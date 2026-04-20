Korrigáltak a blue chipek, zuhantak a politikai papírok, töréstesztet tartott a forint

Alulteljesítő volt ma a BUX. A pesti parketten sorra korrigáltak a blue chipek. Csak a Telekom tartotta magát. A politikai papíroknak is nehéz napjuk volt. A magyar deviza péntek óta egy támaszt tesztel, de még nem tudta letörni.
Faragó József
2026.04.20, 17:17
Frissítve: 2026.04.20, 17:42

A BUX 136 676 pont közelében zárt, bő másfél százalékos mínuszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé alulteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint továbbra is egy fontos támaszt tesztel az euró ellenében.

 Pesti parkett: korrigáltak a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: mínuszba csúsztak a vezető indexek

A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is minimális mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag az irányt kereste. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 pedig enyhe pluszba kapaszkodott.

A tengerentúlon 

aggodalmat kelt a keskeny piac. 

A piaci szélesség mutatói szerint az idei hónapban látott fellendülés csak az S&P 500 indexkosár töredékét érintette,

olyan szektorok, mint az energia, a közművek és az egészségügy, drámaian lemaradtak.

Pesti parkett: korrigáltak a blue chipek

Az OTP 43 890 forinton zárt, ami bő 2 százalékos mínusz. 

OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 43 890 HUF 0 / -2,14 %
Forgalom: 10 814 409 200 HUF
Folytatódtak a tárgyalások a NIS jövőjéről a Mol és a szerb kormány között.

A Mol 4024 forintnál zárta a kereskedést, ez másfél százalékos visszaesés.

MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 024 HUF 0 / -1,57 %
Forgalom: 3 143 938 042 HUF
A Richter 13 ezer forinton zárt, bő 1 százalékot csúszva. 

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 000 HUF 0 / -1,14 %
Forgalom: 1 276 760 810 HUF
A Magyar Telekom 2450 forinton fejezte be a napot, minimális pluszba kapaszkodva.

MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 450 HUF 0 / +0,16 %
Forgalom: 1 280 747 876 HUF
Nehéz napjuk volt a politikai papíroknak:

  • az Opus bő 10 százalékot zuhant,
  • a Gránit Bank közel 9 százalékot szánkázott, 
  • a Delta bő 5 százalékot esett,
  • a 4iG majd 4 százalékot csúszott.

Támaszt tesztel a forint

Meghatározó, hosszú távú támaszt tesztelt az euró-forint árfolyama a pénteki kereskedésben, mely 360,00 és 360,60 között húzódik. A támasz letörése azonban elmaradt. Felfelé tekintve 364-nél adódik a következő fontos ellenállás.

Hétfőn délelőtt 361 és 363 között oldalazott a kurzus. Majd délután csillapodott az amplitúdó: 361,7 és 362,5 közé szűkült a kereskedési sáv. Végül 362,8 közelében zárt.  

