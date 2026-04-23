A csipgyártók nem tudnak tévedni: az SK Hynix szédületes profitcsúcsot köszönhet az MI-boomnak
Bődületes profitcsúccsal jelezte a dél-koreai SK Hynix, hogy a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásokhoz szükséges, hatalmas teljesítményű memóriacsipek gyártása mennyire kifizetődő. A Samsung mellett az iparág másik meghatározó memóriagyártójának számító SK Hynix az első negyedévben a tavalyi ötszörösére, 25,41 milliárd dollárra növelte üzemi profitját, ám így is 200 millióval elmaradva a vérmes elemzői várakozásoktól.
Bevétele eközben háromszorosára 35,55 milliárd dollárra ugrott. Valószínűleg ennél jobb számokat már nem is produkálhatott volna, hiszen gyárait csúcsra járatja, mégis képtelen kielégíteni az MI-boom főszereplőitől, közte az Nvidiától beérkező megrendeléseket. A számok és a megrendelésállomány alakulása mindenesetre arról tanúskodik, hogy az idén már 81 százalékkal dráguló SK Hynix-részvény továbbra is kitűnő befektetés marad. A gyorsjelentésre az árfolyam 2 százalékos emelkedéssel reagált a szöuli tőzsdén. Az SK Hynix piaci értéke ezzel megközelítette az 590 milliárd dollárt.
Kapacitáshiánnyal küzd az SK Hynix is
Az SK Hynix különösen a legkorszerűbb HBM-csipek (High Bandwidth Memory, magas sávszélességű memória) gyártásával van elmaradásban, ezek iránt nyomasztóan nagy a kereslet. Ki Tae Kim, a cég HBM-értékesítési és marketingvezetője szerint kapacitásaik a következő három évre már le vannak kötve, ezért kulcsfontosságú, hogy új gyártóbázisaik mielőbb megépüljenek és munkába állhassanak.
Ki Tae-von, az SK Group, az anyavállalat elnöke a múlt hónapban hasonlóképp nyilatkozott, szerinte a globális csiplapkahiány valószínűleg 2030-ig fennmarad, mivel a mesterséges intelligencia által vezérelt kereslet meghaladja a kínálatot.
A dél-koreaiak maximálisan ki akarják használni a mostani, számukra idilli állapotokat.
Az SK Hynix korábban azt közölte, hogy felgyorsítja a kapacitásbővítést, beleértve egy dél-koreai csipgyár megnyitásának előrehozását, hogy a növekvő keresletet kielégíthesse. Tavaly 20,4 milliárd dollárt költöttek beruházásokra, idén ez jócskán bővül, de konkrét számokat ezúttal nem árultak el.
Azt viszont tudni lehet, hogy a csipgyártó-berendezések világelső holland gyártójával, az ASML-lel 8,1 milliárd dollár értékű megállapodást írtak alá gépszállításra, 2027 végi határidővel.
A korlátozott kínálat mesterségesen magas szinten tartja a memóriaárakat, s e téren évekig nem lesz változás, a gyártók hatalmas haszonkulccsal dolgozhatnak. A TrendForce piackutató adatai szerint egyes DRAM csipek szerződéses árai 83 százalékkal ugrottak meg az első negyedévben az előző negyedévihez képest, míg egyes NAND termékek ára nagyjából 160 százalékkal emelkedett.
Az SK Hynix arra számít, hogy a kedvező árképzési környezet tartósul, mivel a mesterséges intelligencia által vezérelt kereslet ellensúlyozza a PC- és okostelefon-gyártók gyengébb keresletét.
Az árak tartósan magas szinten maradnak
Az áremelkedés üteme a második negyedév után enyhülhet, de a korlátozott kínálat addig folytatódik, amíg az új kapacitások termelésbe nem állnak, ami egy-egy üzem esetében minimálisan egy év, de inkább több. Ráadásul a dél-koreai csipgyártókat beszállítói oldalról sem fenyegeti a költségek elszállása.
A Samsung után az SK Hynix is hangsúlyozta, hogy a közel-keleti háború korlátozott és kezelhető mértékben hat az üzletmenetére, mivel feltöltötte a készleteit, emellett diverzifikálta a kulcsfontosságú vegyi anyagok beszállítóit, valamint hosszú távú szerződések révén biztosította az energiaellátását, minimalizálva az áringadozás hatását.
Bár megtehetné, hogy óriásberuházásait saját erőből finanszírozza, az SK Hynix más lehetőségeket is figyelembe vesz. Egy hónappal ezelőtt hivatalosan is jelezte részvényeinek jegyzési szándékát az amerikai tőzsdehatóságnál, rég nem látott nagyságú, várhatóan 14,4 milliárd dolláros tőkebevonást tervezve. A befolyó összegből részben amerikai beruházásait finanszírozná.
A dél-koreaiak fenntartották maguknak a jogot, hogy a bevezetés körülményeiről, így annak
- időpontjáról,
- mértékéről,
- jegyzési sávjáról
- és helyszínéről
csak később nyilatkozzanak. A New York-i tőzsde (NYSE) mellett ugyanis a technológiai papírokkal túlzsúfolt Nasdaq is szóba jöhet, sőt szakértők inkább azt tartják esélyesebbnek. A megcélzott 2-3 százalékos pakettről és az idei második fél évben esedékes bevezetésről szóló hírmorzsák a Reuters belső informátoraitól származnak, míg magának a bevezetésnek az ötletét Kvak Noh-jung, az SK Hynix vezérigazgatója nyilvánosan is kezdeményezte a társaság részvényesi közgyűlésén.