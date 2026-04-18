Ez várhat az OTP, a Mol és a Richter részvényeire a brutális választási rali után: megérkezett az elemzői jóslat a jövő hétre

A múlt pénteken megindult dinamikus emelkedés hétfőn folytatódott, majd kisebb negatív korrekció indult a BUX indexben. A választási eredmények hatására elsősorban a Mol és az OTP árfolyamában erősödött a vételi erő, de a Magyar Telekom árfolyama is tovább emelkedett a héten. Az indikátorok több vezető részvény esetén már túlvettséget mutatnak, a következő időszakban erőteljesen hírérzékeny lehet a részvénypiac.

Az OTP árfolyama a 261,8 százalékos Fibo-szintig emelkedett, majd onnan lefordult, így 44 830 forint közelében erős ellenállás húzódik. Az első fontosabb támasz 42 500 forint alatt látható, amely könnyedén tesztelhető lehet a következő napokban. Az RSI indikátor visszatért a túlvett zónából, most a korábbi kitörési szintre és a hétfőn hagyott résre is érdemes figyelni.

A Richter árfolyama is egy közeli Fibo-szintnél akadt meg, amely 13 010 forintnál húzódik és jelent fontos ellenállási szintet. A korrekció során visszatesztelésre került a 12 640 forintos támasz, majd onnan indult ismét emelkedés. A volatilitás továbbra is viszonylag magas maradhat, és nem zárható ki, hogy a következő napokban ismét nekimegy az említett ellenállásnak a jegyzés.

A Mol árfolyama is nagyot emelkedett, majd a csütörtöki kereskedésben jött egy nagy korrekció, miután az osztalék kifizetése fókuszba került. Az új javaslat szerint a harmadik negyedévben lesz kifizetés. Jelenleg a 4227 forintos szint alatt vagyunk, így ott ellenállás húzódik, a következő támasz 4100 forint közelében látható, amely egyben a kitörési szint is.

A Magyar Telekom jegyzése is nagyot ugrott hétfőn, majd kisebb negatív korrekciót követően ma ismét felfelé vette az irányt. A következő potenciális akadály 2447 forintnál húzódik, míg a 2378 forintos szint már rövid távú támasz. Az RSI erőteljes túlvettséget mutat, de egyelőre érdemi korrekciónak nincs jele a grafikonon.