bevétel is
A pesti börze parkettjén kialakult forgalom pedig meghatározó a tőzsdeüzemeltető jutalékára nézve is, ami látszik a tavalyi eredményekből is, hiszen a BÉT kereskedési díjakból származó bevétele 2025-ben éves bázison 39 százalékkal, 1614 millió forintra, míg az üzemi eredménye 30 százalékkal, 1395 millió forintra nőtt.
A Budapesti Értéktőzsde amúgy április 27-én, azaz hétfőn tartja éves rendes közgyűlését, amelynek
az igazgatóság részvényenként 60 forintos osztalék kifizetésére tett javaslatot.
Az előterjesztés kisebb csalódást okozott a tavalyi 112 forintos kifizetéshez mérten.
A tőzsdei forgalom bővülése azonban, úgy tűnik, erre is gyógyír. Amellett Warren Buffettre, illetve Benjamin Graham-re hallgatva, azt sem szabad elfelejteni, hogy a BÉT végeredményben egy monopol helyzetben lévő vállalkozásnak tekinthető a magyar részvények, illetve más hazai befektetési eszközök tekintetében, ami az említett guruk, na meg a józan ész szerint is erősen a javára írandó, mivel nem kell tartania a konkurencia esetleges árversenyétől.