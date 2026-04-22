Kettéválik a Primark anyacége, az ír divatlánc terjeszkedik a régiónkban is

Radikális átalakulás előtt áll az Associated British Foods (AB Foods): a brit konglomerátum több mint 30 év után kettéválik, s önálló útjára engedi a Magyarországon egy nagyáruházzal rendelkező Primark diszkontruházati cégét, illetve a hasonló értéket képviselő élelmiszeripari vállalatcsoportját.

A Primark féléves üzemi nyeresége 13 százalékkal, 471 millió fontra csökkent / Fotó: NurPhoto via AFP

A lépéssel az európai fast fashion iparágban is tisztul majd a kép, a Primark gyakorlatilag csatlakozik a kontinens divatpiacát uraló két kiskereskedelmi óriáshoz, a svéd Hennes & Mauritzhoz és a Zara-láncot üzemeltető spanyol Inditexhez, s teljesítményük így már tisztán, torzítás mentesen összemérhetővé válik.

A Primark számára előnyös lehet az önállósodás

Az AB Foods azt reméli, hogy a két profil külön-külön hatékonyabban tud működni, s ez a részvényesi értékeltségben is érvényre jut. A túl nagyra nőtt és túl szerteágazó területeken dolgozó AB Foodshoz olyan, jól ismert világmárkák tartoznak, mint

a Twinings

a Mazola,

a Tabasco,

a Patak's,

az Ovaltina

a Jordans

és a British Sugar.

A befektetők egy része régóta szorgalmazta a szétválasztást, ám az időzítés kérdéseket vet fel. A vállalat részvényei több mint 7 százalékot estek a hétfőn publikált féléves gyorsjelentés után, melyben az AB Foods a bejelentéssel egyidejűleg gyengébb eredményekről számolt be, és figyelmeztetett: a zászlóshajó Primark forgalma lassul, részben a közel-keleti konfliktusok miatt romló fogyasztói bizalom következtében.

A februárral zárult üzleti félévben az AB Foods bevétele 9,47 milliárd font volt, 39 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál, viszont az üzemi nyeresége 17 százalékkal, 691 millió fontra olvadt.

Elemzők szerint a szétválást már tíz évvel ezelőtt meg kellett volna tenni, azóta a kiskereskedelem olyan szinten változott meg és ment el online irányba, amire az AB Foods nem számított, s nem volt rá megfelelő, hatékony válasza. De igaz ez a Primarkra is, amelynek immár az egyre agresszívabb kínai internetes óriásokkal – Shein, Temu – kell megküzdenie a vásárlókért.

George Weston vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy a Primark megújítása és terjeszkedése folyamatos, az eredmények azonban egyelőre váratnak magukra.