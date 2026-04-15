Felfelé indultak a blue chipek, korrigálnak a politikai papírok, erős a forint

Este Amerikából indult, hajnalban Ázsiában dobbantott, s reggel a pesti parkettre is beköszönt a kedvező hangulat. Jó formát mutatnak a blue chipek, míg a hétfőn agyba-főbe vert politikai papírok, immár második napja korrigálnak. A forint erős szinteken mozog.
Faragó József
2026.04.15, 09:19

A BUX 139 377 pont közelében nyitott egyharmad százalékos pluszban. A pesti parkettre átragadt az Amerikából indult, Ázsiából közvetített jó hangulat. A forint továbbra is erős.

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Kedvező a nemzetközi hangulat

Tegnap a tengerentúlon:

  • rekordközelben zárt a széles piacot leképező S&P 500, mely bő 1 százalékot emelkedett. 
  • A technológiai fókuszú Nasdaq Composite majd 2 százalékkal került feljebb.
  • A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig kétharmad százalékkal nőtt.

A befektetők továbbra is optimisták az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatban. 

Ázsiában is optimisták a befektetők:

  • a japán Nikkei egyharmad százalékot nőtt,
  • a hongkongi Hang Seng fél százalékot emelkedett,
  • a kontinentális Sanghaj Composite pedig minimális pluszba kapaszkodott.

A határidős árazások alapján Európában korrekcióval kezdődhet a kereskedés.

Pesti parkett: ragadós a jó hangulat

Az OTP 44 320 forintról stratolt háromnegyed százalékos pluszban.

A Mol 4 380 forintig korrigált, ami fél százalékos csúszás. Majd közel fél százalékos pluszba kapaszkodott.

A Richter 12 990 forintról indult, minimális pluszban.

A Magyar Telekom 2 360 forintról stratolt, közel fél százalékot emelkedve.

A politikai papírok ma is korrigálnak a hétfői zuhanás után.

  • A 4iG közel 5 százalékot pattant.
  • Az Opus bő 7 százalkékot emelkedett.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Erős szinteken a forint

Tegnap enyhén korrigált a forint. Az euró-forint árfolyama továbbra is a 364-es szint alatt mozog, mely fontos rövid távú ellenállást jelent, felette 369,50-nél látszik a következő szint, míg erős támasz 360,00-360,60 között húzódik, utóbbi egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.

Ma reggel 363 közelében is járt az euró-forint, majd tőzsdenyitás előtt 363,5-ig emelkedett.

 Onnan lefordult, s tőzsdenyitásig oldalazott. Végól 363,4 közelében nyitott.

Mit mond a hitelminősítő?

Az S&P hitelminősítő arra számít, hogy a befagyasztott uniós forrásokat felszabadíthatja az új kormány, ugyanakkor a hitelminősítés szempontjából fontos lesz látni a költségvetési terveket, illetve növelni kell a kormányzat hatékonyságát. A közel-keleti helyzet nyomást gyakorol a magyar gazdaságra, mind a folyó fizetési mérlegen, mind a költségvetésen keresztül - hangsúlyozák.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
