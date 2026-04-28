Formában a Mol, a Telekom és a 4iG, büntiben az Opus - gyenge oldalon várja a forint a kamatdöntést

Kamatdöntő ülést tart a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa ismét ülésezik:

a bejelentésre 14 órakor kerül sor,

majd 15 órakor jelenik meg a közlemény,

és ekkor indul Varga Mihály sajtótájékoztatója is.

Az infláció eddigi alakulása, és a forintárfolyam lehetővé tenné ugyan a monetáris lazítást, de a közel-keleti konfliktus inflációs kockázata miatt nincs tér a kamatvágásra

- vélik az Equilor elemzői.

Az iráni konfliktus kitörését követően több kamatemelést kezdett árazni az FRA-piac, azonban április elején visszaestek a kamatvárakozások, jelenleg egész évre kamattartás várható.

Kamattartás után intervenció jöhet Japánban

Ma hajnalban tartott kamatdöntő ülést a japán jegybank, ahol 6:3 arányban a 0,75 százalékos kamatszint tartása mellett döntöttek.

A 2026-os pénzügyi évre vonatkozó maginflációs prognózist 1,9 százalékról 2,8 százalékra emelték, míg a GDP-növekedést 1 százalékról fél százalékra csökkentették.

A közel-keleti helyzet miatt kialakult energiaárak lassítják a japán gazdaság növekedését, a cserearány romlása csökkenti a vállalati profitokat és a háztartások reáljövedelmét - emelték ki a közleményben.

A jegybankelnök utalt a jen árfolyamára, melyet figyelnek az inflációra és a növekedésre gyakorolt hatások miatt. A japán pénzügyminiszter újabb figyelmeztetést küldött a piacnak, 24 órás készenlétben állnak, és

bármikor készek beavatkozni a túlzott devizapiaci volatilitás ellen,

erről szorosan egyeztetnek az Egyesült Államokkal.

Az Equilor elemzői szerint: