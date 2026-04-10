Sírnak a shortosok, ha szárnyal az OTP - áprilisi tréfa lett a turbó warrant

Napok alatt felfalta a tűzszünet nyomán támadt részvényárfolyam-emelkedés a short pozíciókat. Április elsején indult útjára az a turbó short warrant, melynek az OTP volt a mögöttes terméke. És már ma délután kiütötték.
Faragó József
2026.04.10, 17:08
Frissítve: 2026.04.10, 17:12

Percek alatt árazódott ki a héten többhetes háborús feszültség. A pesti parketten is halomban hevertek az olajárak emelkedésére és a forintgyengülésre játszó certifikátok és turbó warrantok: a kisbefektetők körében népszerű csomagolt tőzsdei termékek. De a tűzszünet nyomán támadt részvénypiaci fellendülés pár nap alatt megette az OTP áresését megjátszó egyik short instrumentumot is, mely ma érte el a kiütési árat. 

Népszerűek a turbó warrantok / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Napok alatt kiütötték a warrantot

Április elsején indult az Erste OTP Turbo Short 82 warrantja. Ez a warrant egy opciós utalvány, melynek mögöttes terméke az OTP-részvény. Április elején 37 ezer forint közelében mozgott az OTP, s akik ezt a terméket vásárolták,

arra számítottak, hogy az iráni konfliktus miatt tovább süllyed a kurzus, 

egyre távolodva a kötési ártól, mely jelen esetben 41 934 forint volt. A táguló különbség nyereséget jelent, míg a szűkülése veszteségbe torkollik. 

Alig vezették parkettre a terméket, kitört a tűzszünet: az OTP árfolyama meredeken emelkedni kezdett.

A warrant ma délután 3 óra után néhány perccel érte el a kiütési pontot 40 934 forintnál, amikor a termék már 50 százalékos mínuszba csúszott. Praktikusan a korlát arra szolgál, hogy kordában tartsa a potenciális veszteséget. 

Népszerűvé váltak a certifikátok és turbó warrantok

Rendkívül népszerűvé váltak a kis összegekkel kereskedhető certifikátok és warrantok a hazai kisbefektetők körében. Ezt az is mutatja, hogy az idei első negyedévben a BÉT-en a likvid értékpapírok listáján az obligát blue chipek (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom), továbbá a felzárkózó 4iG, MBH Bank és Opus meg a tavaly feltűnt CETOP ETF mellett, megjelent két turbó warrant:

  • a német DAX indexet leképező EBDAXTS122 
  • és az olajpiacra mozduló EBWTIOTL136. 

Ezen a listán azok a pesti értékpapírok szerepelnek, melyek napi átlagos forgalma az utolsó naptári negyedévben meghaladta a 100 millió forintot.

Miért oly vonzó a short?

Az áresésre játszó shortos, aki előbb „eladja”, majd később „megveszi” az instrumentumot, akkor nyer, ha csökken az árfolyam.

Bármily meglepő, a shorttal gyorsabban lehet pénzt keresni, mint a hosszú pozícióval.

Például 100 forintos árfolyamnál, 10 százalékos áresés esetén a shortos 10 forintot nyert az eséssel. A részvény ára így 90 forint lett, s ha a tőzsdei hullámvasút ezután 10 százalékos emelkedést hozna, akkor 9 forintot lehetne nyerni egy long pozícióval. Akkor sem jobb a helyzet, ha fordított a sorrend. Mert 100 forintos induló árfolyamnál a longos pozíció 10 százalékos emelkedésnél hoz 10 forintot, míg egy ezt követő 10 százalékos esés a shortost 110 forintról indulva 11 forinttal kecsegteti. 

Mindez számmisztikának tűnhet, hiszen 100 forintnál a 10 százalékos esés és a 10 százalékos emelkedés is 10 forint elmozdulás. Ám arról sem szabad elfeledkezni, hogy 

a napi kereskedési limitek is százalékban vannak megadva. 

 

