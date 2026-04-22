Mielőtt tőzsdére megy, még megveszi a mesterséges intelligencia üdvöskéjét a SpaceX

Elon Musk űrcége már nemcsak a milliárdos birodalmának vállalatait konszolidálja. A SpaceX mire tőzsdére ér, már korántsem csak űripari cég lesz, a mesterséges intelligenciától a közösségi médiáig lesz benne minden.
K. B. G.
2026.04.22, 21:09

Megállapodott a kódszerkesztő mesterséges intelligencia startup, a Cursorral a SpaceX, melynek keretében Elon Musk űrvállalata jogot szerzett arra, hogy 60 milliárd dollárért megszerezze a céget, illetve annak anyavállalatát, azt Anyspheret.

Elon Musk egy sor céget hozzáadott a SpaceX-hez a tőzsdei bevezetés előtt / Fotó: Michael Gonzalez

A tőzsdére lépés előtt egyre nagyobbra nő a SpaceX

A SpaceX korábban már Elon Musk mesterséges intelligencia startupjával, az xAI-val is összeolvadt, miután az egy részvénycsere tranzakció keretében megszerezte a milliárdos közösségi oldalát, az X-et. 

A SpaceX és xAI fúziója az egyesített vállalatot 1,25 ezer milliárd dollárra értékelte.

A Cursorral kötött megállapodás kapcsán a Financial Times szerint a SpaceX közölte, hogy a cél a világ legjobb kódoló és tudásgazdasági mesterséges intelligenciájának létrehozása. Ha Elon Musk cége mégsem hajtja végre a felvásárlást, úgy 10 milliárd dollárt köteles fizetni a közös munkáért, ami az egyik legmagasabb szakítási díj. A Cursort novemberben még csak 29 milliárd dollárra taksálták, ám a cég az egyik leggyorsabban növekvő startup a Szilícium-völgyben 2022-es alapítása óta.

Ez már nemcsak az űripar

A Tesla-vezér birodalmát konszolidáló tranzakciók sora ugyanakkor nehezíti is a SpaceX nyárra tervezett tőzsdei bevezetését , illetve annak értékelését, hiszen a vállalat ma már az űrkutatástól az infrastruktúrán keresztül a mesterséges intelligenciáig és a közösségi médiáig terjed. A cél minden idők legnagyobb értékeltségének elérése, ami 1,75 ezer milliárd dollár lehet.

Az xAI bekebelezése a SpaceX pénzügyi helyzetét is bonyolítja, hiszen az MI-cég tavaly 6,4 milliárd dolláros veszteséggel zárt, 

a 2024-es 1,56 milliárd dolláros veszteség utáni. Ugyanakkor a SpaceX műholdas internet üzlete, a Starlink 4,42 milliárd dolláros működési nyereséggel zárt tavaly, szemben az egy évvel korábbi 2 milliárd dollárral.

Musk a tőzsdei bevezetés után is megtartaná ellenőrzését a konglomerátum felett, különleges, többletszavazatot biztosító részvények segítségével, melyek létrehozására azonban csak a tőzsdei listázás előtt van mód. Tőzsdei cégként már a szabályozás szerint a részvényeseket egyenlően kell kezelni, ám az előtte létrehozott kiváltságos részvények a listázás után is érvényben maradhatnak. Így ellenőrizheti például a Metát a részvények kevesebb mint 14 százalékát birtokló Mark Zuckerberg, hiszen a szavazati jogok többsége az övé.

A Cursor megszerezheti a fejlesztésekhez szükséges számítási kapacitást az üzlettel

A Cursorral kötött ügylet vezető szereplővé tenné a SpaceX-et a szoftverfejlesztőknek szóló termékekben és azok disztribúciójában a vállalat szerint, miközben a startup képes lenne kihasználni az űrcégnél felhalmozott számítási kapacitásokat legújabb kódoló alkalmazása, a tavaly elindított Composer fejlesztése során. Musk a jövőben még az űrcég szakértelmét kihasználva 

az adatközpontokat is az űrbe küldené, és azokat napelemek segítségével látná el árammal, miközben a hűtési igényeken is spórolna. 

A Cursor évesített bevétele már átlépte a 2 milliárd dollárt a szoftverfejlesztőknek szánt eszközei segítségével, ám ezeket a termékeket olyan mesterséges intelligencia modellek hajtják, amiket az OpenAI, az Anthropic, az xAI vagy épp a Google hoztak létre. A cég helyzetét nehezíti, hogy más MI-cégek is piacra dobták saját kódoló modelljeiket, így az OpenAi megjelentette a Codexet, az Anthropic pedig a Claude Code-ot. A Cursor saját Composer modellje egy nyílt forrású modellen alapul, amit a kínai Moonshot AI nevű startup készített.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
