Vérengzés a budapesti tőzsdén: a Richtert is magával rántotta Magyar Péter botrányos követelése – remegnek az osztalékért a befektetők

A gyógyszergyártó részvényeit is magával rántotta a Mol zuhanása. A Richter osztaléka miatt aggódnak a részvényesek Magyar Péter bejelentését követően.
K. T.
2026.04.16, 14:39
Frissítve: 2026.04.16, 14:57

A Richtert is magával rántotta a Mol zuhanórepülése, amelyet Magyar Péter legújabb kijelentése váltott ki kora délután. A múlt vasárnapi választáson kétharmados győzelmet aratott Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást.

A Richter részvényesei sem fogadták jól Magyar Péter Molnak címzett ultimátumát / Fotó: Kallus György

A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.

A Mol részvényei azonnal zuhanással reagáltak a politikai beavatkozásra, a fél kettő előtt még 1,8 százalékos mínusznál járó kurzus 5 százalékos zuhanásba fordult át.

Az esés a Richter papírjaira is átterjedt, az árfolyam 12 990 forintról 12 760 forintig esett, 0,6 százalékos mínuszba rántva az addig felülteljesítő kurzust.

A két meghatározó papír esését a BUX index is nagyon megérzi, a vezető részvénykosár 1,9 százalékos esést könyvelhetett el 14:30-ig.

A két blue chip papír tandemszerű esése mögött az áll, hogy az MCC mindkét társaságban 10 százalékos részesedéssel rendelkezik, így – bár a mostani üzenet címzettje egyértelműen az olajcég – feltehetően a Richter vonatkozásában is hasonló tervei vannak a Tisza Párt elnökének.

A befektetőket vélhetően az osztalékfizetés felfüggesztése vagy elnapolása aggaszthatja amellett, hogy az állami/politikai beavatkozásra és a bizonytalanságra alapvetően negatívan reagálnak a piacok.

A Richter igazgatósága összesen 119,4 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, a 96 milliárdos alaposztalékon felül 23,4 milliárdos rendkívüli osztalékot is ajánl a társaság vezetése.

Az idei kifizetés 12,22 milliárd forintot jelent a 10 százalékos tulajdonos MCC-nek, ha megszavazza a közgyűlés. A Mollal ellentétben a gyógyszergyártó még nem tartotta meg az osztalékról is döntő éves rendes közgyűlését, az április 29-én esedékes. Az osztalékfizetés részletes rendjét május 22-ig teszi közzé a társaság.

A Richter papírjai a mai eséssel együtt 30 százalékot raliztak az év eleje óta.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

