Beadták a blue chipeket, csak az OTP tudott megkapaszkodni - a forint is gyengült
A BUX 134 225 pont közelében zárt, ami közel fél százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel alulteljesítette a német DAX indexet. De nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel.
Amerika: fókuszban a technológiai részvények
A korábban halottnak hitt Intelbe életet lehelt a mesterséges intelligencia.
A részvény 260 százalékot emelkedett, mióta 2024 őszén kizárták a Dow indexkosárból.
Ma a nyitás előtti kereskedésben 27 százalékot ment, majd 23 százalékos felpattanással indult.
A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot emelkedett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag szűk fél százalékot csúszott. Enyhe mínuszba süllyedt a Russell 2000 index, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.
A félelem barométerként szolgáló VIX index másfél százalékot esett, miközben a Brent nyersolaj 100 dollár fölé kúszott.
Az amerikai referencia-államkötvények hozama emelkedett.
Pesti parkett: csak az OTP
Az OTP 41 610 forinton zárt, fél százalékos pluszban.
A Mol 4 100 forinton zárta a napot, 3 százalékot esve.
A Richter 13 000 forinton zárt, bő 1 százalékos mínuszban.
A Magyar Telekom 2 492 forintig csúszott, ami kétharmad százalékos mínusz.
A kisebb papírok közül:
- 15 százalékot zuahant a Civita kukoricamalom,
- 10 százalékot esett az IT-specialista Delta.
A BÉTa piacon ma is ütötték a Wizz Airt.
Kifulladt a forint
Mostanra kifulladt a forint választási lendülete.
A héten a 364-es ellenállási szint áttörése szignifikáns lett,
így a következő fontos akadály 369,51-nél látszik a grafikoknon. A volatilitás magas maradhat, de az említett ellenállásig nincs érdemi szint.
Péntek délelőtt forintgyengülést láthattunk, az euró-forint 367,7 fölé kúszott. Ebéd után azonban magára talált a magyar deviza:
- többször is 364,75 közelébe szúrt le a kurzus,
- mintha visszatesztelné a már áttört 364-estámasz/ellenállás szintet.
Végül 364,7 közelében zárt.