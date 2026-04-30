Nagyot mentek a politikai papírok, intenzíven erősödött a forint
A BUX 134 200 pont közelében zárt, ami bő 1 százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe nagyjából együtt mozgott a német DAX indexszel, de lefutotta a mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A nap folyamán intenzív forinterősödést láthattunk.
Amerika: lehúzták a tech szektort az MI költségei
Hiába jelentettek erős számokat az amerikai tech szektor nagyágyúi, a mesterséges intelligencia növekvő költségei felhőzik az eget a Wall Streeten.
- A széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott.
- A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékos mínuszba csúszott.
- A klasszikus Dow Jones ipari átlag bő 1 százalékot pattant.
- Kétharmad százalékot emelkedett Russell 2000 indexet, amely a kis kapitalizációjú részvényeket képezi le a tengerentúlon.
A félelem barométerként szolgáló VIX index 5 százalékot zuhant.
Pesti parkett: két csapatra oszlottak a blue chipek
Az OTP 41 600 forinton zárt, minimális mínuszba csúszva.
A Mol 4 134 forinton zárta a napot, bő 2 százalékos pluszban
A Richter 13 ezer forint fölé kapaszkodott, ez is bő 2 százalékos emelkedés.
A Magyar Telekom 2 456 forinton zárt, 1 százalékot csúszva.
Jó napjuk volt a politikai papíroknak:
- a 4iG bő 7 százalékot pattant,
- a BIF majd 8 százalékot ment,
- az Opus közel 12 százalékot ralizott,
- a Gránit közel 3 százalékot emelkedett.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Intenzíven erősödött a forint
Reggel még 367,5 közelében jegyezték az euró-forintot. A technikai kép alapján, már feltűnt a horizonton a 369,50-nél húzódó erős ellenállás. Ám intenzív forinterősödés indult, s kora délutánra
a jegyzés visszatért a korábban áttört 364-es stabil támaszhoz.
Végül 364,5 közelében zárta a kurzus a rövid kereskedési hetet.