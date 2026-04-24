Beadták a blue chipeket, csak az OTP tudott megkapaszkodni - a forint is gyengült

Korrekciót láthattunk ma. A pesti parketten sorra csúsztak mínuszba a blue chipek. Csak az OTP tartotta magát. A forint választási lendülete is kifulladt. A BÉTa piacon ma is ütötték a Wizz Airt.
Faragó József
2026.04.24, 17:23

A BUX 134 225 pont közelében zárt, ami közel fél százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel alulteljesítette a német DAX indexet. De nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel. 

 Pesti parkett: korrekciót láthattunk  / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: fókuszban a technológiai részvények

A korábban halottnak hitt Intelbe életet lehelt a mesterséges intelligencia. 

A részvény 260 százalékot emelkedett, mióta 2024 őszén kizárták a Dow indexkosárból. 

Ma a nyitás előtti kereskedésben 27 százalékot ment, majd 23 százalékos felpattanással indult. 

A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot emelkedett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag szűk fél százalékot csúszott. Enyhe mínuszba süllyedt a Russell 2000 index, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.

A félelem barométerként szolgáló VIX index másfél százalékot esett, miközben a Brent nyersolaj 100 dollár fölé kúszott.

Az amerikai referencia-államkötvények hozama emelkedett.

Pesti parkett: csak az OTP

Az OTP 41 610 forinton zárt, fél százalékos pluszban.

Árfolyam: 41 610 HUF 0 / +0,51 %
Forgalom: 19 017 082 260 HUF
A Mol 4 100 forinton zárta a napot, 3 százalékot esve.

Árfolyam: 4 100 HUF 0 / -3,07 %
Forgalom: 3 293 461 146 HUF
A Richter 13 000 forinton zárt, bő 1 százalékos mínuszban.

Árfolyam: 13 000 HUF 0 / -1,07 %
Forgalom: 1 723 640 280 HUF
A Magyar Telekom 2 492 forintig csúszott, ami kétharmad százalékos mínusz.

Árfolyam: 2 492 HUF 0 / -0,64 %
Forgalom: 1 675 152 408 HUF
A kisebb papírok közül:

A BÉTa piacon ma is ütötték a Wizz Airt.

Kifulladt a forint

Mostanra kifulladt a forint választási lendülete. 

A héten a 364-es ellenállási szint áttörése szignifikáns lett, 

így a következő fontos akadály 369,51-nél látszik a grafikoknon. A volatilitás magas maradhat, de az említett ellenállásig nincs érdemi szint.

Péntek délelőtt forintgyengülést láthattunk, az euró-forint 367,7 fölé kúszott. Ebéd után azonban magára talált a magyar deviza:

  • többször is 364,75 közelébe szúrt le a kurzus,
  • mintha visszatesztelné a már áttört 364-estámasz/ellenállás szintet.

Végül 364,7 közelében zárt.

