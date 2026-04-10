Osztalékesős éveket jósolnak az elemzők az OTP részvényeseinek

A kelet-európai gazdaságok dinamikája is segíti az OTP Bankot. Egy Bloomberg-elemzés szerint, akár a konszenzust 40 százalékkal meghaladó részvényesi kifizetés jöhet kétéves horizonton. Az európai bankszektor magas árazása miatt a felvásárlások kisebb szerepet játszhatnak.
Faragó József
2026.04.10, 10:32
Frissítve: 2026.04.10, 10:55

Az OTP Bank 2026–27-es részvényesi kifizetései akár 40 százalékkal is meghaladhatják az elemzői konszenzust – olvasható a Bloomberg elemzésében. A negyedik negyedéves számok is tükrözik a bank bevételeinek dinamikus növekedését. Így a bővülő kifizetés nem fékezi az akvizíciókat. A tézist két számjegyű hitelnövekedés és rugalmas nettó kamatmarzs támasztja alá, ráadásul a 2025-ös kifizetések az előzetes becsléseknek megfelelően történtek, s a hétvégi parlamenti választások további hátszelet adhatnak a magyar lakossági banknak.

Konszenzust jóval meghaladó részvényesi kifizetések várhatóak /  Fotó: Great shot of / Shutterstock

Fókuszban a részvényesi kifizetések

A OTP Bank részvényesi kifizetései meghaladhatják az 5,5 milliárd eurót 2025–27-ben, ami 40 százalékkal felülmúlja a konszenzust, miközben továbbra is fenntartja a stratégiai rugalmasságát a pénzintézet. A teljes részvényesi kifizetések, beleértve az osztalék mellett a visszavásárlásokat is, a piaci kapitalizáció 27 százalékára emelkedhetnek a konszenzusos 19 százalékhoz képest. Bónuszként a saját tőke arányos megtérülés (ROE) is nőhet 2027-re.

Az OTP eddig is megbízható osztalékfizető volt. 

2025-ben a profit 43 százalékát osztotta fel, a Bloomberg elemzése szerint ez az arány fokozatosan 70 százalékra emelkedhet. A bank várhatóan körülbelül 2500 milliárd forint (6,6 milliárd euró) nettó nyereséget termel 2026–27-ben, amiből 1500 milliárd forintot fordíthat kifizetésekre és felvásárlásokra.  

Az OTP stabil organikus növekedésének főbb katalizátorai: 

  • 2026 első fele: erős hitelnövekedés a kulcsfontosságú földrajzi területeken, a rugalmas haszonkulcsok erősítik a tőketermelést.
  • 2027: az osztalék- és visszavásárlási politika frissítése az éves eredmények közzétételekor várható.
    A vezetőség jelezte, hogy az OTP tőkésítettségét a versenytársakéhoz közelítené, s nem tervez tőkét tartalékolni felvásárlásokra, ami 

potenciálisan közel 1200 milliárd forint (3,2 milliárd euró) többlettőkét szabadítana fel 2027-ig. 

A konszenzus szerint az OTP 2026–27-es nettó jövedelmének kevesebb mint 50 százalékát kell osztalékok és visszavásárlások révén visszafizetni, ami jóval a 70 százalékot meghaladó versenytársi átlag alatt van. 

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kihasználhatják a kelet-európai piac dinamikáját

Az OTP várhatóan fenntartja a stabil hitelnövekedést, amit a gyorsabban növekvő kelet-európai piacokon való erős jelenléte is támogat. 

A bank az elmúlt öt évben évi 10 százalék feletti organikus hitelnövekedést ért el. 

A bank továbbra is kedvező helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja a kelet-európai gazdaságok lendületét:

  • a közgazdászok 2,3-2,8 százalékos GDP-növekedést jósolnak a régióban,
  • szemben a nyugat-európai 1,2-1,5 százalékkal.

Nagyobb tranzakciók továbbra is lehetségesek, de a vezetőség azt nyilatkozta, hogy felkészült a kötvénykibocsátásra a felvásárlások finanszírozásához. Ami alátámasztja azt az elemzői véleményt, hogy a tőketöbblet nagyobb valószínűséggel szolgálja a részvényesi kifizetéseket, mint a felvásárlásokat. Ehhez kapcsolódik, hogy

 az európai bankok árfolyam/könyv szerinti érték aránya közel évtizedes csúcson van, ami megnehezíti az OTP számára az új akvizíciókat. 

Ráadásul, a bank erős regionális jelenléte csökkenti a további nagy tranzakciók szükségességét. Az OTP jelenleg a 11 fő piacából nyolcban a négy legnagyobb szereplő közé tartozik, így kedvező helyzetben van ahhoz, hogy organikusan kihasználja a gyorsabb kelet-európai GDP-növekedést. 

