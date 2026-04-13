Egyszerre temetnek és ünnepelnek most a pesti parketten

Sorra ütik a ki a hazai blue chipeket shortoló és a forint gyengülésére játszó, csomagolt tőzsdei termékeket a választás másnapján. Legutóbb a múlt heti tűzszünet tarolt le ennyi certifikátot és warrantot a pesti parketten. Míg például a BUX emelkedésére fizető termékekből némelyik hirtelen kifogyott.
Faragó József
2026.04.13, 14:36
Frissítve: 2026.04.13, 14:56

Egymás után ütötték ki a Molt, a Telekomot és a BUX indexet shortoló turbówarrantokat hétfőn. A választás másnapján a forint gyengülésére játszó strukturált termékek is hasonló sorsra jutottak. Ezzel szemben a pesti parkett vezető indexének szárnyalására fizető turbó long warrantok egyszerűen elfogytak: mindenki ilyet akart venni. 

Átrendeződés zajlik a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Dőlnek, borulnak a turbówarrantok

Ritka vendégek a BÉT kibocsátói hírek oldalán a kiütött és felfüggesztett certifikátok és turbówarrantok. Mostanában mégis azt látjuk, hogy 

egy héten belül immár másodszor árasztották el a tőzsde honlapját, 

pedig közgyűlési szezonban jellemzően osztalékjavaslatoktól hangos a pesti parkett. 

Ennek fényében nem meglepő, hogy hétfőn kiütöttek például egy Molt shortoló értékpapírt.  De volt olyan termék is, amely a forint gyengülésére játszott, s már hétfő reggel felfüggesztették. A forint ugyanis még az urnazárást követően az illikvid piacon brutális erősödésnek indult, meg sem várva a pesti tőzsdenyitást. 

A tőzsde nem egyirányú utca:

Népszerűvé váltak a certifikátok és a turbówarrantok a pesti parketten

Rendkívül népszerűvé váltak a kis összegekkel kereskedhető certifikátok és warrantok a hazai kisbefektetők körében. Ezt az is mutatja, hogy az idei első negyedévben a BÉT-en a likvid értékpapírok listáján az obligát blue chipek (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom), továbbá a felzárkózó 4iG, MBH Bank és Opus meg a tavaly feltűnt Cetop ETF mellett megjelent két turbówarrant is. Ezen a listán azok a pesti értékpapírok szerepelnek, amelyek napi átlagos forgalma az utolsó naptári negyedévben meghaladta a 100 millió forintot.

Certifikátba vagy warrantba fektetni kicsit olyan, mint a lóverseny, csak itt egy termékre vagy indexre teszünk tétet. Értékpapírosított származtatott termékekről van szó, melyekbe különféle opciókat csomagolnak. A lehetőségek száma szinte végtelen: milliós nagyságrendű különböző certifikáttal lehet sok ezerféle alaptermékre kereskedni. 

Bár vannak alacsony kockázatú tőke- és hozamvédett certifikátok is, 

akik az izgalmat és az extra profitot keresik, azok a turbówarrantokat vásárolják.  

A tőkeáttételes értékpapírokat, melyek esetében az alaptermék árának egységnyi elmozdulása a származtatott termék árában többszörösen jelentkezik. 

  • Itt lép be a kiütési szint, amely a long termékeknél a piaci ár alatt, 
  • a short instrumentumoknál pedig a piaci ár felett húzódik. 
  • Kiütés akkor történik, ha a mögöttes termék vagy index nem a kívánt vagy remélt irányba mozdul. Afféle stop loss kioldásként kordában tartja a veszteséget, s automatikusan nullázza a befektetést, mielőtt az súlyos mínuszba csúszna.
