Pattant az OTP és a Mol, az iráni hírek rángatják a forintot
A BUX 136 600 pont közelében nyitott, bő kétharmad százalékos pluszban. A pesti parketten a blue chipek közül csak a Richter lemaradó. A forintot az iráni hírek rángatják.
Amerika borúsan zárt, Ázsia derűsebben nyitott
Az iráni bizonytalanságra tegnap délután estek az amerikai indexek:
- a széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő fél százalékot,
- a klasszikus Dow Jones ipari átlag bő fél százalékot esett.
Este az amerikai elnök bejelentette, hogy
pakisztáni kérésre volt hajlandó meghosszabbítani a tűzszünetet,
mivel az iráni kormány megosztott, és még nem álltak elő konkrét javaslatokkal. Trump hangsúlyozta, hogy várják az iráni javaslatokat, hogy a tárgyalásokat „így vagy úgy” lezárják. Addig is fennmarad a tengeri blokád, és az amerikai hadsereg készenlétben áll.
Ma hajnalban Ázsiában javult a hangulat:
- a japán Nikkei negyed százalékot emelkedett, s ezzel új csúcsra kapaszkodott,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite egyharmad százalékkal került feljebb,
- míg a hongkongi Hang Seng szűk másfél százalékot esett.
A határidős árazások alapján Európában emelkedéssel, iránykereséssel kezdődhet a kereskedés.
Egyesülést mérlegel a DT és a T-Mobile US
A Deutsche Telekom állítólag a T-Mobile US vállalattal való teljes egyesülést mérlegeli.
A német telekom óriás jelenleg 53 százalékos részesedéssel a T-Mobile legnagyobb részvényese.
A Bloomberg által kedden közölt hír hatására a Deutsche Telekom és a T-Mobile papírjai is veszítettek értékükből:
- a DT tegnap 1,65 százalékos mínuszban zárt,
- a T-Mobile US tegnap másfél százalékot esett.
A tárgyalások egyelőre előzetes stádiumban vannak, s egy esetleges tranzakcióhoz mind a német, mind az amerikai kormány politikai támogatása szükséges.
Pesti parkett: a blue chipek közül csak a Richter lemaradó
Céláremelés érkezett az OTP-re:
- a Trigon Dom Maklerski az OTP célárfolyamát 39 200 forintról 44 437 forintra emelte, változatlanul tartás ajánlás mellett.
Az OTP 43 600 forintról startolt, közel 2 százalékos pluszban.
A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a Barátság-vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én, 18:00 órakor megszűntek. A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.
A Mol 4150 forinton kezdett, bő másfél százalékos emlkedéssel.
Céláremelés a Richterre:
- a Richter célárfolyamát 13 127 forintról 13 665 forintra módosították, ugyanakkor az ajánlást vételről tartásra rontották.
A Richter 13 130 forintról indított, ami bő félszázalékos csúszás.
Magyar Telekom osztalékfizetési rendje:
- az osztalék bruttó összege 154 forint,
- az osztalékfizetés kezdő napja 2026. május 20.
- Míg a tulajdonosi megfeleltetés napja: 2026. május 11.
- A 2025. évi osztalékra jogosító részvényt (cum-dividend) május 7-én lehet utoljára vásárolni.
A Magyar Telekom majd fél százalékot emelkedve 2450 forint közeléből indult.
Vegyes képet mutatnak a politikai papírok:
- a 4iG 2 és fél százalékot pattant,
- az Opus másfél százalékot esett,
- az MBH és a Gránit bő félszázalékos mínuszba csúszott.
A piac most azt árazza, hogy
melyik papírnak lehet hosszabb távon piaci sansza a kormányzati köldökzsinór nélkül.
Equilor Trader
Iráni bizonytalanság rángatja a forintot
Tegnap este gyengült a forint. Az iráni helyzet körüli bizonytalanság miatt
rövid időre a 365-ös szint fölé emelkedett az euró-forint árfolyama,
majd a tűzszünet meghosszabbítására visszakorrigált.
Ma reggel újra a 364-es ellenállás alatt jegyzik az euró-forintot:
- ennek áttörése esetén 369,50 közelében adódna a következő technikai akadály,
- míg 360,0 és 360,6 között továbbra is nagyon erős támasz látható,
ami egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.
Tőzsdenyitás előtt 364 közelébe szúrt fel a kurzus, majd nyitás előtt 363 alatt mozgott.
Végül 363,24 közelében nyitott az euró-forint.