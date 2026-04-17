Megnyugodott a Mol, pattant a Telekom, irányt keres a forint

Még tőzsdenyitás előtt kiadta az olajtársaság az osztalékfizetés időpontjára tett javaslatot, amit a pesti parketten felpattanással nyugtáztak a befektetők. A Telekom is frissen indított, s az OTP is felfelé keresi az irányt. A blue chipek közül csak a Richter csúszik. A politikai papírok vegyes képet mutatnak ma reggel.
Faragó József
2026.04.17, 09:14
Frissítve: 2026.04.17, 09:31

A BUX 136 645 ponton nyitott, minimális pluszban keresve az irányt. A pesti parkett vezető indexe egyelőre nem követi a hajnali ázsiai korrekciót. A forint erős szinteken mozog, de egy rövid távú ellenállás fölé került: ha az áttörés szignifikáns lesz, akkor korrigálhat a magyar deviza. 

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Rekordok a tengerentúlon

Rekordot döntött tegnap az egyharmad százalékos pluszban záró, technológiai fókuszú Nasdaq Composite:

  • 2009 óta a leghosszabb folyamatos emelkedő szériában van az index, 
  • emellett újabb történelmi rekordot állított be. 

A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt negyedszázalékos pluszban zárt.

Ázsiában profitrealizálás indult:

  • a japán Nikkei bő 1 százalékot esett,
  • a hongkongi Hang Seng szintén bő 1 százalékkal csökkent,
  • a kontinentális Shanghai Composite minimális mínuszba csúszott.

A határidős árazások alapján Európában korrekcióval kezdődhet a kereskedés.

Pesti parkett: megnyugodott a Mol, pattant a Telekom

Az OTP 43 630 forintról indult, félszázalékos pluszban.

A Mol nyitás előtt közzétette az osztalékfizetés javasolt időpontját:

A Mol csoport vezérigazgatói bizottsága azt javasolja az igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot 2026 harmadik negyedévében fizessék ki.

Magyar Péter egy tegnapi Facebook-bejegyzésben közölte: 

az új kormány hivatalba lépése után sem fognak változni a védett üzemanyagárak.

A Mol 4170 forinton nyitott, enyhe pluszban, majd másfél százalékot emelkedett.

A Richter 12 710 forintról indult, enyhe mínuszban, ezután közel 1 százalékot csúszott.

A Magyar Telekom 2400 forinton indított, bő 1 százalékot pattanva.

Vegyes képet mutattak a politikai papírok:

  • a 4iG másfél százalékot pattant,
  • az Opus mínuszba csúszott,
  • az MBH minimális pluszba kapaszkodott. 

Korrigálhat a forint

Fontos rövid távú ellenállás fölé került az euró-forint jegyzése, de 

még nem szignifikáns a 364-es szint áttörése.

Ha a következő napokban erre sor kerül, akkor korrekció jöhet a 369–370-es szint felé, míg nagyon erős támasz továbbra is 360,00–360,60 között látható, mely egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.

Nyitás előtt 365 fölé szúrt az euró-forint, majd 364,5 közelében nyitott a kurzus.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu