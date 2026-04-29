Kína befagyasztja a robotaxi-projekteket a vuhani sokkoló leállás miatt

Nem kapkodták el a döntést a kínai hatóságok, de végül meglépték a váratlant: bizonytanan időre valamennyi folyamatban lévő és új robotaxi-projekt engedélyezését felfüggesztették, legyen szó akár új szereplők színrelépéséről, vagy meglévők flottabővítéséről, vagy új tesztterületek kijelöléséről.

Az Apollo Go robotaxijai megszokott látvánnyá váltak Vuhan utcáin / Fotó: AFP

A működő robotaxi-vállalatok azonban eddigi területükön és meglévő flottájukkal dolgozhatnak a megszokott módon. A drákói és mindenkit egyetemlegesen büntető intézkedés előzménye a Baidu kötelékéhez tartozó Apollo Go nevű robotaxi-társaság március 31-ei teljes leblokkolása volt, ami amellett hogy megbénította Vuhan közlekedését, sokkolta vezető nélküli autókba zárt utasokat.

A robotaxizás fekete napja nem maradt következmények nélkül

Több mint száz taxi állt le egyik pillanatról a másikra, a helyi rendőrség szerint ezt valószínűleg egy központi rendszerhiba okozhatta, a Baidu egyelőre nem adott magyarázatot az esetre. Az Apollo Go egyébként Kína piacvezető robotaxi-szolgáltatója, több mint egy tucat városban, helyenként több száz járművel szállít utasokat.

Az incidenset követően a közlekedési hatóságok és a kínai Ipari és Információs Technológiai Minisztérium (MIIT) április elején a robotaxikat befogadó városok önkormányzatát utasította, hogy végezzenek teljes körű önellenőrzést és fokozzák a biztonsági ellenőrzést a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Több mint száz utast "ejtett rabul" az Apollo Go robotaxi-flottája március 31-én /Fotó: AFP

Az Apollo Go amúgy nem volt szívesen látott vendég Vuhanban, két évvel ezelőtt a helyiek a taxisok megélhetéséért tüntetve kijárták a robotaxi szolgáltatás leállítását, s csak a garanciák lefektetése után, több hónapos csúszással indulhattak újra az Apollo Go autói.

A mostani bejelentésre rosszul reagáltak a legnagyobb kínai robotaxi vállalatok hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei:

a Baidu 4 százalékot,

a Pony AI 6 százalékot,

a WeRide hír 3 százalékot

perecelt. Utóbbi kettő részvényeit Amerikában is jegyzik, ott az idén a WeRide közel 10, a Pony Ai pedig 30 százalékkal esett. A három társaság közös jellemzője, hogy alapból veszteséges vállalkozást üzemeltetnek, a robotaxizás a magas fejlesztési költségei miatt egyelőre sokkal inkább viszi, mint hozza a pénzt.