A csipgyártók nem tudnak tévedni: az SK Hynix szédületes profitcsúcsot köszönhet az MI-boomnak

Bődületes profitcsúccsal jelezte a dél-koreai SK Hynix, hogy a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásokhoz szükséges, hatalmas teljesítményű memóriacsipek gyártása mennyire kifizetődő. A Samsung mellett az iparág másik meghatározó memóriagyártójának számító SK Hynix az első negyedévben a tavalyi ötszörösére, 25,41 milliárd dollárra növelte üzemi profitját, ám így is 200 millióval elmaradva a vérmes elemzői várakozásoktól.

Bevétele eközben háromszorosára 35,55 milliárd dollárra ugrott. Valószínűleg ennél jobb számokat már nem is produkálhatott volna, hiszen gyárait csúcsra járatja, mégis képtelen kielégíteni az MI-boom főszereplőitől, közte az Nvidiától beérkező megrendeléseket. A számok és a megrendelésállomány alakulása mindenesetre arról tanúskodik, hogy az idén már 81 százalékkal dráguló SK Hynix-részvény továbbra is kitűnő befektetés marad. A gyorsjelentésre az árfolyam 2 százalékos emelkedéssel reagált a szöuli tőzsdén. Az SK Hynix piaci értéke ezzel megközelítette az 590 milliárd dollárt.

Kapacitáshiánnyal küzd az SK Hynix is

Az SK Hynix különösen a legkorszerűbb HBM-csipek (High Bandwidth Memory, magas sávszélességű memória) gyártásával van elmaradásban, ezek iránt nyomasztóan nagy a kereslet. Ki Tae Kim, a cég HBM-értékesítési és marketingvezetője szerint kapacitásaik a következő három évre már le vannak kötve, ezért kulcsfontosságú, hogy új gyártóbázisaik mielőbb megépüljenek és munkába állhassanak.

Ki Tae-von, az SK Group, az anyavállalat elnöke a múlt hónapban hasonlóképp nyilatkozott, szerinte a globális csiplapkahiány valószínűleg 2030-ig fennmarad, mivel a mesterséges intelligencia által vezérelt kereslet meghaladja a kínálatot.

A dél-koreaiak maximálisan ki akarják használni a mostani, számukra idilli állapotokat.

Az SK Hynix korábban azt közölte, hogy felgyorsítja a kapacitásbővítést, beleértve egy dél-koreai csipgyár megnyitásának előrehozását, hogy a növekvő keresletet kielégíthesse. Tavaly 20,4 milliárd dollárt költöttek beruházásokra, idén ez jócskán bővül, de konkrét számokat ezúttal nem árultak el.