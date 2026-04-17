Megnyugodott a Mol, pattant a Telekom, irányt keres a forint
A BUX 136 645 ponton nyitott, minimális pluszban keresve az irányt. A pesti parkett vezető indexe egyelőre nem követi a hajnali ázsiai korrekciót. A forint erős szinteken mozog, de egy rövid távú ellenállás fölé került: ha az áttörés szignifikáns lesz, akkor korrigálhat a magyar deviza.
Rekordok a tengerentúlon
Rekordot döntött tegnap az egyharmad százalékos pluszban záró, technológiai fókuszú Nasdaq Composite:
- 2009 óta a leghosszabb folyamatos emelkedő szériában van az index,
- emellett újabb történelmi rekordot állított be.
A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt negyedszázalékos pluszban zárt.
Ázsiában profitrealizálás indult:
- a japán Nikkei bő 1 százalékot esett,
- a hongkongi Hang Seng szintén bő 1 százalékkal csökkent,
- a kontinentális Shanghai Composite minimális mínuszba csúszott.
A határidős árazások alapján Európában korrekcióval kezdődhet a kereskedés.
Pesti parkett: megnyugodott a Mol, pattant a Telekom
Az OTP 43 630 forintról indult, félszázalékos pluszban.
A Mol nyitás előtt közzétette az osztalékfizetés javasolt időpontját:
A Mol csoport vezérigazgatói bizottsága azt javasolja az igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot 2026 harmadik negyedévében fizessék ki.
Magyar Péter egy tegnapi Facebook-bejegyzésben közölte:
az új kormány hivatalba lépése után sem fognak változni a védett üzemanyagárak.
A Mol 4170 forinton nyitott, enyhe pluszban, majd másfél százalékot emelkedett.
A Richter 12 710 forintról indult, enyhe mínuszban, ezután közel 1 százalékot csúszott.
A Magyar Telekom 2400 forinton indított, bő 1 százalékot pattanva.
Vegyes képet mutattak a politikai papírok:
- a 4iG másfél százalékot pattant,
- az Opus mínuszba csúszott,
- az MBH minimális pluszba kapaszkodott.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Korrigálhat a forint
Fontos rövid távú ellenállás fölé került az euró-forint jegyzése, de
még nem szignifikáns a 364-es szint áttörése.
Ha a következő napokban erre sor kerül, akkor korrekció jöhet a 369–370-es szint felé, míg nagyon erős támasz továbbra is 360,00–360,60 között látható, mely egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.
Nyitás előtt 365 fölé szúrt az euró-forint, majd 364,5 közelében nyitott a kurzus.