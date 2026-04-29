A Botoxot is lenyomta a magyar csúcsgyógyszer, rengeteg pénz érkezik Amerikából

Nagy napja van a Richternek szerdán, a befektetők reggel a Tuyory nevű új készítmény európai forgalomba hozatali engedélyének örülhettek, délelőtt a méretes osztalék júniusi kifizetéséről döntöttek a közgyűlésen, kora délután pedig a tengerentúlról érkezett kedvező hír a magyar gyógyszergyártó vezető készítményéről.

A Richter amerikai értékesítési és kutatási partnere, az AbbVie szerda délután tette közzé első negyedéves jelentését, amiből hazai szempontból a magyar cég által kifejlesztett, Vraylar nevű antipszichotikum értékesítési számai a legfontosabbak.

Az amerikai piacra 11 éve bevezetett, cariprazine hatóanyagú csúcsgyógyszer 905 millió dolláros bevételt ért el 2026 első három hónapjában, ami 18,4 százalékos növekedést jelent éves alapon. Ez jóval meghaladja az elemzők álal várt 867 millió dollárt is.

Az előző, tavalyi negyedik negyedévben elért, egymilliárd dollár feletti abszolút értékesítési csúcsot ezzel együtt nem sikerült megdönteni, ugyanakkor biztató, hogy az akkori, 10,5 százalékos növekedésnél most sokkal lendületesebb volt az eladások felfutásának üteme.

További pozitívum, hogy a tavalyi évkezdéshez képest is erősebb volt a dinamika, akkor ugyanis 10,3 százalékos volt az értékesítés bővülése.

Érdekesség, hogy a skizofrénia, bipoláris zavar és major depresszió kezelésére felírható, magyar kutatók által kifejlesztett gyógyszer több pénzt termelt az Egyesült Államokban, mint az AbbVie másik neurológiai sikerterméke, a terápiás célra alkalmazható Botox. Utóbbi 842 millió dolláros eladással zárta az időszakot.

A tengerentúli értékesítés után a magyar társaság jutalékbevételre jogosult az AbbVie-vel megkötött megállapodás értelmében.

A negyedéves Vraylar-bevétel mintegy ötöde, nagyságrendileg 167 millió dollár – jelenlegi árfolyamon 52 milliárd forint – érkezik majd a kőbányai székhelyű gyógyszergyártóhoz.

A Richter vezető készítménye 2025-ben 3,61 milliárd dollár bevételt termelt Amerikában, az AbbVie idén négy milliárd dollár feletti értékesítést vár a Vraylartól.