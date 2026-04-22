Pattant az OTP és a Mol, az iráni hírek rángatják a forintot

Az iráni tűzszünet meghosszabbításának hírére feltámadtak hajnalban a tőkepiacok. A pesti parkett vezető indexe is felfelé indult. A blue chipek közül csak a Richter lemaradó, a céláremelés ellenére is. Szétvált a politikai papírok pályája: a piac azt árazza, hogy melyik részvénynek lehet hosszabb távon piaci sansza a kormányzati köldökzsinór nélkül. A közel-keleti hírek a forintot is megrángatták.
Faragó József
2026.04.22, 09:27
Frissítve: 2026.04.22, 10:43

A BUX 136 600 pont közelében nyitott, bő kétharmad százalékos pluszban. A pesti parketten a blue chipek közül csak a Richter lemaradó. A forintot az iráni hírek rángatják.  

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika borúsan zárt, Ázsia derűsebben nyitott

Az iráni bizonytalanságra tegnap délután estek az amerikai indexek: 

  • a széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot,
  • a klasszikus Dow Jones ipari átlag bő fél százalékot esett.

Este az amerikai elnök bejelentette, hogy 

pakisztáni kérésre volt hajlandó meghosszabbítani a tűzszünetet, 

mivel az iráni kormány megosztott, és még nem álltak elő konkrét javaslatokkal. Trump hangsúlyozta, hogy várják az iráni javaslatokat, hogy a tárgyalásokat „így vagy úgy” lezárják. Addig is fennmarad a tengeri blokád, és az amerikai hadsereg készenlétben áll.

Ma hajnalban Ázsiában javult a hangulat:

  • a japán Nikkei negyed százalékot emelkedett, s ezzel új csúcsra kapaszkodott,
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite egyharmad százalékkal került feljebb,
  • míg a hongkongi Hang Seng szűk másfél százalékot esett.

A határidős árazások alapján Európában emelkedéssel, iránykereséssel kezdődhet a kereskedés.

Egyesülést mérlegel a DT és a T-Mobile US

A Deutsche Telekom állítólag a T-Mobile US vállalattal való teljes egyesülést mérlegeli. 

A német telekom óriás jelenleg 53 százalékos részesedéssel a T-Mobile legnagyobb részvényese. 

A Bloomberg által kedden közölt hír hatására a Deutsche Telekom és a T-Mobile papírjai is veszítettek értékükből:

  • a DT tegnap 1,65 százalékos mínuszban zárt,
  • a T-Mobile US tegnap másfél százalékot esett.

A tárgyalások egyelőre előzetes stádiumban vannak, s egy esetleges tranzakcióhoz mind a német, mind az amerikai kormány politikai támogatása szükséges.

Pesti parkett: a blue chipek közül csak a Richter lemaradó

Céláremelés érkezett az OTP-re:

  •  a Trigon Dom Maklerski az OTP célárfolyamát 39 200 forintról 44 437 forintra emelte, változatlanul tartás ajánlás mellett. 

Az OTP 43 600 forintról startolt, közel 2 százalékos pluszban.

OTP részvény10:30:45
Árfolyam: 42 510 HUF -310 / -0,73 %
Forgalom: 7 911 481 190 HUF
A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a Barátság-vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én, 18:00 órakor megszűntek. A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.

A Mol 4150 forinton kezdett, bő másfél százalékos emlkedéssel.

MOL részvény10:29:09
Árfolyam: 4 170 HUF +84 / +2,01 %
Forgalom: 426 709 436 HUF
Céláremelés a Richterre:

  • a Richter célárfolyamát 13 127 forintról 13 665 forintra módosították, ugyanakkor az ajánlást vételről tartásra rontották.

A Richter 13 130 forintról indított, ami bő félszázalékos csúszás.

RICHTER részvény10:27:18
Árfolyam: 13 160 HUF -40 / -0,3 %
Forgalom: 819 069 840 HUF
Magyar Telekom osztalékfizetési rendje:

  • az osztalék bruttó összege 154 forint, 
  • az osztalékfizetés kezdő napja 2026. május 20.
  • Míg a tulajdonosi megfeleltetés napja: 2026. május 11. 
  • A 2025. évi osztalékra jogosító részvényt (cum-dividend) május 7-én lehet utoljára vásárolni.

A Magyar Telekom majd fél százalékot emelkedve 2450 forint közeléből indult.

MTELEKOM részvény10:30:13
Árfolyam: 2 468 HUF +22 / +0,89 %
Forgalom: 347 726 408 HUF
Vegyes képet mutatnak a politikai papírok:

  • a 4iG 2 és fél százalékot pattant,
  • az Opus másfél százalékot esett,
  • az MBH és a Gránit bő félszázalékos mínuszba csúszott.

A piac most azt árazza, hogy 

melyik papírnak lehet hosszabb távon piaci sansza a kormányzati köldökzsinór nélkül.

Iráni bizonytalanság rángatja a forintot 

Tegnap este gyengült a forint. Az iráni helyzet körüli bizonytalanság miatt

 rövid időre a 365-ös szint fölé emelkedett az euró-forint árfolyama,

majd a tűzszünet meghosszabbítására visszakorrigált. 

Ma reggel újra a 364-es ellenállás alatt jegyzik az euró-forintot:

  • ennek áttörése esetén 369,50 közelében adódna a következő technikai akadály,
  • míg 360,0 és 360,6 között továbbra is nagyon erős támasz látható, 

ami egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.

Tőzsdenyitás előtt 364 közelébe szúrt fel a kurzus, majd nyitás előtt 363 alatt mozgott.

Végül 363,24 közelében nyitott az euró-forint.

