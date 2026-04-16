Pofont kaptak a politikai papírok, nagy bizalmat áraz a forintnak a piac

Magyar Péter egyetlen Facebook-poszttal padlóra küldte a Molt. Az osztalékpánik a Richtert is magával rántotta. Az OTP árfolyamát sodorta a nemzetközi szentiment. A blue chipek közül csak a Telekom mutatott vételi erőt. A hét közepén magukhoz tért politikai papírok (4iG, Opus, MBH) újabb pofont kaptak. A forintnak nagy bizalmat áraz a piac, a korrekciót rövid távúnak tartják az elemzők.
Faragó József
2026.04.16, 17:16
Frissítve: 2026.04.16, 17:34

A BUX 136 470 pont közelében zárt, ami bő 2 százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a minimális pluszba kapaszkodó német DAX indexet és a kisebb mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint a hét eleji intenzív erősödést követően korrigált.

pesti parkett
 Pesti parkett: Magyar Péter egy mondattal lejtőre küldte a Molt / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: kisebb korrekció a szerdai rekordok után

A széles piacot leképező S&P 500, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt minimális mínuszba csúszott.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama emelkedett.

A félelem barométerként szolgáló VIX index közel 4 százalékot pattant.

Pesti parkett: pánik az osztalék miatt

Kisebb pánikot okozott a tőzsdén, hogy a vasárnapi választáson kétharmados győzelmet arató Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt a Facebookon, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást.
A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt:

Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.

Az MCC a Mol és a Richter 10-10 százalékát kezeli.

Az OTP 43 500 forinton zárt, majd 2 százalékos mínuszban.

OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 43 410 HUF 0 / -2,01 %
Forgalom: 24 699 704 570 HUF
A Mol 4186 forinton fejezte be a napot, bő 5 százalékot zuhanva.

MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 164 HUF 0 / -5,92 %
Forgalom: 9 815 397 214 HUF
A Richter 12 670 forinton zárt, bő 1 százalékot csúszva.

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 730 HUF 0 / -0,78 %
Forgalom: 6 569 443 450 HUF
A Magyar Telekom 2374 forinton zárt, több mint másfél százalékot pattanva.

MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 374 HUF 0 / +1,63 %
Forgalom: 1 935 857 830 HUF
A hét közepi korrekció után újra estek a politikai papírok:

  • a 4iG közel 4 százalékot,
  • az MBH bő 3 százalékot,
  • az Opus csaknem 2 százalékot.

Korrigált a forint, de az irány az euró

Kisebb korrekció indult az euró-forint árfolyamában. A piac a 364-es szintet figyeli: ennek áttörése esetén folytatódhat a rövid távú felpattanás. Folytatódó korrekció esetén a 369,50-nél húzódó ellenállást célozhatja meg a jegyzés.

Ugyanakkor 

középtávon a piac további forinterősödést áraz.

A forintot támogatja:

Délelőtt az euró-forint 363 közelében is járt. Délben 365 fölé szúrt. Délután 364,5 közelében mozgott. Végül 365 közelében zárt, vagyis további korrekció valószínű rövid távon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
