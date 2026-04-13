Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Szárnyalnak a blue chipek, Ikaroszként zuhannak a korábban népszerű politikai papírok

Amikor emelkedik a BUX, jól teljesítenek a blue chipek, kifejezetten ralizik a Mol. Ám jól mutatja a tőzsde csalfa természetét, hogy az eladók most keményen büntetik azokat a részvényeket, melyekhez korábban a korlátlan finanszírozás és a kiapadhatatlan források képzetét társították.
Faragó József
2026.04.13, 12:26

Általánosságban kedvező a hangulat a pesti parketten a választás másnapján. Bő 2 százalékot pattant a BUX, hasonlóan, mint a külföldiek által magyar papírnak tartott, elsődlegesen követett, s lényegében az egész hazai piacot domináló OTP. Szépen emelkedik a Richter és a Telekom is, míg a Mol kifejezetten ralizik. A szárnyaló blue chipek árnyékában feltűnő kitárazás zajlik: csúnyán beadták az olyan politikai papírokat, mint  a 4iG, az Opus, a Rába, a Delta, a BIF, az MBH Bank és a Gránit.

Hiába süt a nap a BÉT-en, a politikai papírokra árnyék vetül / Fotó: Dömötör Csaba

Beadták a politikai papírokat 

A hétfő délelőtti verőfényes kereskedés, s a hazai blue chipek szárnyalása élesen rávilágít a korábban népszerű politikai papírok vesszőfutására.

Jól mutatja a tőzsde csalfa természetét,

 hogy ezekhez a papírokhoz az elmúlt években kiapadhatatlan források képzetét társították a befektetők, s tülekedve vásárolták, messze túlárazva a részvényeket. Most, a politikai fordulatot követően, annál keményebben büntet a piac.  

Különösen súlyos kitárazást láthatunk a 4iG piacán. A

 papír egész növekedési sztorit épített arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kivételes kapcsolatot ápol Donald Trump amerikai elnökkel. Úgy tűnik, a választás másnapján már nem olyan vonzó perspektíva az űripari együttműködés. A részvényt blue chipekre jellemző milliárdos forgalommal lökték  közel 10 százalékos lejtőre a csalódott befektetők.

 4IG részvény
4IG részvény12:32:37
Árfolyam: 2 260 HUF -230 / -10,18 %
Forgalom: 1 399 147 876 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Nem meglepő, hogy a Rába is csúszik, ha zuhan a 4iG. A győri cég látványos feltámadása ugyanis annak volt köszönhető, hogy a vállalatot rákötötték a 4iG hadiipari együttműködésének köldökzsinórjára. 

 RABA részvény
RABA részvény11:46:34
Árfolyam: 3 150 HUF -260 / -8,25 %
Forgalom: 38 210 275 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mészáros Lőrinc cégbirodalmának emblematikus cége az Opus. Ezen a piacon nem is a negyedmilliárdos forgalom mértéke feltűnő, hanem a 

százalékban mérve kétszámjegyű zuhanás. 

 OPUS részvény
OPUS részvény12:32:30
Árfolyam: 364,5 HUF -65,5 / -17,97 %
Forgalom: 330 793 060 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
  • Kisebb mértékben (2-3 százalék) érte el az eladói hullám az MBH Bankot, a Gránit Bankot és az Appeninnt.
  • Míg a BIF és a Delta már masszív 5 százalékot közelítő esést mutat.   

Igazi kakukktojás a CIG Pannónia, 

mely bő 1 százalékos emelkedést mutat. Úgy tűnik, a piaci árazás alapján, hogy a politikai beágyazottságból csak sikerült kicsomagolnia a cégnek az organikus növekedési potenciált. Amit egyébként, már az olasz ügyek sikeres lezárása is sejtetett. 

 CIGPANNONIA részvény
CIGPANNONIA részvény12:14:49
Árfolyam: 310 HUF +8 / +2,58 %
Forgalom: 6 657 226 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

