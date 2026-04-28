Magyar Péter elérte: a Mol útjára léphet a Richter – később érkezhet az osztalék, 120 milliárd forint sorsa a tét

Hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést a Richter addig, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómiák kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között, a gyógyszergyártó ezzel segítené a leendő Magyar-kormányt – erről beszélt Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója kedden a G7 Paradigma konferencián a Telex beszámolója szerint.

Ennek értelmében a jelenleg a Richter 10 százalékos részvénypakettjét tulajdonló Matthias Corvinus Collegium (MCC) sem kapna osztalékot azután a részvénypakett után, amelyet még az Orbán-kormánytól kapott 2020-ban.

Az MCC részvényvagyona azért került reflektorfénybe, mert az április 12-i országgyűlési választáson kétharmados parlamenti többséget szerző Tisza Párt programjában szerepel a szervezetnek az Országgyűlés által még 2020-ban juttatott vagyonelemek és támogatások elvétele. Ezt a szándékot a választási győzelmét követő első interjúiban Magyar Péter kormányfőjelölt megerősítette. Befektetői szempontból a Mol- és Richter-részvények érdekesek, a pakettek 10-10 százalékos súlya miatt.

Magyar előbb a Mollal tárgyalt, amely ezt követően végül a harmadik negyedévre halasztotta az osztalékfizetést. Magyarország következő miniszterelnöke ezt követően a Richtert is megkereste ugyenebben az ügyben.

Orbán Gábor a mai konferencián ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

meg fogják találni a jogszerű és piackonform módját annak, hogy az osztalékkifizetést elhalasszák a közérdekűvagyon-kezelő alapítványi tulajdonban lévő tehetséggondozó intézmény felé, addig, amíg az uniós tárgyalásoknak nincs érdemleges eredményük.

Szerdán eldől százhúszmilliárd forint sorsa a Richternél

A Richter összesen közel 120 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja tavalyi eredménye után, ami egy részvényre vetítve 656 forintot jelent. Ebből az MCC 10 százalékos részvénypakettjére nagyjából 12 milliárd forint jut.

A gyógyszergyártó társaság szerdán, azaz holnap délelőtt tartja éves rendes közgyűlését, ahol az osztalék kifizetését jóváhagyhatják a részvényesek. A kifizetés ütemezéséről ugyanakkor még nem született döntés, és ez a kérdés nem is szerepel a közgyűlés napirendjén. A Richter korábbi tájékoztatása szerint az osztalékfizetés részletes rendjét az igazgatóság állapítja meg, és 2026. május 22-ig hirdetményben teszi közzé.