Orbán Gábor elárulta: ezért nem halasztja az osztalékfizetést a gyógyszercég – a Magyar-kormány terveiről is véleményt mondott a Richter-vezér

Az uniós tárgyalások érdekében azzal tudna segíteni a Richter a hamarosan felálló új kormánynak, ha elhalasztja az osztalékfizetést, a közgyűlés miatt azonban kötött pályán, kötött mandátummal mozgott a Richter, de törekednek arra, hogy jogszerű megoldást találjanak a közalapítványoknak fizetendő osztalék kérdésében – helyesbítette a Telex előző napi beszámolóját Orbán Gábor vezérigazgató a társaság szerdai közgyűlését követő sajtóbeszélgetésen.

A három közalapítvánnyal valóban tárgyalnak az osztalékfizetés mikéntjétől, erről rövid időn belül bejelentés várható. Közéjük tartozik a 10 százalékos részvénytulajdonnal rendelkező Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), amely a Tisza Párt győzelmét követően került politikai célkeresztbe.

A kisbefektetők már júniusban megkapják a Richtertől az osztalékot

A közgyűlésen 120 milliárd forint osztalékot szavaztak meg lényegében egyhangúlag a befektetők, a kifizetés kezdő dátuma pedig június 11-e lesz. Ez egybevág a társaság több évtizedes gyakorlatával, miszerint június első felében már kézhez is kapják a közvetlen pénzbeli juttatást. Ebben az utolsó hetekben, napokban már nem is volt mozgástere a társaságnak a közgyűlési előterjesztésekben foglaltakhoz képest. A közalapítványok kifizetése ettől eltérő ütemezéssel történhet, ehhez a jogi lehetőséget keresi a társaság.

A gyógyszertársaság jelenleg is folytat akvizíciós vizsgálatokat. 2029-ig viszonylag tisztán látják az előttük álló pályát, az évi 200 millió euró osztalékfizetést addig biztosítani, sőt akár még növelni is képesek lesznek. A Vraylar szabadalmi védettségének lejártát követően azonban 2030-tól megváltozik a helyzet, azon kell dolgozni, hogy az ezáltal kieső bevételeket más készítményekkel pótolni tudják, biztosítva az osztalékfizetés színvonalát.

Oroszország fontos, az önálló egészségügyi tárca jó irány

Oroszország továbbra is fontos piaca a hazai gyógyszergyártónak, nem szeretnének kivonulni, a kérdés, hogy ők ragaszkodnak-e jobban hozzánk – mondta a vezérigazgató. Az Egyesült Államok pedig az egyedüli ország, ahol négy indikációban is alkalmazható lesz a vezető készítmény, a cariprazine hatóanyagú Vraylar – hangsúlyozta a cégvezető.