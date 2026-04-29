BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 258,85 +0,3% MTELEKOM2 496 +0,24% MOL4 048 +0,2% OTP42 000 +0,12% RICHTER12 850 +1,32% OPUS287,5 -0,87% ANY7 400 0% AUTOWALLIS148 +0,34% WABERERS4 760 +1,68% BUMIX9 188,6 +0,76% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 752,26 +0,25% BUX133 258,85 +0,3% MTELEKOM2 496 +0,24% MOL4 048 +0,2% OTP42 000 +0,12% RICHTER12 850 +1,32% OPUS287,5 -0,87% ANY7 400 0% AUTOWALLIS148 +0,34% WABERERS4 760 +1,68% BUMIX9 188,6 +0,76% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 752,26 +0,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Vége a nyugalomnak: egyre magasabb az olajár, egy hónapos csúcson a Brent

közgyűlés
osztalék
Orbán Gábor
tőzsde
Richter

Itt a Richter nagy napja: fókuszban a 120 milliárd forintos osztalék, kérdés, hogy mikor érkezik – cikkünk frissül

Szerdán tartja éves rendes közgyűlését a legnagyobb magyar gyógyszergyártó vállalat. A Richter 120 milliárd forint osztalékáról is döntenek, a kifizetés viszont az elmúlt években megszokotthoz később érkezhet.
K. T.
2026.04.29, 11:28
Frissítve: 2026.04.29, 11:34

Szerda délelőtt tartja éves rendes közgyűlését a Richter, a gyógyszertársaság részvényesei a 2025-ös beszámolók elfogadása mellett döntötenek a tavalyi eredményből fizetendő, 120 milliárd forint osztalékról is. A részvényesi juttatás ugyanakkor az idén a megszokottnál később érkezhet majd.

Richter, osztalék
Gyömrői úti központjában tartja éves rendes közgyűlését a Richter, az osztalékról is döntenek / Fotó: Kallus György

A Richter Központba szerda 10 órára összehívott közgyűlésen a részvényesi jogokat gyakorlók 61 százaléka jelent meg.

Egyedülálló szellemi tőke összpontosul a magyar gyógyszergyártónál

Vizi E. Szilveszter, az igazgatóság elnöke megnyitójában a Richter globális beágyazottságát emelte ki. Az öt földrészen, 100 országban jelen lévő társaság különlegessége, hogy készítményeik 97 százalékban külföldön értékesítik, munkatársaik több mint fele nem magyar állampolgár, a forintban keletkező bevétel mindössze 6-7 százalékát adja az árbevételének.

A társaság 2025-ben 914 milliárd forint – 2,3 milliárd euró – árbevételt ért el, ennek 48 százalékát az originális és bioszimiláris készítmények biztosították. Vezető készítményük, a Vraylar a top 55 gyógyszer közé került az Egyesült Államokban, bevételük mintegy 10 százalékát pedig rendszeresen kutatás-fejlesztésre fordítják. A társaság egyedüli magyar vállalatként 21 helyet lépett előre a kutatás-fejlesztési bevételek tekintetében 2024-hez képest.

A Richter szellemi tőkéjének minőségét Vizi szerint az is bizonyítja, hogy a világ harmadik legnagyobb gyógyszercége, az AbbVie állandó kutatási együttműködésre lépett a magyar vállalattal.

Legújabb originális nőgyógyászati gyógyszerük, az európai bevezetés előtt álló Fylrevy pedig az első hormonális innovációnak számít a menopauza piacon 80 éve, amivel a Richter ismét olyan készítményt kínál a világnak, amit más nem tud – hangsúlyozta Vizi E. Szilveszter.

Paradigmaváltás zajlik a gyógyszeriparban, optimista a Richter

Orbán Gábor vezérigazgató szerint a tavalyi év azért volt különleges, mert nagyon markáns változások zajlottak le a külső környezetben, pozitív és negatív értelemben egyaránt.

Március elején új stratégiai kitekintést adott a vállalat, amire azért volt szükség, mert látótávolságba került Európa legjelentősebb szabadalmi védettségének (a Vraylar) lejárata, a Richter menedzsmentjének pedig választ kellett adnia erre.

Paradigmaváltás következett be a világban arról is hogy a tudomány, a hatósági szabályozás hogyan áll hozzá a hormonpótló készítményekhez, ezen a téren kedvező változás történt. A Richter számára hatalmas fegyvertény, hogy az egyik leginnovatívabb menopauza készítmény a Richter tulajdonában áll, és jelenleg az európai bevezetéshez szükséges feltételek megteremtésén dolgoznak.

A neuropszichiátriában vezető termékük az amerikai reformtörekvések ellenére is jól teljesített, a Vraylar szabadalmi védettségének lejáratát pedig 2030 tavaszáig meghosszabbították.

A biotechnológiai szegmensben a hatósági engedélyek megszerzéséről szólt 2025, az amerikai FDA és az európai gyógyszerhatóság is jóváhagyta a magyar vállalat csontritkulás kezelésére szolgáló denosumab bioszimiláris készítményét.

Orbán Gábor az idei célok tekintetében optimista, várhatóan továbbra is tartani tudják a stratégiában kijelölt magas egyszámjegyű növekedési ütemet, a bevételek és az üzemi eredmény (EBIT) tekintetében egyaránt. Kutatás-fejlesztésre az EBIT 11 százalékát tervezik elkölteni, miközben a vezető készítmény, a Vraylar tengerentúli értékesítése elérheti a négy milliárd dollárt.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
