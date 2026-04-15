4iG
Richter

Lefordult a Richter, visszapattant a 4iG és az Opus Global

Emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést a BUX. Az OTP és a Mol erősödött, míg a Magyar Telekom és Richter veszített értékéből.
Murányi Ernő
2026.04.15, 17:29
Frissítve: 2026.04.15, 18:03

Többségükben mínuszban jártak a meghatározó európai részvényindexek a pesti tőzsde kicsengetésekor. Egyedül a német DAX-ban volt még egy kis nyereség.  

20251105_bet_021_VZ Richter
Lefordult a Richter, visszapattant a 4iG és az Opus Global / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A befektetők izgatottan várják a híreket, hogy valóban sor kerül-e újabb tárgyalási fordulóra Irán és az Egyesült Államok között a következő napokban. A piaci hangulat az utóbbi időben javult, annak ellenére, hogy a tárgyalások első fordulója kudarcot vallott. A feszültség enyhülésébe vetett bizalmat erősíti a még mindig fennálló tűzszünet is.

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak azt mondta, hogy az iráni háború a végéhez közeledik. Korábban pedig telefonon a New York Postnak azt nyilatkozta, hogy „valami történhet” Pakisztánban a következő két napban, további részleteket azonban nem közölt.

Idehaza a BUX nyeresége délután már a nullához közelített, de a pesti tőzsde vezető indexe egy huszáros rohammal végül 139 499 ponton zárt, ami 0,4 százalékos emelkedésnek felel meg.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette az 50 milliárd forintot.

Az OTP részvényárfolyama 0,7 százalékkal, 44 300 forintra nőtt. A pénzintézeti csoport megkapta az engedélyt az újabb részvény-visszavásárlási programra az MNB-től.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 300 HUF 0 / +0,68 %
Forgalom: 33 688 719 910 HUF
A Mol 0,6 százalékkal, 4426 forintra erősödött. Az olajárak gyakorlatilag stagnáltak szerdán. A WTI hordója jelenleg 91,72 dolláron, a Brenté 94,94 dolláron áll.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 426 HUF 0 / +0,59 %
Forgalom: 4 567 014 404 HUF
A Richter kurzusa eközben 1,1 százalékkal, 12 830 forintra esett. Az erős forint meglehetősen kedvezőtlen a bevételeit főként dollárban termelő gyógyszergyártóra nézve.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 830 HUF 0 / -1,08 %
Forgalom: 5 809 550 870 HUF
A Magyar Telekom 2336 forinton zárta a szerdai kereskedést, ami 0,6 százalékos csökkenés keddi záróárához mérten. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 336 HUF 0 / -0,6 %
Forgalom: 1 886 621 072 HUF
Erőteljesen visszapattant ugyanakkor a 4iG és az Opus Global is. Az előbbi 10 százalékkal, 2488 forintra, az utóbbi 5,1 százalékkal, 382,5 forintra lőtt ki. Persze mindkét papírnak van mit ledolgoznia korábbi veszteségeikből. 

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2 488 HUF 0 / +9,99 %
Forgalom: 1 628 195 018 HUF
 OPUS részvény
OPUS részvény17:20:00
Árfolyam: 382,5 HUF 0 / +5,08 %
Forgalom: 934 584 883 HUF
A forint valamelyest gyengült. Az euró jegyzése nagyjából 0,3 százalékkal, 364,52 forintra erősödött a bankközi devizapiacon.

