Megnyugodott a Mol, pattant a Telekom, irányt keres a forint

A BUX 136 645 ponton nyitott, minimális pluszban keresve az irányt. A pesti parkett vezető indexe egyelőre nem követi a hajnali ázsiai korrekciót. A forint erős szinteken mozog, de egy rövid távú ellenállás fölé került: ha az áttörés szignifikáns lesz, akkor korrigálhat a magyar deviza.

Rekordok a tengerentúlon

Rekordot döntött tegnap az egyharmad százalékos pluszban záró, technológiai fókuszú Nasdaq Composite:

2009 óta a leghosszabb folyamatos emelkedő szériában van az index,

emellett újabb történelmi rekordot állított be.

A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt negyedszázalékos pluszban zárt.

Ázsiában profitrealizálás indult:

a japán Nikkei bő 1 százalékot esett,

a hongkongi Hang Seng szintén bő 1 százalékkal csökkent,

a kontinentális Shanghai Composite minimális mínuszba csúszott.

A határidős árazások alapján Európában korrekcióval kezdődhet a kereskedés.

Pesti parkett: megnyugodott a Mol, pattant a Telekom

Az OTP 43 630 forintról indult, félszázalékos pluszban.