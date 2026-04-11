Politikusok a tőzsdén: hozam vagy illúzió a bennfentes előny?

A politikusok tőzsdei ügyletei régóta izgatják a befektetőket, sokan bennfentes előnyt sejtenek mögöttük. A politikusok azonban a számok alapján nem verik meg tartósan a piacot, és döntéseik ritkán adnak biztos kapaszkodót. A kutatások szerint teljesítményük legfeljebb átlagos, sőt sokszor elmarad az indexektől. Ami mégis figyelemre méltó, az nem a hozamuk, hanem az, hogy mikor és milyen környezetben lépnek.
Ballagó Dániel
2026.04.11, 05:29

A tőzsdén régóta kering egy csábító gondolat: ha valaki közel van a döntéshozatalhoz, talán közelebb van az információhoz is. Innen már csak egy lépés az elképzelés, hogy a politikusok ügyleteit érdemes követni, mert többet tudnak a gazdaság jövőjéről. A igazság ennél jóval kiábrándítóbb. A kutatások alapján a politikusok befektetési teljesítménye nem kiemelkedő, és messze nem ad biztos kapaszkodót a piacon. Sőt, egyes eredmények kifejezetten lehűtik a várakozásokat.

A politikusok előnye a tőzsdén inkább mítosz / Fotó: Shutterstock

Közel a tűzhöz, közel a pénzhez? Nem ilyen egyszerű

Az elképzelés logikusnak tűnik. A politikusok:

  • előbb értesülhetnek gazdasági döntésekről,
  • jobban ráláthatnak szabályozási változásokra,
  • közelebb vannak a válságok és intézkedések belső információihoz.

Ebből sokan arra következtetnek, hogy a politikusi portfóliók szükségszerűen jobban teljesítenek a piacon. Bár valóban voltak olyan korábbi kutatások, amelyek ezt látszólag alá is támasztották. Egyes időszakokban a politikusok ügyletei kimagasló hozamokat mutattak, ami megerősítette a „kövesd az okos pénzt” gondolatot.

Nincs tartós felülteljesítés

A frissebb és alaposabb elemzések azonban árnyalják ezt a képet. Ha kiszűrjük a piaci hatásokat, a szektorok közötti különbségeket és a véletlen szerepét, akkor az derül ki, hogy a politikusok teljesítménye nem kiugró. Egy 2020-as amerikai vizsgálat például kifejezetten azt találta, hogy

a szenátorok és képviselők által vásárolt részvények nem teljesítettek jobban a piacnál, sőt több időtávon alulteljesítettek. Ez különösen fontos, mert a vizsgált időszak a Covid kezdeti szakasza volt, vagyis pont egy olyan helyzet, amikor a belső információ elméletileg a legtöbbet érhetett volna.

A kutatás egyik legtanulságosabb megállapítása, hogy még az eladási döntések sem voltak különösebben pontosak: a politikusok által eladott részvények sem mutattak olyan mintázatot, ami következetes piaci időzítésre utalna.

Amikor még a rénszarvas is jobb befektető

A tanulmány egyik legemlékezetesebb – és nem véletlenül ironikus – eleme az úgynevezett „rénszarvas-portfólió”.

A kutatók egy karácsonyi parkban „kiválasztott” részvényeket is bevontak az elemzésbe, és meglepő eredményre jutottak: ezek a papírok rövid távon látványosan felülteljesítették a piacot.

A magyarázat azonban józanítóbb, mint elsőre tűnik.

Nem arról volt szó, hogy a véletlen különösen ügyes részvényválogatót produkált, hanem arról, hogy a választások többnyire kedvező ágazatokba – például technológiai és egészségügyi cégekbe – estek.

Ebből következik, hogy nem az számít, ki választ, hanem hogy milyen szektorokba és milyen piaci környezetben fektet.

Ha nem jobbak, miért figyeljük őket mégis?

Bár a politikusok nem bizonyulnak következetesen jobb befektetőnek, a tevékenységük mégsem teljesen érdektelen. Az ügyleteik inkább jelzésértékűek lehetnek, mint konkrét befektetési tippek. Különösen igaz ez bizonytalan gazdasági helyzetekben.

Megfigyelhető például, hogy a politikusok aktivitása gyakran együtt mozog a gazdasági bizonytalansággal. Másképp fogalmazva: nem feltétlenül jobban fektetnek be, de érzékenyen reagálnak a kockázatokra.

Ez azt jelenti, hogy az ügyleteikből inkább azt lehet kiolvasni:

  • mikor nő a bizonytalanság,
  • mikor számítanak fordulatra,
  • vagy mikor érzékelnek kockázatot egy-egy szektorban.

Miért bukik el a „copy-paste portfólió” ötlete?

Az egyik legnagyobb probléma az időzítés.

A politikusok ügyletei ugyanis jellemzően késve válnak nyilvánossá. Mire egy befektető látja, hogy mit vásároltak vagy adtak el, addigra a piac gyakran már be is árazta az információt.

Emellett több tényező is torzítja a képet:

  • a portfóliók gyakran diverzifikáltak és hosszabb távra szólnak,
  • nem minden döntést maguk a politikusok hoznak,
  • a piaci mozgásokat sokszor globális hatások dominálják.

Ezek együtt azt eredményezik, hogy a politikusok követése nem ad stabil előnyt.

Nem az számít, mit tudnak, hanem hogy mi történik körülöttük

A kutatások egyik legfontosabb üzenete, hogy a tőkepiaci teljesítményt nem elsősorban az információs előny, hanem a gazdasági környezet határozza meg. Ez ugyanaz a logika, ami a választások utáni piaci reakcióknál is megjelenik:

nem maga az esemény számít, hanem az, hogy a befektetők milyen pályát látnak mögötte.

A politikusok sem tudják „megverni” ezt a rendszert. Legfeljebb reagálnak rá – néha jól, néha kevésbé.

Akkor érdemes figyelni politikusokra?

Röviden: igen, de nem úgy, ahogy sokan gondolják. A politikusok ügyletei nem alkalmasak arra, hogy közvetlen befektetési stratégiát építsünk rájuk. Nem jelentenek biztos nyereséget, és nem adnak következetes iránymutatást, ugyanakkor indikátorként mégis hasznosak lehetnek. Megmutathatják, hogy

  • mikor változik a piaci hangulat,
  • mikor nő a bizonytalanság,
  • és mikor kezdenek a döntéshozók óvatosabbá válni.

Nem zsenik, csak játékosok a pályán

A politikusok sem tekinthetők kiemelkedő befektetőknek. Teljesítményük jellemzően a piaci átlag körül alakul, és több esetben el is marad attól. A különbséget nem elsősorban az információs előny, hanem annak értelmezése és a piaci környezet határozza meg. A tőkepiacok ugyanis nem a megszerzett információt jutalmazzák, hanem azt, hogy a befektetők miként árazzák a kockázatokat. Ebben a rendszerben pedig még a véletlenszerű döntések is időnként kedvező eredményt hozhatnak.

