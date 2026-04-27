Gigaüzletre készül a Shell: kőkeményen kihasználja a háborús nyereséget az olajóriás, egyben nyeli le a kicsiket

A Shell megállapodott a kanadai ARC Resources felvásárlásáról, ami a vállalat legnagyobb üzlete lehet az utóbbi évtizedben. A Shell szerint ezzel nő a cég birtokában lévő olaj- és gázkészletek mennyisége, ráadásul ezek a cég közleménye szerint jó minőségű, ám alacsony költségű eszközök.

A Shell több mint tíz éve nem kötött ekkora üzletet / Fotó: Peter Boer

Brutális összeget fizet a Shell, de főként részvényben

A 13,6 milliárd dolláros üzlet további előnye, hogy a Shell csak a vételár 25 százalékát fizeti ki készpénzben, a maradékot részvényben rendezi. A nagy olajcégek egyre inkább visszatérnek a hagyományos üzletükhöz az alternatív energia világában tett, balul sikerült kísérletek után, és

a Shell kapcsán különösen előtérbe került az a kérdés, hogy rendelkezik-e elegendő erőforrással termelése hosszabb távú fenntartásához.

A Bloomberg összefoglalója idézi Wael Sawan vezérigazgatót is, aki szerint az akvizíció Kanadát helyezi a Shell működésének középpontjába, miközben több érték előállítását teszi lehetővé kevesebb kibocsátás mellett. Az ár az ARC részvényeinek 30 napos, súlyozott átlagára lehet 20 százalékos prémium mellett. Idén egyébként a Shell részvényei nagyjából 20 százalékot erősödtek, míg az ARC részvényei a pénteki záráskor az idei évben veszteséget mutattak. A felvásárlásról szóló hírek után azonban több mint 20 százalékot ugrott az árfolyam.

A Shell már régóta együttműködik a kanadai céggel

Ez az ügylet lehet a Shell legnagyobb üzlete 2015 óta, amikor a vállalat a BG Groupot vásárolta fel. A kanadai cég már korábban is együttműködött a Shell-lel, miután az résztulajdonos az általa üzemeltetett LNG Canadában. Ráadásul

a cég mezőinek közelében a Shell is rendelkezik termeléssel British Columbiában.

Az üzlet kevesebb mint egy évtizeddel követi azt, hogy a Shell 2017-ben eladta kanadai olajhomokeszközeit, majd 2021-ben a Permi-medencében lévő mezőitől is megvált. A tranzakciót mind a két cég igazgatósága egyhangúlag támogatta, ám a lezárásához a részvényesek, a bíróságok és a szabályozók jóváhagyása is szükséges, így a zárásra az év második felében kerülhet sor.