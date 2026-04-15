Többségükben mínuszban jártak a meghatározó európai részvényindexek a pesti tőzsde kicsengetésekor. Egyedül a német DAX-ban volt még egy kis nyereség.

Lefordult a Richter, visszapattant a 4iG és az Opus Global / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A befektetők izgatottan várják a híreket, hogy valóban sor kerül-e újabb tárgyalási fordulóra Irán és az Egyesült Államok között a következő napokban. A piaci hangulat az utóbbi időben javult, annak ellenére, hogy a tárgyalások első fordulója kudarcot vallott. A feszültség enyhülésébe vetett bizalmat erősíti a még mindig fennálló tűzszünet is.

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak azt mondta, hogy az iráni háború a végéhez közeledik. Korábban pedig telefonon a New York Postnak azt nyilatkozta, hogy „valami történhet” Pakisztánban a következő két napban, további részleteket azonban nem közölt.