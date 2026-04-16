Vérengzés a budapesti tőzsdén: a Richtert is magával rántotta Magyar Péter botrányos követelése – remegnek az osztalékért a befektetők
A Richtert is magával rántotta a Mol zuhanórepülése, amelyet Magyar Péter legújabb kijelentése váltott ki kora délután. A múlt vasárnapi választáson kétharmados győzelmet aratott Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást.
A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.
A Mol részvényei azonnal zuhanással reagáltak a politikai beavatkozásra, a fél kettő előtt még 1,8 százalékos mínusznál járó kurzus 5 százalékos zuhanásba fordult át.
Az esés a Richter papírjaira is átterjedt, az árfolyam 12 990 forintról 12 760 forintig esett, 0,6 százalékos mínuszba rántva az addig felülteljesítő kurzust.
A két meghatározó papír esését a BUX index is nagyon megérzi, a vezető részvénykosár 1,9 százalékos esést könyvelhetett el 14:30-ig.
A két blue chip papír tandemszerű esése mögött az áll, hogy az MCC mindkét társaságban 10 százalékos részesedéssel rendelkezik, így – bár a mostani üzenet címzettje egyértelműen az olajcég – feltehetően a Richter vonatkozásában is hasonló tervei vannak a Tisza Párt elnökének.
A befektetőket vélhetően az osztalékfizetés felfüggesztése vagy elnapolása aggaszthatja amellett, hogy az állami/politikai beavatkozásra és a bizonytalanságra alapvetően negatívan reagálnak a piacok.
A Richter igazgatósága összesen 119,4 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, a 96 milliárdos alaposztalékon felül 23,4 milliárdos rendkívüli osztalékot is ajánl a társaság vezetése.
Az idei kifizetés 12,22 milliárd forintot jelent a 10 százalékos tulajdonos MCC-nek, ha megszavazza a közgyűlés. A Mollal ellentétben a gyógyszergyártó még nem tartotta meg az osztalékról is döntő éves rendes közgyűlését, az április 29-én esedékes. Az osztalékfizetés részletes rendjét május 22-ig teszi közzé a társaság.
A Richter papírjai a mai eséssel együtt 30 százalékot raliztak az év eleje óta.