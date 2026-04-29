Deviza
EUR/HUF365,36 +0,44% USD/HUF312,7 +0,72% GBP/HUF421,76 +0,46% CHF/HUF395,57 +0,55% PLN/HUF85,79 +0,2% RON/HUF71,62 +0,32% CZK/HUF14,99 +0,35% EUR/HUF365,36 +0,44% USD/HUF312,7 +0,72% GBP/HUF421,76 +0,46% CHF/HUF395,57 +0,55% PLN/HUF85,79 +0,2% RON/HUF71,62 +0,32% CZK/HUF14,99 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 633,84 -0,17% MTELEKOM2 482 -0,32% MOL4 044 +0,1% OTP41 730 -0,52% RICHTER12 770 +0,71% OPUS293,5 +1,21% ANY7 360 -0,54% AUTOWALLIS148,5 +0,68% WABERERS4 600 -1,71% BUMIX9 121,98 +0,03% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 745,64 +0,01% BUX132 633,84 -0,17% MTELEKOM2 482 -0,32% MOL4 044 +0,1% OTP41 730 -0,52% RICHTER12 770 +0,71% OPUS293,5 +1,21% ANY7 360 -0,54% AUTOWALLIS148,5 +0,68% WABERERS4 600 -1,71% BUMIX9 121,98 +0,03% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 745,64 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
robotaxi
apollo
leállítás
Kína
Vuhan

Kína befagyasztja a robotaxi-projekteket a vuhani sokkoló leállás miatt

Peking szigorú döntést hozott, amivel késleltetheti a gyorsan fejlődő iparág terjeszkedését, de a biztonság mindennél előbbre való. Az új projektek ideiglenes befagyasztásához az Apollo Go több mint száz robotaxijának március végi hirtelen vuhani leblokkolása vezetett, aminek még ma is keresik az okát.
Kriván Bence
2026.04.29, 19:20

Nem kapkodták el a döntést a kínai hatóságok, de végül meglépték a váratlant: bizonytanan időre valamennyi folyamatban lévő és új robotaxi-projekt engedélyezését felfüggesztették, legyen szó akár új szereplők színrelépéséről, vagy meglévők flottabővítéséről, vagy új tesztterületek kijelöléséről. 

Apollo Go robotaxi
Az Apollo Go robotaxijai megszokott látvánnyá váltak Vuhan utcáin / Fotó: AFP

A működő robotaxi-vállalatok azonban eddigi területükön és meglévő flottájukkal dolgozhatnak a megszokott módon. A drákói és mindenkit egyetemlegesen büntető intézkedés előzménye a Baidu kötelékéhez tartozó Apollo Go nevű robotaxi-társaság március 31-ei teljes leblokkolása volt, ami amellett hogy megbénította Vuhan közlekedését, sokkolta vezető nélküli autókba zárt utasokat.

A robotaxizás fekete napja nem maradt következmények nélkül

Több mint száz taxi állt le egyik pillanatról a másikra, a helyi rendőrség szerint ezt valószínűleg egy központi rendszerhiba okozhatta, a Baidu egyelőre nem adott magyarázatot az esetre. Az Apollo Go egyébként Kína piacvezető robotaxi-szolgáltatója, több mint egy tucat városban, helyenként több száz járművel szállít utasokat. 

Az incidenset követően a közlekedési hatóságok és a kínai Ipari és Információs Technológiai Minisztérium (MIIT) április elején a robotaxikat befogadó városok önkormányzatát utasította, hogy végezzenek teljes körű önellenőrzést és fokozzák a biztonsági ellenőrzést a hasonló esetek megelőzése érdekében. 

Több mint száz utast "ejtett rabul" az Apollo Go robotaxi-flottája március 31-én /Fotó: AFP

Az Apollo Go amúgy nem volt szívesen látott vendég Vuhanban, két évvel ezelőtt a helyiek a taxisok megélhetéséért tüntetve kijárták a robotaxi szolgáltatás leállítását, s csak a garanciák lefektetése után, több hónapos csúszással indulhattak újra az Apollo Go autói.

A mostani bejelentésre rosszul reagáltak a legnagyobb kínai robotaxi vállalatok hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei:

  • a Baidu 4 százalékot,
  • a Pony AI 6 százalékot,
  • a WeRide hír 3 százalékot

perecelt. Utóbbi kettő részvényeit Amerikában is jegyzik, ott az idén a WeRide közel 10, a Pony Ai pedig 30 százalékkal esett. A három társaság közös jellemzője, hogy alapból veszteséges vállalkozást üzemeltetnek, a robotaxizás a magas fejlesztési költségei miatt egyelőre sokkal inkább viszi, mint hozza a pénzt. 

Kínai-amerikai rivalizálás a robotaxi-piacon

Épp ezért is súlyos csapást jelent számukra a mostani kényszerleállás, amivel a pénz mellett időt is vesztenek az amerikaiakkal – Waymo, Tesla – szemben vívott versenyben. 

A tét az, melyik ország uralja a robotaxi piacot, melyik technológia válhat globális méretekben is nyerőnek 

az iparági becslések szerint 2030-ra 12,2 milliárd dollárosra hízó világpiacon. Ebben a versengésben egyelőre a kínaiaknak áll a zászló, de Pekingnek eközben arra is kell figyelnie, hogy hazai pályán megfelelő módon tartson egyensúlyt a mesterséges intelligenciára épülő önvezető autózás és robotaxizás biztonsági kérdései, és annak hátrányos társadalmi hatásai között. Utóbbin az automatizálással munkahelyek tömegének elvesztését kell első helyen érteni.

A WeRide robobuszaival eddig nem volt komolyabb probléma / Fotó: Xinhua via AFP

Az érintett vállalatok közül a Baidu nem reagált a Bloomberg megkeresésére, a Pony AI-nál megnyugtatták a hírügynökséget, hogy pekingi, sanghaji, kantoni és sencseni szolgáltatásaik jelenleg normálisan működnek. A csangsai és hangcsoui bevezetés előkészületek részükről a tervek szerint haladnak, de ebben most csúszással kell szembesülniük. 

A WeRide is folyamatos szolgáltatást nyújt kínai működési területein, és hangsúlyozta, hogy támogatja a hatóságok erőfeszítéseit az iparág legmagasabb biztonsági szabványainak kidolgozásában.

A kínai Pony AI robotaxi-vállalat és az Uber Technologies megkezdte az önvezető autók tesztelését a Horvátország fővárosában, ezzel a Közel-Kelet után Európára is kiterjesztve partnerségüket – írja a Bloomberg. A két cég készül a hamarosan induló szolgáltatásra a helyi startup Verne-nel, ami a BAIC Motor által gyártott Arcfox Alpha T5 robotaxik flottáját fogja üzemeltetni.


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu