Egymilliárd eurós megrendelést kapott a 4iG szövetségese, megindultak felfelé a részvények – trendforduló előtt állunk?

Miután egy újabb 1 milliárd eurós megrendelést kapott a Rheinmetall a Bundeswehrtől, azaz a német hadseregtől, a Magyarországon is több gyárban termelő és a 4iG-ben is résztulajdonos német védelmi ipari cég részvényei hétfő délután több mint 2,8 százalékkal, 1356 euróra drágultak.

Életjelet adtak a Rheinmetall részvényei

Az árfolyam ezzel elrugaszkodott a pénteken tesztelt, egyébként tavaly április óta nem látott 1309 eurós mélypontról.

Az új megrendelést a Jövő gyalogos katonái – kibővített rendszer című, már korábban megkötött keretmegállapodás alapján nyerte el a Rheinmetall 1,04 milliárd euró értékben, és olyan moduláris katonai rendszerek szállítására, illetve korszerűsítésére szól, amelyek

digitális hálózatépítéssel,

továbbfejlesztett védőfelszerelésekkel

és optimalizált harci hatékonysággal vértezik fel a katonákat,

miközben valós időben kötik össze őket a harci járművekkel és a parancsnoki szintekkel.

A keretmegállapodás 2025 februárjában lépett hatályba, és 2030 végéig érvényes, teljes összege 3,1 milliárd euró. Korábban a Rheinmetall már kapott a keretszerződés alapján egy megrendelést 417 millió euró értékben. A friss megrendelésből kitűnik, hogy a vállalat a digitalizált katonai rendszerek generálkivitelezőjeként továbbra is alappal várhatja az újabb lehívásokat a Bundeswehrtől.

A hétfői árfolyam-emelkedés dacára a részvények technikai képe továbbra is kihívásokkal teli. A papír a március végén elért 1336,50 euró alatt kezdte a kereskedést, ám aztán gyorsan megindult 1400 euró irányába. Van tehát vételi érdeklődés, ám egyelőre csupán kisebb visszapattanásnak lehet tekinteni a korábbi gyengélkedés után – egy kedvező hírre kibontakozó – pozitív reakciót.

Ahhoz, hogy tartós trendfordulóról beszélhessünk, a Rheinmetallnak gyorsan vissza kell térnie az 1400 eurós szintre, majd ezt követően le kell küzdenie az 1500 eurós zónát is. A január óta tartó csökkenő trend onnan indult, s ráadásul számos támasz koncentrálódik ebben a zónában. Ezért csak egy, ezt a szintet is leküzdő tartós kitörés jelentene valódi irányváltást.