Óriási dobásra készül a Revolut: ha ez bejön, az alapító a világ egyik leggazdagabb emberévé válhat

Egy csapásra a világ leggazdagabb emberei között találhatja magát Nik Storonsky, a Magyarországon is kedvelt Revolut alapítója, ha a vállalat tervei sikerrel járnak. A cég tőzsdei bevezetésre készül, méghozzá nem is akármilyen értékeltség mellett, ami óriási pénzesőt hozhat a cégvezetőnek.

A Financial Times információi szerint a tőzsdei listázás során a vállalat vezetői 150-200 milliárd dolláros értékeltséget tűztek ki, ami azt is jelenti, hogy Storonsky részesedése a múlt hónapban a brit banklicenchez jutott cégben jó pár százalékponttal nőhet. Az alapító Elon Muskéhoz hasonló juttatási csomagja ugyanis 150 milliárd dolláros cégérték mellett élesedhet, és hatalmas részvénycsomaggal jár.

Nem kapkodják el a tőzsdére lépést, arra még jövőre se számítson senki

A Revolut ugyanakkor nem sieti el a listázását, így a héten Storonsky leghamarabb 2028-ra ígérte a tőzsdei bevezetést, ám jelezte a vállalat elkötelezettségét is a lépés iránt. A bankká alakuló fintech vezére szerint mint bank számukra kulcsfontosságú a bizalom, és a tőzsdei cégekbe vetett bizalom magasabb, mint az azt elkerülő vállalatokba.

Decemberben Storonsky arról is beszélt, hogy a 200 milliárd dolláros cégérték a vállalat mintegy 40 százalékának birtoklására jogosítaná fel,

ami könnyen kiszámítható, hogy 80 milliárd dollárt jelent. Ezzel az üzletember a Bloomberg Billionaires Index jelenlegi adatai szerint a világ 23. leggazdagabb emberévé válna.

A kitűzött cél eléréséhez nem szabad lassítani

A 150-200 milliárd dolláros értékeltség eléréséhez azonban a Revolutnak folytatnia kell a gyors bővülést is, miután egy tavaly novemberi finanszírozási körben még 75 milliárd dollárra értékelték a céget, a 2024-es 45 milliárd dolláros értékeltség után. Egyelőre azonban a Revolut másodlagos részvényeladásra is készül, hogy a cég régebbi befektetői – akiknek tulajdonrésze jelentős felértékelődésen ment keresztül – ki tudjanak szállni a vállalatból. Az ügyletre az idei év második felében kerülhet majd sor, és már akkor átlépheti a 100 milliárd dolláros szintet a cég értéke.

A Revolut így 2015-ös indulása óta Európa legértékesebb startupjává vált, miután tavaly már 1,7 milliárd fontos nyereséget ért el, ami 57 százalékos növekedés.

A cég bevételei pedig a prémiumfelhasználók számának 67 százalékos növekedésének köszönhetően 46 százalékkal, 4,5 milliárd fontra nőttek.