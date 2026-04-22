Kettéválik a Primark anyacége, az ír divatlánc terjeszkedik a régiónkban is
Radikális átalakulás előtt áll az Associated British Foods (AB Foods): a brit konglomerátum több mint 30 év után kettéválik, s önálló útjára engedi a Magyarországon egy nagyáruházzal rendelkező Primark diszkontruházati cégét, illetve a hasonló értéket képviselő élelmiszeripari vállalatcsoportját.
A lépéssel az európai fast fashion iparágban is tisztul majd a kép, a Primark gyakorlatilag csatlakozik a kontinens divatpiacát uraló két kiskereskedelmi óriáshoz, a svéd Hennes & Mauritzhoz és a Zara-láncot üzemeltető spanyol Inditexhez, s teljesítményük így már tisztán, torzítás mentesen összemérhetővé válik.
A Primark számára előnyös lehet az önállósodás
Az AB Foods azt reméli, hogy a két profil külön-külön hatékonyabban tud működni, s ez a részvényesi értékeltségben is érvényre jut. A túl nagyra nőtt és túl szerteágazó területeken dolgozó AB Foodshoz olyan, jól ismert világmárkák tartoznak, mint
- a Twinings
- a Mazola,
- a Tabasco,
- a Patak's,
- az Ovaltina
- a Jordans
- és a British Sugar.
A befektetők egy része régóta szorgalmazta a szétválasztást, ám az időzítés kérdéseket vet fel. A vállalat részvényei több mint 7 százalékot estek a hétfőn publikált féléves gyorsjelentés után, melyben az AB Foods a bejelentéssel egyidejűleg gyengébb eredményekről számolt be, és figyelmeztetett: a zászlóshajó Primark forgalma lassul, részben a közel-keleti konfliktusok miatt romló fogyasztói bizalom következtében.
A februárral zárult üzleti félévben az AB Foods bevétele 9,47 milliárd font volt, 39 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál, viszont az üzemi nyeresége 17 százalékkal, 691 millió fontra olvadt.
Elemzők szerint a szétválást már tíz évvel ezelőtt meg kellett volna tenni, azóta a kiskereskedelem olyan szinten változott meg és ment el online irányba, amire az AB Foods nem számított, s nem volt rá megfelelő, hatékony válasza. De igaz ez a Primarkra is, amelynek immár az egyre agresszívabb kínai internetes óriásokkal – Shein, Temu – kell megküzdenie a vásárlókért.
George Weston vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy a Primark megújítása és terjeszkedése folyamatos, az eredmények azonban egyelőre váratnak magukra.
Az influenszerek szerződtetése sem vált be
A bevételek 45 százalékát adó brit és ír piac féléves teljesítményével, az 1,1 százalékos forgalombővüléssel elégedettek ugyan, de a 48 százalékos bevételi forrást jelentő európai piacnál 5,6 százalékos visszaesést tapasztaltak. Összességében a Primark féléves forgalma így is nőni tudott 4 százalékkal, 4,657 milliárd fontra, de üzemi profitja 13 százalékkal, 471 millió fontra esett.
Ami biztató, hogy a legdinamikusabb, 13 százalékos bővülést Közép-Kelet-Európában érték el, igaz ez a bevételeknek csupán 3 százalékát adja.
A lánc a verseny erősödésére próbál reagálni: növeli marketingköltéseit, influenszerekkel és celebekkel dob piacra kollekciókat, sőt egy kifejezetten tinédzsereknek szánt márkát is elindított, 3,5 fontos induló árakkal, ám átütő sikert ezekkel nem értek (még) el.
Ami a terjeszkedést illeti, az ír divatcég új üzletek megnyitását jelentette be Európában, miközben a Közel-Keleten is új növekedési lehetőségeket keres. Idén három új üzletet nyit Franciaországban, s ugyanennyit a Közel-Keleten. A Primark 2013 óta van jelen a francia piacon, ahol jelenleg 30 üzletet működtet és közel hétezer főt foglalkoztat.
Itt mintegy 30 millió eurós beruházást valósít meg, több mint 6 ezer négyzetméternyi területen. Azaz nem butikokat nyit.
A Kerepesi úti Primark azonban pártában marad, a cég nem tervezi itteni jelenlétének bővítését,
noha legalább még egy üzletet könnyedén elbírna a magyar piac. Ellenben a szomszédban nagy erőkkel terjeszkednek: Romániában a divatlánc 2026-ban négy új üzletet nyit, s az év végére már nyolc egysége várja a vásárlókat.