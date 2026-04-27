Egymilliárd eurós megrendelést kapott a 4iG szövetségese, megindultak felfelé a részvények – trendforduló előtt állunk?
Miután egy újabb 1 milliárd eurós megrendelést kapott a Rheinmetall a Bundeswehrtől, azaz a német hadseregtől, a Magyarországon is több gyárban termelő és a 4iG-ben is résztulajdonos német védelmi ipari cég részvényei hétfő délután több mint 2,8 százalékkal, 1356 euróra drágultak.
Életjelet adtak a Rheinmetall részvényei
Az árfolyam ezzel elrugaszkodott a pénteken tesztelt, egyébként tavaly április óta nem látott 1309 eurós mélypontról.
Az új megrendelést a Jövő gyalogos katonái – kibővített rendszer című, már korábban megkötött keretmegállapodás alapján nyerte el a Rheinmetall 1,04 milliárd euró értékben, és olyan moduláris katonai rendszerek szállítására, illetve korszerűsítésére szól, amelyek
- digitális hálózatépítéssel,
- továbbfejlesztett védőfelszerelésekkel
- és optimalizált harci hatékonysággal vértezik fel a katonákat,
- miközben valós időben kötik össze őket a harci járművekkel és a parancsnoki szintekkel.
A keretmegállapodás 2025 februárjában lépett hatályba, és 2030 végéig érvényes, teljes összege 3,1 milliárd euró. Korábban a Rheinmetall már kapott a keretszerződés alapján egy megrendelést 417 millió euró értékben. A friss megrendelésből kitűnik, hogy a vállalat a digitalizált katonai rendszerek generálkivitelezőjeként továbbra is alappal várhatja az újabb lehívásokat a Bundeswehrtől.
A hétfői árfolyam-emelkedés dacára a részvények technikai képe továbbra is kihívásokkal teli. A papír a március végén elért 1336,50 euró alatt kezdte a kereskedést, ám aztán gyorsan megindult 1400 euró irányába. Van tehát vételi érdeklődés, ám egyelőre csupán kisebb visszapattanásnak lehet tekinteni a korábbi gyengélkedés után – egy kedvező hírre kibontakozó – pozitív reakciót.
Ahhoz, hogy tartós trendfordulóról beszélhessünk, a Rheinmetallnak gyorsan vissza kell térnie az 1400 eurós szintre, majd ezt követően le kell küzdenie az 1500 eurós zónát is. A január óta tartó csökkenő trend onnan indult, s ráadásul számos támasz koncentrálódik ebben a zónában. Ezért csak egy, ezt a szintet is leküzdő tartós kitörés jelentene valódi irányváltást.
Idén nem ment jól a részvénynek
A részvények különben év eleje óta közel 14 százalékkal gyengültek, aminek hátterében egyrészt a Rheinmetall tavalyi hatalmas raliját követő profitrealizálás és a rövid távú profitrátával kapcsolatos piaci szkepticizmus, másfelől az egész szektort sújtó óvatosabb befektetői hozzáállás húzódik,
miközben a hosszú távú fundamentumok továbbra is erősek.
Ráadásul márciusban a Rheinmetall 2025-ös gyorsjelentése nem felelt meg a felfokozott várakozásoknak, miután a részvény árfolyama 2022 és 2026 között a tízszeresére nőtt. A bevételek elmaradtak az elemzői előrejelzésektől, és az idei évre is mindössze 14-14,5 milliárd eurós forgalmat prognosztizált a menedzsment a piac által várt 15 milliárd helyett.
A 2026-os üzemi árrés pedig várhatóan 19 százalék körül alakul, ami szintén elmarad az elemzők 19,6 százalékos várakozásától. A gyorsjelentés közzétételét követően a részvények közel 8 százalékkal gyengültek.
A befektetők számára most az a kérdés, hogy a Rheinmetall képes lesz-e hatékonyan nyereséget termelni rekordméretű, 63,8 milliárd eurós megrendelésállománya (amely idén már 135 milliárd euróra nő) feldolgozásával.