Felfelé indultak a blue chipek, korrigálnak a politikai papírok, erős a forint
A BUX 139 377 pont közelében nyitott egyharmad százalékos pluszban. A pesti parkettre átragadt az Amerikából indult, Ázsiából közvetített jó hangulat. A forint továbbra is erős.
Kedvező a nemzetközi hangulat
Tegnap a tengerentúlon:
- rekordközelben zárt a széles piacot leképező S&P 500, mely bő 1 százalékot emelkedett.
- A technológiai fókuszú Nasdaq Composite majd 2 százalékkal került feljebb.
- A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig kétharmad százalékkal nőtt.
A befektetők továbbra is optimisták az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatban.
Ázsiában is optimisták a befektetők:
- a japán Nikkei egyharmad százalékot nőtt,
- a hongkongi Hang Seng fél százalékot emelkedett,
- a kontinentális Sanghaj Composite pedig minimális pluszba kapaszkodott.
A határidős árazások alapján Európában korrekcióval kezdődhet a kereskedés.
Pesti parkett: ragadós a jó hangulat
Az OTP 44 320 forintról stratolt háromnegyed százalékos pluszban.
A Mol 4 380 forintig korrigált, ami fél százalékos csúszás. Majd közel fél százalékos pluszba kapaszkodott.
A Richter 12 990 forintról indult, minimális pluszban.
A Magyar Telekom 2 360 forintról stratolt, közel fél százalékot emelkedve.
A politikai papírok ma is korrigálnak a hétfői zuhanás után.
- A 4iG közel 5 százalékot pattant.
- Az Opus bő 7 százalkékot emelkedett.
Equilor Trader
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Erős szinteken a forint
Tegnap enyhén korrigált a forint. Az euró-forint árfolyama továbbra is a 364-es szint alatt mozog, mely fontos rövid távú ellenállást jelent, felette 369,50-nél látszik a következő szint, míg erős támasz 360,00-360,60 között húzódik, utóbbi egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.
Ma reggel 363 közelében is járt az euró-forint, majd tőzsdenyitás előtt 363,5-ig emelkedett.
Onnan lefordult, s tőzsdenyitásig oldalazott. Végól 363,4 közelében nyitott.
Mit mond a hitelminősítő?
Az S&P hitelminősítő arra számít, hogy a befagyasztott uniós forrásokat felszabadíthatja az új kormány, ugyanakkor a hitelminősítés szempontjából fontos lesz látni a költségvetési terveket, illetve növelni kell a kormányzat hatékonyságát. A közel-keleti helyzet nyomást gyakorol a magyar gazdaságra, mind a folyó fizetési mérlegen, mind a költségvetésen keresztül - hangsúlyozák.