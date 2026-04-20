Korrigáltak a blue chipek, zuhantak a politikai papírok, töréstesztet tartott a forint
A BUX 136 676 pont közelében zárt, bő másfél százalékos mínuszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé alulteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint továbbra is egy fontos támaszt tesztel az euró ellenében.
Amerika: mínuszba csúsztak a vezető indexek
A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is minimális mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag az irányt kereste. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 pedig enyhe pluszba kapaszkodott.
A tengerentúlon
aggodalmat kelt a keskeny piac.
A piaci szélesség mutatói szerint az idei hónapban látott fellendülés csak az S&P 500 indexkosár töredékét érintette,
olyan szektorok, mint az energia, a közművek és az egészségügy, drámaian lemaradtak.
Pesti parkett: korrigáltak a blue chipek
Az OTP 43 890 forinton zárt, ami bő 2 százalékos mínusz.
Folytatódtak a tárgyalások a NIS jövőjéről a Mol és a szerb kormány között.
A Mol 4024 forintnál zárta a kereskedést, ez másfél százalékos visszaesés.
A Richter 13 ezer forinton zárt, bő 1 százalékot csúszva.
A Magyar Telekom 2450 forinton fejezte be a napot, minimális pluszba kapaszkodva.
Nehéz napjuk volt a politikai papíroknak:
- az Opus bő 10 százalékot zuhant,
- a Gránit Bank közel 9 százalékot szánkázott,
- a Delta bő 5 százalékot esett,
- a 4iG majd 4 százalékot csúszott.
Támaszt tesztel a forint
Meghatározó, hosszú távú támaszt tesztelt az euró-forint árfolyama a pénteki kereskedésben, mely 360,00 és 360,60 között húzódik. A támasz letörése azonban elmaradt. Felfelé tekintve 364-nél adódik a következő fontos ellenállás.
Hétfőn délelőtt 361 és 363 között oldalazott a kurzus. Majd délután csillapodott az amplitúdó: 361,7 és 362,5 közé szűkült a kereskedési sáv. Végül 362,8 közelében zárt.