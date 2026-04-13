Egyszerre temetnek és ünnepelnek most a pesti parketten

Egymás után ütötték ki a Molt, a Telekomot és a BUX indexet shortoló turbówarrantokat hétfőn. A választás másnapján a forint gyengülésére játszó strukturált termékek is hasonló sorsra jutottak. Ezzel szemben a pesti parkett vezető indexének szárnyalására fizető turbó long warrantok egyszerűen elfogytak: mindenki ilyet akart venni.

Átrendeződés zajlik a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Dőlnek, borulnak a turbówarrantok

Ritka vendégek a BÉT kibocsátói hírek oldalán a kiütött és felfüggesztett certifikátok és turbówarrantok. Mostanában mégis azt látjuk, hogy

egy héten belül immár másodszor árasztották el a tőzsde honlapját,

pedig közgyűlési szezonban jellemzően osztalékjavaslatoktól hangos a pesti parkett.

Ennek fényében nem meglepő, hogy hétfőn kiütöttek például egy Molt shortoló értékpapírt. De volt olyan termék is, amely a forint gyengülésére játszott, s már hétfő reggel felfüggesztették. A forint ugyanis még az urnazárást követően az illikvid piacon brutális erősödésnek indult, meg sem várva a pesti tőzsdenyitást.

A tőzsde nem egyirányú utca:

a pesti parkett vezető indexének szárnyalására fizető turbó long warrantok például egyszerűen elfogytak.

Úgy látszik, ma mindenki ilyet akart venni.

Népszerűvé váltak a certifikátok és a turbówarrantok a pesti parketten

Rendkívül népszerűvé váltak a kis összegekkel kereskedhető certifikátok és warrantok a hazai kisbefektetők körében. Ezt az is mutatja, hogy az idei első negyedévben a BÉT-en a likvid értékpapírok listáján az obligát blue chipek (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom), továbbá a felzárkózó 4iG, MBH Bank és Opus meg a tavaly feltűnt Cetop ETF mellett megjelent két turbówarrant is. Ezen a listán azok a pesti értékpapírok szerepelnek, amelyek napi átlagos forgalma az utolsó naptári negyedévben meghaladta a 100 millió forintot.