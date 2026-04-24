Beadták a blue chipeket, csak az OTP tudott megkapaszkodni - a forint is gyengült

A BUX 134 225 pont közelében zárt, ami közel fél százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel alulteljesítette a német DAX indexet. De nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel.

Pesti parkett: korrekciót láthattunk / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: fókuszban a technológiai részvények

A korábban halottnak hitt Intelbe életet lehelt a mesterséges intelligencia.

A részvény 260 százalékot emelkedett, mióta 2024 őszén kizárták a Dow indexkosárból.

Ma a nyitás előtti kereskedésben 27 százalékot ment, majd 23 százalékos felpattanással indult.

A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot emelkedett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag szűk fél százalékot csúszott. Enyhe mínuszba süllyedt a Russell 2000 index, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.

A félelem barométerként szolgáló VIX index másfél százalékot esett, miközben a Brent nyersolaj 100 dollár fölé kúszott.

Az amerikai referencia-államkötvények hozama emelkedett.

Pesti parkett: csak az OTP

Az OTP 41 610 forinton zárt, fél százalékos pluszban.